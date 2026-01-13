«Βόμβα» στο Κύπελλο Γαλλίας: Η Παρί Σεν Ζερμέν αποκλείστηκε από την Παρί FC – Δείτε βίντεο

Μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο Κύπελλο Γαλλίας, καθώς η τροπαιούχος του θεσμού Παρί Σεν Ζερμέν αποκλείστηκε εντός έδρας από τη συμπολίτισσα της Παρί FC με 0-1, το βράδυ της Δευτέρας (12/01).
Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε μπορεί να ήταν η κυρίαρχος του παρισινού «εμφυλίου» με 18 τελικές προσπάθειες (μια εξ αυτών δοκάρι), ωστόσο η Παρί FC κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους “32” του θεσμού, με γκολ του Κεμπάλ στο 74′.
Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν είχε απάντηση μέχρι και το φινάλε του αγώνα με αποτέλεσμα να ηττηθεί και να μείνει εκτός συνέχειας από τη διοργάνωση που κυριαρχούσε τα τελευταία δύο χρόνια.