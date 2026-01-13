«Βόμβα» στο Κύπελλο Γαλλίας: Η Παρί Σεν Ζερμέν αποκλείστηκε από την Παρί FC – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο Κύπελλο Γαλλίας, καθώς η τροπαιούχος Παρί Σεν Ζερμέν αποκλείστηκε εντός έδρας από την Παρί FC με 0-1.
  • Η Παρί FC κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους “32” του θεσμού, με γκολ του Κεμπάλ στο 74′, παρά τις 18 τελικές προσπάθειες της Παρί Σεν Ζερμέν.
  • Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν είχε απάντηση μέχρι και το φινάλε του αγώνα, με αποτέλεσμα να ηττηθεί και να μείνει εκτός συνέχειας από τη διοργάνωση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

«Βόμβα» στο Κύπελλο Γαλλίας: Η Παρί Σεν Ζερμέν αποκλείστηκε από την Παρί FC – Δείτε βίντεο
epa12645277 Goncalo Matias Ramos (R) of Paris Saint Germain in action against Nhoa Sangui (L) of Paris FC during the Coupe de France soccer match between Paris Saint Germain PSG and Paris FC in Paris, France, 12 January 2026. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο Κύπελλο Γαλλίας, καθώς η τροπαιούχος του θεσμού Παρί Σεν Ζερμέν αποκλείστηκε εντός έδρας από τη συμπολίτισσα της Παρί FC με 0-1, το βράδυ της Δευτέρας (12/01).

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε μπορεί να ήταν η κυρίαρχος του παρισινού «εμφυλίου» με 18 τελικές προσπάθειες (μια εξ αυτών δοκάρι), ωστόσο η Παρί FC κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους “32” του θεσμού, με γκολ του Κεμπάλ στο 74′.

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν είχε απάντηση μέχρι και το φινάλε του αγώνα με αποτέλεσμα να ηττηθεί και να μείνει εκτός συνέχειας από τη διοργάνωση που κυριαρχούσε τα τελευταία δύο χρόνια.

Τα highlights της αναμέτρησης:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι έχετε πάθει burnout παρότι συνεχίζετε να λειτουργείτε «φυσιολογικά», σύμφωνα με ειδικό

ΕΟΦ: Εκτός ελληνικής αγοράς 230 φάρμακα-Τι σημαίνει για τους ασθενείς

Conde Nast Traveller: Αυτά είναι τα ελληνικά νησιά που θα κυριαρχήσουν το 2026 – Στην κορυφή της λίστας η Πάρος

Ανακαίνιση σπιτιού: Πότε πρέπει να βγάζουμε άδεια από πολεοδομία – Λίστα με τις εργασίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:30 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αρμπελόα διάδοχος του Αλόνσο

Μερικά λεπτά έμεινε χωρίς προπονητή η Ρεάλ Μαδρίτης. Λίγο μετά την ανακοίνωση του «διαζυγίου» ...
19:44 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

«Βόμβα»: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Αλόνσο

Ένα 24ωρο μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του ισπανικού Super Cup με 3-2, η διοί...
01:27 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Super League – Βαθμολογία: Μόνος στην κορυφή ο Ολυμπιακός – Στη 2η θέση ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, 6ος ο Παναθηναϊκός

Μετά την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής της Super League, ο Ολυμπιακός φιγουράρει μόνος στην ...
23:54 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Μαγικό ματς, «τρελή»… κούπα για τους Καταλανούς

Να μην τελείωνε ποτέ αυτό το ματς! Η ποδοσφαιρική πανδαισία που προσέφεραν Μπαρτσελόνα και Ρεά...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι