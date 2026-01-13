ΗΠΑ: Χαρακτηρίζουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» τη χρήση βαλλιστικού πυραύλου από τη Ρωσία στην Ουκρανία

Τη χρήση βαλλιστικού πυραύλου τελευταίας γενιάς από τη Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά και τον κίνδυνο μιας νέας, επικίνδυνης κλιμάκωσης του πολέμου, έθεσαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που –όπως υποστηρίζουν– βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τερματισμό της σύγκρουσης μέσω διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, έντονη ανησυχία εξέφρασαν η Βρετανία και άλλα κράτη-μέλη του Συμβουλίου, ενώ καταγράφηκαν και αναφορές στις σοβαρές ανθρωπιστικές επιπτώσεις των ρωσικών επιθέσεων.

Η αναπληρώτρια μόνιμη αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Τάμι Μπρους, ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε τον βαλλιστικό πύραυλο «Ορέσνικ», ο οποίος έχει τη δυνατότητα να φέρει πυρηνική κεφαλή, πλήττοντας περιοχή της Ουκρανίας κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και το ΝΑΤΟ. Η ίδια σημείωσε ότι το πλήγμα αυτό έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή για τις διπλωματικές προσπάθειες.

«Χάρη στην ηγεσία του προέδρου Τραμπ, βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Παρ’ όλα αυτά, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερες επιθέσεις στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Μπρους.

Κατηγορίες για υπονόμευση της ειρηνευτικής προσπάθειας

Η κ. Μπρους χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή «νέα, επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση», τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται από κοινού με το Κίεβο, τη Μόσχα και άλλους διεθνείς εταίρους για τον τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη επίθεση δεν συμβαδίζει με την ανάγκη αποκλιμάκωσης.

«Οι δύο πλευρές θα έπρεπε να αναζητούν δρόμους αποκλιμάκωσης, όμως οι ενέργειες της Ρωσίας απειλούν με επέκταση και ένταση της σύγκρουσης», πρόσθεσε, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι «γελοιοποιεί την υπόθεση της ειρήνης».

Ανησυχία και από τη Βρετανία

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Βρετανία. Ο πρεσβευτής της χώρας στον ΟΗΕ, Τζέιμς Καριούκι, χαρακτήρισε το ρωσικό πλήγμα κοντά στα σύνορα της Πολωνίας «επικίνδυνο», επισημαίνοντας ότι συνιστά απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια και αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρής κλιμάκωσης και λανθασμένου υπολογισμού.

Παράλληλα, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ουκρανία έχει αποδείξει πως αντέχει τις επιθέσεις και ότι η Ρωσία δεν θα καταφέρει να αποθαρρύνει τη διεθνή στήριξη προς το Κίεβο.

Καταδίκη από μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας

Τις ρωσικές επιθέσεις καταδίκασαν και αρκετά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, εστιάζοντας στις σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες, καθώς χιλιάδες κάτοικοι του Κιέβου έμειναν χωρίς θέρμανση εν μέσω χειμώνα.

Η πρέσβειρα της Λετονίας, Σανίτα Παβλούτα-Ντελάντ, χαρακτήρισε τις επιθέσεις «βάρβαρες», τονίζοντας ότι πλήττουν άμεσα τον άμαχο πληθυσμό και επιδεινώνουν τις ήδη δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.