Ειρήνη Μουρτζούκου: Τι ισχυρίζεται για το θάνατο του Παναγιωτάκη – Τα 3 πρόσωπα κλειδιά που εμπλέκει

Στη σύνδεση της μητέρας του άτυχου Παναγιωτάκη με την Ειρήνη Μουρτζούκου αναφέρθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» ο συνήγορος υπεράσπισής της, Νίκος Αλεξανδρής, παρουσιάζοντας παράλληλα το σκεπτικό πίσω από τη χρονική στιγμή της κατάθεσής της, ενώ την ίδια ώρα η εκπομπή έφερε στο φως το πλήρες περιεχόμενο των όσων υποστήριξε η ίδια για τη σχέση της με την Καλλιόπη, τις οικογενειακές συνθήκες και τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο του παιδιού.

Ο Νίκος Αλεξανδρής εξήγησε εξαρχής τον λόγο για τον οποίο η εντολέας του δεν είχε καταθέσει νωρίτερα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τόσο καιρό με ρωτούσατε γιατί η Ειρήνη δεν καταθέτει όσα γνωρίζει για τον χαμό του Παναγιωτάκη. Σας έλεγα ότι όταν υπάρχουν τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν τα λεγόμενά της, τότε θα γίνει και η κατάθεση. Τώρα που πήραμε το υλικό αποδεικνύονται τα πάντα».

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η Ειρήνη Μουρτζούκου, η γνωριμία της με την Καλλιόπη έγινε στα τέλη Νοεμβρίου του 2023, ενώ από τον Δεκέμβριο, όπως ανέφερε, οι δύο γυναίκες ανέπτυξαν ερωτική σχέση και αποφάσισαν να ζήσουν μαζί. Η ίδια τόνισε ότι εργαζόταν και πως με τον μισθό της συντηρούσε την οικογένεια της Καλλιόπης, σημειώνοντας ότι και οι δύο της έλεγαν πως ήταν ευτυχείς που «είχα μπει στη ζωή τους», καθώς, όπως της ανέφεραν, τις «στήριζα οικονομικά, ηθικά και προσωπικά». Παράλληλα, υποστήριξε ότι της ζητούσαν διαρκώς να μη γίνει γνωστή η σχέση τους, επειδή η Καλλιόπη δεν είχε πάρει διαζύγιο από τον Διονύση Αβράμη και φοβόταν ότι θα έχανε την επιμέλεια των παιδιών της.

Σε αυτό το σημείο, η Ειρήνη Μουρτζούκου απέδωσε καθοριστική σημασία σε αυτόν τον φόβο, λέγοντας: «Η χειραγώγησή μου σχετικά με την πιθανότητα να χάσει την επιμέλεια των παιδιών η Καλλιόπη, είναι η κεντρική ιδέα που εξηγεί τα πάντα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του άτυχου Παναγιώτη Αβράμη».

Παρά την ομολογία της για την εμπλοκή της στον θάνατο τεσσάρων βρεφών, η ίδια εξακολουθεί να αρνείται κατηγορηματικά ότι έβλαψε τον μικρό Παναγιώτη.

Όπως δήλωσε στην κατάθεσή της: «Τον Παναγιώτη τον μεγάλωσα εγώ, αφού εγώ τον πρόσεχα, τον τάιζα, τον άλλαζα, τον έκανα μπάνιο, τον φρόντιζα, τον λάτρευα, κυριολεκτικά ήταν η ζωή μου όλη. Το ίδιο αγαπούσα και την κόρη της Καλλιόπης».

Στη συνέχεια, η Ειρήνη Μουρτζούκου απέδωσε κομβικό ρόλο στη γιαγιά Φωτεινή, υποστηρίζοντας ότι εκείνη είχε τον απόλυτο έλεγχο μέσα στο σπίτι. Όπως κατέθεσε: «Η Φωτεινή ήταν η αρχηγός του σπιτιού, τα πάντα γίνονταν κατόπιν οδηγιών της, ήξερε τα πάντα, όσα γινόντουσαν και εκείνη τα διηύθυνε όλα».

Αναφερόμενη στις τελευταίες στιγμές του μικρού παιδιού και αφού περιέγραψε αναλυτικά όσα είχαν προηγηθεί από το προηγούμενο βράδυ, η Ειρήνη Μουρτζούκου κατέθεσε ότι: «Στις 5 Αυγούστου 2024 στις 12.00 με 12.30 και κατόπιν τηλεφωνικής συνομιλίας της Καλλιόπης με την Φωτεινή, σηκωθήκαμε για να κάνουμε δουλειές του σπιτιού. Η Καλλιόπη θα πρόσεχε το παιδί. Ενώ καθάριζα το μπάνιο, η Καλλιόπη άρχισε να μου φωνάζει “έλα γρήγορα, το παιδί δεν είναι καλά”. Βγαίνοντας από το μπάνιο είδα την Καλλιόπη να είναι πάνω από το καρότσι το παιδιού. Αμέσως το πήρα στην αγκαλιά μου και άρχισα να του κάνω μαλάξεις. Πίστευα ότι ήταν ζωντανό ακόμα, γιατί ήταν ζεστό και άρχισε να κάνει εμετό σαν αίμα στον καναπέ».

Στην ίδια κατάθεση, η Ειρήνη Μουρτζούκου ανέφερε ότι η Καλλιόπη επικοινώνησε αρχικά τηλεφωνικά με τη μητέρα της και στη συνέχεια κάλεσε τη Γιώτα, προκειμένου να μεταφερθεί το παιδί στο νοσοκομείο με αυτοκίνητο. Όπως υποστήριξε: «Η Καλλιόπη δεν ασχολήθηκε καθόλου με το να προσφέρει κάποια βοήθεια στον Παναγιώτη, ενώ αντιθέτως εγώ του έκανα μαλάξεις, προσπαθούσα να τον συνεφέρω, προσπαθούσα να του εμφυσήσω αέρα».