Κινεζικά τάνκερ που θα φόρτωναν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα έκαναν αναστροφή για Ασία

Δύο υπερδεξαμενόπλοια κινεζικής σημαίας, τα οποία είχαν θέσει πλώρη για τη Βενεζουέλα προκειμένου να φορτώσουν αργό πετρέλαιο, άλλαξαν τελικά πορεία και επιστρέφουν προς την Ασία, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας διεθνών οικονομικών δεδομένων LSEG. Η εξέλιξη σημειώνεται εν μέσω του εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα.

Τα δεξαμενόπλοια πολύ μεγάλης χωρητικότητας Xingye και Thousand Sunny παρέμεναν αγκυροβολημένα για αρκετές εβδομάδες στον Ατλαντικό Ωκεανό, αναμένοντας οδηγίες, καθώς ο αποκλεισμός της χώρας και η πολιτική αναταραχή που ακολούθησε τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ είχαν δημιουργήσει αβεβαιότητα στις θαλάσσιες μεταφορές.

Τα συγκεκριμένα πλοία συγκαταλέγονται στα τρία υπερδεξαμενόπλοια που εκτελούν αποκλειστικά τη θαλάσσια διαδρομή Βενεζουέλα–Κίνα, μεταφέροντας αργό πετρέλαιο, το οποίο χρησιμοποιεί το Καράκας ως μέσο αποπληρωμής του χρέους του προς το Πεκίνο.