Enikos Newsroom

διεθνή

Κινεζικά τάνκερ που θα φόρτωναν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα έκαναν αναστροφή για Ασία

Δύο υπερδεξαμενόπλοια κινεζικής σημαίας, τα οποία είχαν θέσει πλώρη για τη Βενεζουέλα προκειμένου να φορτώσουν αργό πετρέλαιο, άλλαξαν τελικά πορεία και επιστρέφουν προς την Ασία, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας διεθνών οικονομικών δεδομένων LSEG. Η εξέλιξη σημειώνεται εν μέσω του εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα.

Τα δεξαμενόπλοια πολύ μεγάλης χωρητικότητας Xingye και Thousand Sunny παρέμεναν αγκυροβολημένα για αρκετές εβδομάδες στον Ατλαντικό Ωκεανό, αναμένοντας οδηγίες, καθώς ο αποκλεισμός της χώρας και η πολιτική αναταραχή που ακολούθησε τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ είχαν δημιουργήσει αβεβαιότητα στις θαλάσσιες μεταφορές.

Τα συγκεκριμένα πλοία συγκαταλέγονται στα τρία υπερδεξαμενόπλοια που εκτελούν αποκλειστικά τη θαλάσσια διαδρομή Βενεζουέλα–Κίνα, μεταφέροντας αργό πετρέλαιο, το οποίο χρησιμοποιεί το Καράκας ως μέσο αποπληρωμής του χρέους του προς το Πεκίνο.

00:40 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

ΟΗΕ: Η θανατηφόρα βία κατά διαδηλωτών στο Ιράν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

Τη βαθιά ανησυχία των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν εξέ...
23:31 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Το παρασκήνιο πίσω από την ποινική έρευνα σε βάρος του Τζερόμ Πάουελ – Ανάλυση των Financial Times

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, βρίσκεται αντιμέτωπος με π...
22:56 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Οι μηχανισμοί καταστολής του θεοκρατικού καθεστώτος απέναντι στους διαδηλωτές και τα περιθώρια επέμβασης του Τραμπ

Το Ιράν έχει βρεθεί σε αυτή την θέση, με πολλές και σκληρές διαδηλώσεις τις οποίες πνίγει στο ...
21:58 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Την Πέμπτη η συνάντηση με την ηγέτιδα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί την Πέμπτη με την ηγέτιδα της βενεζουελάνικης...
