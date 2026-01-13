Στέλιος Ρόκκος: Η απώλεια των αδελφών του, η σχέση του με την εκκλησία και η… εξομολόγηση – «Το απαγορευμένο είναι και το πιο ποθητό»

Στους «απαγορευμένους καρπούς» σε ζητήματα σεξουαλικότητας καθώς και στη σχέση του με την εκκλησία, αναφέρθηκε σε νέα εφ’ όλη της ύλης συνέντευξη του ο Στέλιος Ρόκκος.

«Πρώτη φορά το λέω και δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει να το πω τώρα… Έλεγα ότι, ας πούμε, άνδρας είναι αυτός που τον δοκίμασε και δεν του άρεσε, γιατί το απαγορευμένο είναι και το πιο ποθητό», δήλωσε ο γνωστός τραγουδιστής σε ερώτηση για τη σεξουαλική του ζωή στο vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, Αnestea the podcast.

Σε σχέση με την εκκλησία παραδέχτηκε με πάσα ειλικρίνεια ότι «έχω τραγική σχέση. Δεν θέλω να ξέρω», ενώ σε σχέση με το πως αντιμετωπίζει τους ανθρώπους, ανέφερε πως «Θεωρώ ότι το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου είναι ο βλάκας. Εκείνη τη στιγμή άμα σου κάνει το τσαφ είναι δύσκολο να το διαχειριστείς».

Τέλος, όσον αναφορά στους θανάτους των αδελφών του δήλωσε «Δεν γίνεται να με παρατήσω, να πέσω».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα που κυκλοφόρησε στο Instagram από τη συνέντευξή του: