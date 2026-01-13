Ειρήνη Μουρτζούκου: Τι ισχυρίζεται για το θάνατο του Παναγιωτάκη – Τα 3 πρόσωπα κλειδιά που εμπλέκει

Σύνοψη από το

  • Η Ειρήνη Μουρτζούκου κατέθεσε για τη σχέση της με την Καλλιόπη, υποστηρίζοντας ότι της ζητούσαν διαρκώς να μη γίνει γνωστή η σχέση τους, επειδή η Καλλιόπη φοβόταν ότι θα έχανε την επιμέλεια των παιδιών της.
  • Παρά την ομολογία της για την εμπλοκή της στον θάνατο τεσσάρων βρεφών, η ίδια αρνείται ότι έβλαψε τον μικρό Παναγιώτη, δηλώνοντας πως «τον λάτρευα, κυριολεκτικά ήταν η ζωή μου όλη», ενώ απέδωσε κομβικό ρόλο στη γιαγιά Φωτεινή, υποστηρίζοντας ότι «ήταν η αρχηγός του σπιτιού».
  • Για τις τελευταίες στιγμές του παιδιού, η Ειρήνη Μουρτζούκου κατέθεσε ότι η Καλλιόπη «δεν ασχολήθηκε καθόλου με το να προσφέρει κάποια βοήθεια στον Παναγιώτη», ενώ αντιθέτως η ίδια του έκανε μαλάξεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ειρήνη Μουρτζούκου: Τι ισχυρίζεται για το θάνατο του Παναγιωτάκη – Τα 3 πρόσωπα κλειδιά που εμπλέκει

Στη σύνδεση της μητέρας του άτυχου Παναγιωτάκη με την Ειρήνη Μουρτζούκου αναφέρθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» ο συνήγορος υπεράσπισής της, Νίκος Αλεξανδρής, παρουσιάζοντας παράλληλα το σκεπτικό πίσω από τη χρονική στιγμή της κατάθεσής της, ενώ την ίδια ώρα η εκπομπή έφερε στο φως το πλήρες περιεχόμενο των όσων υποστήριξε η ίδια για τη σχέση της με την Καλλιόπη, τις οικογενειακές συνθήκες και τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο του παιδιού.

Ο Νίκος Αλεξανδρής εξήγησε εξαρχής τον λόγο για τον οποίο η εντολέας του δεν είχε καταθέσει νωρίτερα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τόσο καιρό με ρωτούσατε γιατί η Ειρήνη δεν καταθέτει όσα γνωρίζει για τον χαμό του Παναγιωτάκη. Σας έλεγα ότι όταν υπάρχουν τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν τα λεγόμενά της, τότε θα γίνει και η κατάθεση. Τώρα που πήραμε το υλικό αποδεικνύονται τα πάντα».

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η Ειρήνη Μουρτζούκου, η γνωριμία της με την Καλλιόπη έγινε στα τέλη Νοεμβρίου του 2023, ενώ από τον Δεκέμβριο, όπως ανέφερε, οι δύο γυναίκες ανέπτυξαν ερωτική σχέση και αποφάσισαν να ζήσουν μαζί. Η ίδια τόνισε ότι εργαζόταν και πως με τον μισθό της συντηρούσε την οικογένεια της Καλλιόπης, σημειώνοντας ότι και οι δύο της έλεγαν πως ήταν ευτυχείς που «είχα μπει στη ζωή τους», καθώς, όπως της ανέφεραν, τις «στήριζα οικονομικά, ηθικά και προσωπικά». Παράλληλα, υποστήριξε ότι της ζητούσαν διαρκώς να μη γίνει γνωστή η σχέση τους, επειδή η Καλλιόπη δεν είχε πάρει διαζύγιο από τον Διονύση Αβράμη και φοβόταν ότι θα έχανε την επιμέλεια των παιδιών της.

Σε αυτό το σημείο, η Ειρήνη Μουρτζούκου απέδωσε καθοριστική σημασία σε αυτόν τον φόβο, λέγοντας: «Η χειραγώγησή μου σχετικά με την πιθανότητα να χάσει την επιμέλεια των παιδιών η Καλλιόπη, είναι η κεντρική ιδέα που εξηγεί τα πάντα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του άτυχου Παναγιώτη Αβράμη».

Παρά την ομολογία της για την εμπλοκή της στον θάνατο τεσσάρων βρεφών, η ίδια εξακολουθεί να αρνείται κατηγορηματικά ότι έβλαψε τον μικρό Παναγιώτη.

