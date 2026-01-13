Πέθανε η Βάσω Μεσσηνέζη – Πότε θα γίνει η κηδεία της

Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη. Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της ερμηνεύτριας, γνωστοποίησε η κόρη της μέσα από ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της μητέρας της στο Facebook, το βράδυ της Τρίτης 13 Ιανουαρίου.

Η κόρη της Βάσως Μεσσηνέζη, στο post της έγραψε ότι η κηδεία της μητέρας της και τραγουδίστριας, θα τελεστεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση αναφέρεται ότι: «Με πολύ μεγάλη θλίψη, σας ενημερώνω ότι το αγαπημένο μας κοριτσάκι, η Βασούλα μας, δεν θα γυρίσει πίσω…Την πήρε ο Θεούλης στην αγκαλιά των αγγέλων…

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στη μικρή εκκλησία στη Θηβών και Πέτρου Ράλλη και η ταφή στο 3ο κοιμητήριο Νίκαιας την Παρασκευή 16/01 στις 12.45.Όποιος από εσάς θέλει, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Η κόρη της».

Η τραγουδίστρια Σου Κύρκου αφού πληροφορήθηκε την είδηση του θανάτου της Βάσως Μεσσηνέζη, έκανε ένα post στο λογαριασμό της στο Facebook. Στη δημοσίευσή της ανέβασε μία παλιά κοινή τους φωτογραφία και έγραψε: «Σήμερα “έφυγε” δυστυχώς ένα υπέροχο κορίτσι με υπέροχη φωνή… Καλό ταξίδι Βασούλα μου».