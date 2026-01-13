Βόλος: Οδηγός ταξί κατήγγειλε ότι άγνωστος πυροβόλησε το όχημά του 

Ένα πολύ περίεργο περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο του Βόλου, καθώς ένας οδηγός ταξί κατήγγειλε ότι κάποιος πυροβόλησε το όχημά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ, την ώρα που ο οδηγός ενός ταξί ετοιμαζόταν να κατέβει από το αυτοκίνητο και να βοηθήσει την πελάτισσά του που είχε παραλάβει από το λιμάνι, με τις αποσκευές, ακούστηκε ξαφνικά δυνατός κρότος και στη συνέχεια ο οδηγός διαπίστωσε έκπληκτος πως κάποιος είχε πυροβολήσει το ταξί.

Αρχικώς υπέθεσε ότι κάποιος μας είχε πετάξει κάτι, κοιτώντας όμως πιο προσεκτικά την οροφή, διέκρινε ότι κοντά στη φωτεινή επιγραφή υπήρχε μια διπλή λακκούβα.

«Είναι μεγάλη η ζημιά που προκλήθηκε για να έγινε από νεράτζι ή πέτρα. Κάποιος πυροβόλησε από τους περιοίκους με αεροβόλο από ψηλά», καταγγέλλει ο οδηγός στο ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Ο οδηγός ταξί παρέμενε μέχρι πριν λίγο στην περιοχή, ενώ αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου ερευνούσαν τι συνέβη. Ο επαγγελματίας είπε ακόμη ότι «το μεταλλικό σφαιρίδιο αφού βρήκε στην οροφή εξοστρακίστηκε». Ο θόρυβος ήταν πολύ δυνατός. Η πελάτισσά του τρόμαξε, ενώ μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε και σε ηλικιωμένη γυναίκα που βρισκόταν έξω από φροντιστήριο και περίμενε το εγγόνι της.

Όλοι απόρησαν τι συνέβη και από που προήλθε ο δυνατός θόρυβος. «Ήταν σαν να χτύπησε την οροφή σκεπάρνι. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη και πως πρέπει οπωσδήποτε να ερευνηθεί και να βρεθεί ο υπαίτιος. Αν δεν είχε εξοστρακιστεί το σφαιρίδιο ή αν είχε ακολουθήσει άλλη διαδρομή θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό», σημειώνει.

Γύρω από την περιοχή δεν έγινε αντιληπτή ύποπτη κίνηση, ενώ αυτό που υποθέτει ο οδηγός, είναι ότι κάποιος περίοικος πυροβόλησε με αεροβόλο από ψηλά.

Πληροφορίες του ίδιου Μέσου Ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου  δεν βρήκαν στο σημείο βολίδα και προέτρεψαν τον επαγγελματία να απευθυνθεί στο «100» και να καταγγείλει το περιστατικό, προκειμένου να καταγραφεί.