Όπως δήλωσε στην κατάθεσή της: «Τον Παναγιώτη τον μεγάλωσα εγώ, αφού εγώ τον πρόσεχα, τον τάιζα, τον άλλαζα, τον έκανα μπάνιο, τον φρόντιζα, τον λάτρευα, κυριολεκτικά ήταν η ζωή μου όλη. Το ίδιο αγαπούσα και την κόρη της Καλλιόπης».

Στη συνέχεια, η Ειρήνη Μουρτζούκου απέδωσε κομβικό ρόλο στη γιαγιά Φωτεινή, υποστηρίζοντας ότι εκείνη είχε τον απόλυτο έλεγχο μέσα στο σπίτι. Όπως κατέθεσε: «Η Φωτεινή ήταν η αρχηγός του σπιτιού, τα πάντα γίνονταν κατόπιν οδηγιών της, ήξερε τα πάντα, όσα γινόντουσαν και εκείνη τα διηύθυνε όλα».

Αναφερόμενη στις τελευταίες στιγμές του μικρού παιδιού και αφού περιέγραψε αναλυτικά όσα είχαν προηγηθεί από το προηγούμενο βράδυ, η Ειρήνη Μουρτζούκου κατέθεσε ότι: «Στις 5 Αυγούστου 2024 στις 12.00 με 12.30 και κατόπιν τηλεφωνικής συνομιλίας της Καλλιόπης με την Φωτεινή, σηκωθήκαμε για να κάνουμε δουλειές του σπιτιού. Η Καλλιόπη θα πρόσεχε το παιδί. Ενώ καθάριζα το μπάνιο, η Καλλιόπη άρχισε να μου φωνάζει “έλα γρήγορα, το παιδί δεν είναι καλά”. Βγαίνοντας από το μπάνιο είδα την Καλλιόπη να είναι πάνω από το καρότσι το παιδιού. Αμέσως το πήρα στην αγκαλιά μου και άρχισα να του κάνω μαλάξεις. Πίστευα ότι ήταν ζωντανό ακόμα, γιατί ήταν ζεστό και άρχισε να κάνει εμετό σαν αίμα στον καναπέ».

Στην ίδια κατάθεση, η Ειρήνη Μουρτζούκου ανέφερε ότι η Καλλιόπη επικοινώνησε αρχικά τηλεφωνικά με τη μητέρα της και στη συνέχεια κάλεσε τη Γιώτα, προκειμένου να μεταφερθεί το παιδί στο νοσοκομείο με αυτοκίνητο. Όπως υποστήριξε: «Η Καλλιόπη δεν ασχολήθηκε καθόλου με το να προσφέρει κάποια βοήθεια στον Παναγιώτη, ενώ αντιθέτως εγώ του έκανα μαλάξεις, προσπαθούσα να τον συνεφέρω, προσπαθούσα να του εμφυσήσω αέρα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι έχετε πάθει burnout παρότι συνεχίζετε να λειτουργείτε «φυσιολογικά», σύμφωνα με ειδικό

ΕΟΦ: Εκτός ελληνικής αγοράς 230 φάρμακα-Τι σημαίνει για τους ασθενείς

Conde Nast Traveller: Αυτά είναι τα ελληνικά νησιά που θα κυριαρχήσουν το 2026 – Στην κορυφή της λίστας η Πάρος

Ανακαίνιση σπιτιού: Πότε πρέπει να βγάζουμε άδεια από πολεοδομία – Λίστα με τις εργασίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
00:17 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Σύλλογος θυμάτων των Τεμπών για Μαρία Καρυστιανού: Δεν θα γίνουμε όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες, όφειλε να είχε παραιτηθεί

Με επίσημη δήλωσή τους, πέντε από τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Θυμ...
23:21 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Πιο αργά το πρώτο κουδούνι στα σχολεία των δήμων Σερβίων, Αριστοτέλη και Πολυγύρου

Tην απόφαση να χτυπήσει αργότερα το πρώτο κουδούνι στα σχολεία πήραν οι δήμαρχοι Σερβίων, Αρισ...
23:06 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Δεν συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό οι αγρότες της Αχαΐας – Μπλόκο επ’ αόριστον για όλα τα οχήματα στο Αγγελόκαστρο

Πλήρης είναι η ταύτιση με τις αποφάσεις της Νίκαιας, για τους αγρότες της Αχαΐας, ενώ την ίδια...
22:50 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Τελικό «όχι» στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό λέει η πλειοψηφία των μπλόκων – Το ραντεβού που «κλείδωσε» και οι νέες κινητοποιήσεις που ετοιμάζονται 

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο αγροτικό ζήτημα που απασχολεί εδώ και καιρό την χώρα μας, καθώ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι