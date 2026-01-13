Σουηδία: Η κατάσταση ασφαλείας “κινδυνεύει” να επιδεινωθεί περαιτέρω λένε οι μυστικές υπηρεσίες

Enikos Newsroom

διεθνή

Σουηδία: Η κατάσταση ασφαλείας “κινδυνεύει” να επιδεινωθεί περαιτέρω λένε οι μυστικές υπηρεσίες

Η κατάσταση ασφαλείας, που είναι ήδη σοβαρή, στη Σουηδία, κινδυνεύει να επιδεινωθεί περισσότερο, κυρίως λόγω της ρωσικής απειλής, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η επικεφαλής των  υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας.

Η Ρωσία διεξάγει, εδώ και χρόνια, δραστηριότητες που απειλούν την ασφάλεια της Σουηδίας, δήλωσε η Σαρλότ φον Έσεν, επικεφαλής της σουηδικής υπηρεσίας ασφαλείας (Säpo).

“Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα, από τη συλλογή πληροφοριών μέχρι τις επιχειρήσεις επιρροής και την παράνομη απόκτηση τεχνολογιών. Περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες δολιοφθοράς”, εξήγησε.  Η φον Έσεν επικαλέστηκε το παράδειγμα των βαλτικών χωρών και της Γερμανίας, που ήταν επίσης στόχοι δολιοφθοράς.

Ωστόσο απέναντι στις επαναλαμβανόμενες πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ζήτησε να επιδεικνύεται προσοχή και προέτρεψε να μην αποδίδονται τα πάντα στη Ρωσία.  “Θα μπορούσαμε να έχουμε την εντύπωση ότι η Σουηδία αποτέλεσε αντικείμενο σημαντικών υβριδικών δραστηριοτήτων”, σημείωσε η φον Έσεν διευκρινίζοντας ότι η υπηρεσία της δεν συμμερίζεται “αυτή την άποψη”.

Ορισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δολιοφθορές που φέρεται να έγιναν, αποδείχτηκαν ότι ήταν απλά ατυχήματα ή ότι σχετίζονταν με μια πιο παραδοσιακή εγκληματικότητα.  Άλλες δραστηριότητες, όπως οι κυβερνοεπιθέσιες, μπορούν ωστόσο να συνδέονται με “ξένες δυνάμεις”.

“Οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν κάνουμε εικασίες ή αντλήσουμε συμπεράσματα, καθώς η Ρωσία δεν βρίσκεται πίσω από όλα”, δήλωσε η επικεφαλής της Säpo. Η απόδοση πάρα πολλών περιστατικών στις ξένες δυνάμεις κινδυνεύει να λειτουργήσει υπέρ τους και μπορεί να οδηγήσει σε κακή κατανομή των πόρων, σημείωσε.

Το Ιράν και η Κίνα συνιστούν τις άλλες δύο μεγάλες απειλές κατά της Σουηδίας, σύμφωνα με τις σουηδικές υπηρεσίες ασφαλείας.  “Έχουμε ήδη διαπιστώσει ότι το Ιράν χρησιμοποιεί εγκληματικά δίκτυα στη Σουηδία ως ενδιάμεσους για να πραγματοποιούν επιθέσεις εδώ”, τόνισε.

Και όσον αφορά την Κίνα, η απειλή έγκειται κυρίως στις απόπειρες πρόσβασης στη σουηδική έρευνα με σκοπό να “αναπτύξει, μεταξύ άλλων, τις δικές της στρατιωτικές ικανότητες”, είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το «κρεβάτι πατάτα»: Μπορεί αυτό το viral κόλπο να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο γρήγορα;

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τα αναδρομικά 2017–2019

ΑΔΜΗΕ: Σε λειτουργία το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης – Στόχος ο έλεγχος κρίσιμου εξοπλισμού και υποδομών του Συστήματος Μεταφο...

EY – Parthenon: Γιατί αναμένεται να επιβραδυνθεί η παγκόσμια οικονομία το 2026

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:48 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Η Μόσχα ανέλαβε τον έλεγχο 4 εργοστασίων της δανικής αλυσίδας Rockwool

Η Μόσχα ανέλαβε τον έλεγχο τεσσάρων εργοστασίων της Rockwool στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η δανι...
21:41 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Η Ρουμπίνα, ο Ερφάν, ο Μεχντί και οι άλλοι – Τα πρόσωπα των θυμάτων της καταστολής

Η Ρουμπίνα, στο Ιράν, ήταν μια νεαρή σχεδιάστρια μόδας, ο Ρεμπίν ένας έφηβος με πολλά υποσχόμε...
21:21 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Απειλητικός και αινιγματικός ο Τραμπ: Είπε ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να καταλάβουν μόνοι τους τι σημαίνει το «έρχεται βοήθεια» στο Ιράν

Αινιγματικός εμφανίστηκε απόψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ταξιδεύοντας προς το Ντιτρόι...
20:51 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Μαύρη Θάλασσα: Τρία και όχι 4 τα δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων που χτυπήθηκαν από drones ανοικτά του Νοβοροσίσκ

Τρεις – και όχι τέσσερις – είναι τελικά οι επιβεβαιωμένες περιπτώσεις με δεξαμενόπ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι