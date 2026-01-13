ΗΠΑ: Μήνυση κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσε η Πολιτεία του Ιλινόι για «υπερβολική χρήση βίας»

  • Η Πολιτεία του Ιλινόι προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καταγγέλλοντας «επικίνδυνη χρήση βίας» από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.
  • Η μήνυση αφορά ενέργειες που συνδέονται με την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής στο Σικάγο, όπου «ένστολοι, με στρατιωτική εκπαίδευση… περιφέρονται μανιασμένα… σταματώντας παράνομα, ανακρίνοντας και συλλαμβάνοντας κατοίκους».
  • Στο κείμενο της προσφυγής επισημαίνεται ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «προκαλεί αναταραχή και καλλιεργεί κλίμα φόβου» στην Πολιτεία.
Η Πολιτεία του Ιλινόι προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καταγγέλλοντας «επικίνδυνη χρήση βίας» από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, όπως δήλωσε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Πολιτείας, Τζ.Μπ. Πρίτσκερ. Η κίνηση αυτή αφορά ενέργειες που, σύμφωνα με την Πολιτεία, συνδέονται με τον τρόπο εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής σε περιοχές του Ιλινόι, με επίκεντρο το Σικάγο.

Στη μήνυση, η Πολιτεία υποστηρίζει ότι, παρά τον χαρακτηρισμό των ενεργειών ως «επιβολή του νόμου στο θέμα της μετανάστευσης», η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Αν και οι εναγόμενοι περιγράφουν αυτήν την επίθεση ως “επιβολή του νόμου στο θέμα της μετανάστευσης” η πραγματικότητα είναι ότι ένστολοι, με στρατιωτική εκπαίδευση, που φέρουν ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα και άλλον στρατιωτικό οπλισμό περιφέρονται μανιασμένα επί μήνες στο Σικάγο και τις γύρω περιοχές, σταματώντας παράνομα, ανακρίνοντας και συλλαμβάνοντας κατοίκους και εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον τους με χημικά». Η αναφορά αυτή περιγράφει, σύμφωνα με την Πολιτεία, πρακτικές που υπερβαίνουν τα όρια της νόμιμης δράσης.

Το έγγραφο κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας του Ιλινόι και στρέφεται ευθέως κατά της κυβέρνησης Τραμπ. Στο κείμενο της προσφυγής επισημαίνεται ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «προκαλεί αναταραχή και καλλιεργεί κλίμα φόβου» στην Πολιτεία, όπως αναφέρεται ρητά στο δικόγραφο.

