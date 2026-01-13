Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας για τις επιχειρήσεις καταστολής της μετανάστευσης

Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας για τις επιχειρήσεις καταστολής της μετανάστευσης

Αγωγή κατά της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, και ανώτερων στελεχών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης κατέθεσε η Μινεσότα, με στόχο να ανακοπεί η εντατικοποίηση των αντιμεταναστευτικών επιχειρήσεων στην Πολιτεία, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό γυναίκας από ομοσπονδιακό πράκτορα την περασμένη εβδομάδα. Η Πολιτεία προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι οι πρακτικές που εφαρμόζονται παραβιάζουν συνταγματικά δικαιώματα και ξεπερνούν τα όρια της ομοσπονδιακής νομοθεσίας.

Η μήνυση κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Περιφέρειας Μινεσότα και ζητά από τη Δικαιοσύνη να κηρύξει παράνομη και αντισυνταγματική τη διόγκωση των επιχειρήσεων καταστολής της μετανάστευσης που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Πολιτεία. Στο επίκεντρο της προσφυγής βρίσκεται το περιστατικό κατά το οποίο μια γυναίκα πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ομοσπονδιακό πράκτορα, γεγονός που, σύμφωνα με τις πολιτειακές αρχές, ανέδειξε σοβαρές υπερβάσεις εξουσίας.

«Παράνομες συλλήψεις χωρίς βάσιμη υποψία»

Με τη συγκεκριμένη αγωγή, η Μινεσότα ζητά να εμποδιστεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση από το να συλλαμβάνει Αμερικανούς πολίτες και κατόχους νόμιμης βίζας χωρίς βάσιμη υποψία ότι έχουν διαπράξει κάποιο ποινικό αδίκημα. Η Πολιτεία υποστηρίζει ότι τέτοιες πρακτικές εφαρμόζονται στο πλαίσιο των πρόσφατων επιχειρήσεων και θίγουν βασικά δικαιώματα των πολιτών.

Όπως επισημαίνεται στο δικόγραφο, οι συγκεκριμένες ενέργειες παραβιάζουν θεμελιώδεις συνταγματικές εγγυήσεις και υπερβαίνουν τα όρια που θέτει η ομοσπονδιακή νομοθεσία για την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής.

Περιορισμοί στη χρήση βίας από ομοσπονδιακούς πράκτορες

Η Μινεσότα ζητά επίσης να απαγορευτεί στους ομοσπονδιακούς αστυνομικούς να απειλούν με χρήση σωματικής βίας ή να κραδαίνουν τα όπλα τους απέναντι σε άτομα που δεν υπόκεινται σε σύλληψη στο πλαίσιο των επιχειρήσεων καταστολής της μετανάστευσης. Παράλληλα, αιτείται την επιβολή πρόσθετων περιορισμών στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η ομοσπονδιακή μεταναστευτική πολιτική εντός της Πολιτείας.

Η υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει σημείο πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης, καθώς εντάσσεται στη συνεχιζόμενη σύγκρουση ανάμεσα στις πολιτειακές αρχές και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

