Ισπανικά ΜΜΕ: «Οι παίκτες της Ρεάλ δεν σέβονταν τον Τσάμπι Αλόνσο, περπατούσαν στις προπονήσεις»

Δημοσιεύματα στην Ισπανία φωτίζουν το δύσκολο παρασκήνιο που έζησε ο Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποκαλύπτοντας ότι από την πρώτη στιγμή ο Ισπανός τεχνικός δεν κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό των αποδυτηρίων, σε μια ομάδα όπου οι απαιτήσεις θεωρούνται ακραίες. Η αποχώρησή του από τον πάγκο της Βασίλισσας, μετά την ήττα στο Super Cup Ισπανίας από την Μπαρτσελόνα, ήρθε να κλείσει έναν κύκλο προβλημάτων που είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα.

Στην Ισπανία μεταφέρουν εικόνα έντασης και ασυνεννοησίας από τις πρώτες ημέρες της θητείας του Τσάμπι Αλόνσο, καθώς ο προπονητής δεν μπόρεσε ποτέ να επιβληθεί στα αποδυτήρια και να πείσει τους ποδοσφαιριστές του για το πλάνο του. Το περιβάλλον στη Ρεάλ Μαδρίτης αποδείχθηκε ιδιαίτερα σκληρό, με τη σχέση προπονητή και ομάδας να μην βρίσκει ποτέ ισορροπία.

Σύμφωνα με το «El Chiringuito», οι τριβές ανάμεσα στις δύο πλευρές εμφανίστηκαν ήδη από το Μουντιάλ Συλλόγων, όταν ορισμένα βαριά ονόματα των Μερένγκες εξέφρασαν διαφωνίες για τις τακτικές επιλογές του προπονητή τους. Από εκείνο το σημείο και μετά, η κατάσταση δεν βελτιώθηκε, με το κλίμα να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο.

Όπως αναφέρουν τα ίδια ρεπορτάζ, ο σεβασμός χάθηκε πλήρως ανάμεσα στον Αλόνσο και σε μερίδα ποδοσφαιριστών, οι οποίοι δεν ακολουθούσαν τις οδηγίες του ούτε στις προπονήσεις. Υπήρχαν παίκτες που κινούνταν νωχελικά στο προπονητικό κέντρο, άλλοι που καθυστερούσαν να εμφανιστούν στην ώρα τους και κάποιοι που αποχωρούσαν αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο ίδιος ο Τσάμπι Αλόνσο μαζί με τους συνεργάτες του αναγκάζονταν να ζητούν από παίκτες να τηρήσουν τις ασκήσεις τακτικής, να πιέσουν στον αγωνιστικό χώρο ή να δουλέψουν περισσότερο στο γυμναστήριο. Η εικόνα αυτή επιβεβαίωνε καθημερινά ότι το χάσμα δεν έκλεινε.

Η απουσία σεβασμού προς το πρόσωπό του και η αδιαφορία απέναντι στις τακτικές του ιδέες τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε προοπτική συνέχειας. Έτσι, όταν η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης πρότεινε τη λύση της συνεργασίας, ο Ισπανός τεχνικός δεν έφερε αντιρρήσεις, με το διαζύγιο να ολοκληρώνεται κατόπιν κοινής συναίνεσης.