ΗΠΑ: Καταδίκασαν την «αντισημιτική ενέργεια» της πυρπόλησης συναγωγής στην πολιτεία του Μισισίπι

Τον εμπρησμό και την εκτεταμένη καταστροφή συναγωγής στο Μισισίπι καταδίκασε τη Δευτέρα η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, κάνοντας λόγο για «αποκρουστική αντισημιτική ενέργεια», σχεδόν 60 χρόνια μετά τη βομβιστική επίθεση που είχε δεχθεί ο ίδιος χώρος από την Κου Κλουξ Κλαν.

Η συναγωγή του εκκλησιάσματος Μπεθ Ισραέλ, στην πόλη Τζάκσον, πρωτεύουσα της πολιτείας του αμερικανικού Νότου, πυρπολήθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, με αποτέλεσμα ο χώρος λατρείας να είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί επ’ αόριστον, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Οι ζημιές κρίνονται σοβαρές και καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία της συναγωγής για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Οι αρχές κατηγορούν 19χρονο, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε βενζίνη για να βάλει φωτιά στο κτίριο. Ο νεαρός υπέστη εγκαύματα, συνελήφθη και εισήχθη σε νοσοκομείο, όπου παραμένει υπό φρούρηση.

Ο 19χρονος είναι αντιμέτωπος με δίωξη της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης και, σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών, όπως προβλέπει η νομοθεσία για εγκλήματα μίσους και καταστροφή θρησκευτικών χώρων.

«Αυτή η αποκρουστική αντισημιτική ενέργεια δεν έχει καμιά θέση στη χώρα μας και, αντίθετα με την προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα αφήσει να κακοφορμίσει και να αναπτυχθεί ο αντισημιτισμός», ανέφερε η Παμ Μπόντι, υπουργός Δικαιοσύνης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Η συναγωγή που πυρπολήθηκε είχε γίνει και στο παρελθόν στόχος βομβιστικής ενέργειας της KKK το 1967, όπως αναφέρεται στον ιστότοπό της. Την περίοδο εκείνη, ο ραβίνος της συναγωγής είχε καταγγείλει δημόσια τον ρατσισμό και τον φυλετικό διαχωρισμό στον αμερικανικό Νότο, σε μια εποχή που η περιοχή βρισκόταν στο επίκεντρο του αγώνα για τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα των μαύρων.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP