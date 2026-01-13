ΗΠΑ: Καταδίκασαν την «αντισημιτική ενέργεια» της πυρπόλησης συναγωγής στην πολιτεία του Μισισίπι

Σύνοψη από το

  • Η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι καταδίκασε τον εμπρησμό συναγωγής στο Μισισίπι, χαρακτηρίζοντάς τον «αποκρουστική αντισημιτική ενέργεια».
  • Ένας 19χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για τον εμπρησμό, αντιμετωπίζοντας ομοσπονδιακή δίωξη και ποινή κάθειρξης έως 20 ετών σε περίπτωση καταδίκης.
  • Η ίδια συναγωγή είχε δεχθεί βομβιστική επίθεση από την Κου Κλουξ Κλαν το 1967, ενώ η υπουργός Μπόντι τόνισε ότι «αυτή η αποκρουστική αντισημιτική ενέργεια δεν έχει καμιά θέση στη χώρα μας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Καταδίκασαν την «αντισημιτική ενέργεια» της πυρπόλησης συναγωγής στην πολιτεία του Μισισίπι

Τον εμπρησμό και την εκτεταμένη καταστροφή συναγωγής στο Μισισίπι καταδίκασε τη Δευτέρα η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, κάνοντας λόγο για «αποκρουστική αντισημιτική ενέργεια», σχεδόν 60 χρόνια μετά τη βομβιστική επίθεση που είχε δεχθεί ο ίδιος χώρος από την Κου Κλουξ Κλαν.

Η συναγωγή του εκκλησιάσματος Μπεθ Ισραέλ, στην πόλη Τζάκσον, πρωτεύουσα της πολιτείας του αμερικανικού Νότου, πυρπολήθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, με αποτέλεσμα ο χώρος λατρείας να είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί επ’ αόριστον, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Οι ζημιές κρίνονται σοβαρές και καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία της συναγωγής για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Οι αρχές κατηγορούν 19χρονο, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε βενζίνη για να βάλει φωτιά στο κτίριο. Ο νεαρός υπέστη εγκαύματα, συνελήφθη και εισήχθη σε νοσοκομείο, όπου παραμένει υπό φρούρηση.

Ο 19χρονος είναι αντιμέτωπος με δίωξη της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης και, σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών, όπως προβλέπει η νομοθεσία για εγκλήματα μίσους και καταστροφή θρησκευτικών χώρων.

«Αυτή η αποκρουστική αντισημιτική ενέργεια δεν έχει καμιά θέση στη χώρα μας και, αντίθετα με την προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα αφήσει να κακοφορμίσει και να αναπτυχθεί ο αντισημιτισμός», ανέφερε η Παμ Μπόντι, υπουργός Δικαιοσύνης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Η συναγωγή που πυρπολήθηκε είχε γίνει και στο παρελθόν στόχος βομβιστικής ενέργειας της KKK το 1967, όπως αναφέρεται στον ιστότοπό της. Την περίοδο εκείνη, ο ραβίνος της συναγωγής είχε καταγγείλει δημόσια τον ρατσισμό και τον φυλετικό διαχωρισμό στον αμερικανικό Νότο, σε μια εποχή που η περιοχή βρισκόταν στο επίκεντρο του αγώνα για τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα των μαύρων.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βρείτε τις 3 διαφορές στη φωτό με τον άνδρα που σηκώνει τον γιο του – Μπορείτε να λύσετε αυτό το τεστ παρατηρητικότητας μέσ...

Το φρούτο της Βραζιλίας που μπορεί να μειώσει το σάκχαρο και να ενισχύσει το ανοσοποιητικό

Εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα τις δύο επόμενες Κυριακές -Έλεγχοι για πλασματικές προσφορές

Conde Nast Traveller: Αυτά είναι τα ελληνικά νησιά που θα κυριαρχήσουν το 2026 – Στην κορυφή της λίστας η Πάρος

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:24 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Ένας νεκρός σε επίθεση ουκρανικού drone στην περιφέρεια Μπριάνσκ

Ένας άμαχος έχασε τη ζωή του στο χωριό Στρατσόβα της περιφέρειας Μπριάνσκ, στα σύνορα με την Ο...
04:42 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Λίβανος: Ισραηλινά τανκ άνοιξαν πυρ δίπλα σε κυανόκρανους του ΟΗΕ – τους στόχευαν με λέιζερ

Η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL/UNIFIL) ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ι...
02:55 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Απελευθερώθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο έπειτα από δύο χρόνια

Το Ιράν απελευθέρωσε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που κρατούσε υπό κατάσχεση εδώ και δύο χρόνια, ...
02:25 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Στοιχεία-ρεκόρ με πάνω από 100.000 ανακλήσεις βίζας στη δεύτερη θητεία Τραμπ

Οι αρχές των ΗΠΑ ανακάλεσαν πάνω από 100.000 θεωρήσεις διαβατηρίων αφότου επέστρεψε στον Λευκό...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι