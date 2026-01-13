ΗΠΑ: Χαρακτηρίζουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» τη χρήση βαλλιστικού πυραύλου από τη Ρωσία στην Ουκρανία

Σύνοψη από το

  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη χρήση βαλλιστικού πυραύλου «Ορέσνικ» από τη Ρωσία στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς την «επικίνδυνη κλιμάκωση» εν μέσω προσπαθειών για διαπραγματεύσεις.
  • Η αναπληρώτρια μόνιμη αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τάμι Μπρους, δήλωσε ότι η ενέργεια αυτή υπονομεύει τις διπλωματικές προσπάθειες, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι «γελοιοποιεί την υπόθεση της ειρήνης».
  • Η Βρετανία και άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας καταδίκασαν επίσης τις ρωσικές επιθέσεις, επισημαίνοντας τις σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες, όπως χιλιάδες κάτοικοι του Κιέβου που έμειναν χωρίς θέρμανση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Χαρακτηρίζουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» τη χρήση βαλλιστικού πυραύλου από τη Ρωσία στην Ουκρανία

Τη χρήση βαλλιστικού πυραύλου τελευταίας γενιάς από τη Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά και τον κίνδυνο μιας νέας, επικίνδυνης κλιμάκωσης του πολέμου, έθεσαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που –όπως υποστηρίζουν– βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τερματισμό της σύγκρουσης μέσω διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, έντονη ανησυχία εξέφρασαν η Βρετανία και άλλα κράτη-μέλη του Συμβουλίου, ενώ καταγράφηκαν και αναφορές στις σοβαρές ανθρωπιστικές επιπτώσεις των ρωσικών επιθέσεων.

Η αναπληρώτρια μόνιμη αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Τάμι Μπρους, ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε τον βαλλιστικό πύραυλο «Ορέσνικ», ο οποίος έχει τη δυνατότητα να φέρει πυρηνική κεφαλή, πλήττοντας περιοχή της Ουκρανίας κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και το ΝΑΤΟ. Η ίδια σημείωσε ότι το πλήγμα αυτό έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή για τις διπλωματικές προσπάθειες.

«Χάρη στην ηγεσία του προέδρου Τραμπ, βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Παρ’ όλα αυτά, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερες επιθέσεις στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Μπρους.

Κατηγορίες για υπονόμευση της ειρηνευτικής προσπάθειας

Η κ. Μπρους χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή «νέα, επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση», τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται από κοινού με το Κίεβο, τη Μόσχα και άλλους διεθνείς εταίρους για τον τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη επίθεση δεν συμβαδίζει με την ανάγκη αποκλιμάκωσης.

«Οι δύο πλευρές θα έπρεπε να αναζητούν δρόμους αποκλιμάκωσης, όμως οι ενέργειες της Ρωσίας απειλούν με επέκταση και ένταση της σύγκρουσης», πρόσθεσε, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι «γελοιοποιεί την υπόθεση της ειρήνης».

Ανησυχία και από τη Βρετανία

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Βρετανία. Ο πρεσβευτής της χώρας στον ΟΗΕ, Τζέιμς Καριούκι, χαρακτήρισε το ρωσικό πλήγμα κοντά στα σύνορα της Πολωνίας «επικίνδυνο», επισημαίνοντας ότι συνιστά απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια και αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρής κλιμάκωσης και λανθασμένου υπολογισμού.

Παράλληλα, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ουκρανία έχει αποδείξει πως αντέχει τις επιθέσεις και ότι η Ρωσία δεν θα καταφέρει να αποθαρρύνει τη διεθνή στήριξη προς το Κίεβο.

Καταδίκη από μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας

Τις ρωσικές επιθέσεις καταδίκασαν και αρκετά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, εστιάζοντας στις σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες, καθώς χιλιάδες κάτοικοι του Κιέβου έμειναν χωρίς θέρμανση εν μέσω χειμώνα.

Η πρέσβειρα της Λετονίας, Σανίτα Παβλούτα-Ντελάντ, χαρακτήρισε τις επιθέσεις «βάρβαρες», τονίζοντας ότι πλήττουν άμεσα τον άμαχο πληθυσμό και επιδεινώνουν τις ήδη δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι έχετε πάθει burnout παρότι συνεχίζετε να λειτουργείτε «φυσιολογικά», σύμφωνα με ειδικό

ΕΟΦ: Εκτός ελληνικής αγοράς 230 φάρμακα-Τι σημαίνει για τους ασθενείς

Conde Nast Traveller: Αυτά είναι τα ελληνικά νησιά που θα κυριαρχήσουν το 2026 – Στην κορυφή της λίστας η Πάρος

Ανακαίνιση σπιτιού: Πότε πρέπει να βγάζουμε άδεια από πολεοδομία – Λίστα με τις εργασίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:55 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Απελευθερώθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο έπειτα από δύο χρόνια

Το Ιράν απελευθέρωσε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που κρατούσε υπό κατάσχεση εδώ και δύο χρόνια, ...
02:25 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Στοιχεία-ρεκόρ με πάνω από 100.000 ανακλήσεις βίζας στη δεύτερη θητεία Τραμπ

Οι αρχές των ΗΠΑ ανακάλεσαν πάνω από 100.000 θεωρήσεις διαβατηρίων αφότου επέστρεψε στον Λευκό...
01:41 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

Πυραυλική επίθεση στο Κίεβο εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία, όπως ανακοίνωσαν τι...
01:33 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας για τις επιχειρήσεις καταστολής της μετανάστευσης

Αγωγή κατά της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, και ανώτερων στελεχών της ο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι