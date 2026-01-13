Ισπανικά ΜΜΕ: «Οι παίκτες της Ρεάλ δεν σέβονταν τον Τσάμπι Αλόνσο, περπατούσαν στις προπονήσεις»

Σύνοψη από το

  • Ισπανικά ΜΜΕ αποκαλύπτουν το δύσκολο παρασκήνιο που έζησε ο Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς δεν κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό των αποδυτηρίων από την πρώτη στιγμή.
  • Ο σεβασμός χάθηκε πλήρως ανάμεσα στον Αλόνσο και σε μερίδα ποδοσφαιριστών, οι οποίοι δεν ακολουθούσαν τις οδηγίες του ούτε στις προπονήσεις, με ορισμένους να κινούνται νωχελικά.
  • Η απουσία σεβασμού και η αδιαφορία οδήγησαν τον Ισπανό τεχνικό στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε προοπτική συνέχειας, με το διαζύγιο να ολοκληρώνεται κατόπιν κοινής συναίνεσης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ισπανικά ΜΜΕ: «Οι παίκτες της Ρεάλ δεν σέβονταν τον Τσάμπι Αλόνσο, περπατούσαν στις προπονήσεις»

Δημοσιεύματα στην Ισπανία φωτίζουν το δύσκολο παρασκήνιο που έζησε ο Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποκαλύπτοντας ότι από την πρώτη στιγμή ο Ισπανός τεχνικός δεν κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό των αποδυτηρίων, σε μια ομάδα όπου οι απαιτήσεις θεωρούνται ακραίες. Η αποχώρησή του από τον πάγκο της Βασίλισσας, μετά την ήττα στο Super Cup Ισπανίας από την Μπαρτσελόνα, ήρθε να κλείσει έναν κύκλο προβλημάτων που είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα.

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αρμπελόα διάδοχος του Αλόνσο

Στην Ισπανία μεταφέρουν εικόνα έντασης και ασυνεννοησίας από τις πρώτες ημέρες της θητείας του Τσάμπι Αλόνσο, καθώς ο προπονητής δεν μπόρεσε ποτέ να επιβληθεί στα αποδυτήρια και να πείσει τους ποδοσφαιριστές του για το πλάνο του. Το περιβάλλον στη Ρεάλ Μαδρίτης αποδείχθηκε ιδιαίτερα σκληρό, με τη σχέση προπονητή και ομάδας να μην βρίσκει ποτέ ισορροπία.

Σύμφωνα με το «El Chiringuito», οι τριβές ανάμεσα στις δύο πλευρές εμφανίστηκαν ήδη από το Μουντιάλ Συλλόγων, όταν ορισμένα βαριά ονόματα των Μερένγκες εξέφρασαν διαφωνίες για τις τακτικές επιλογές του προπονητή τους. Από εκείνο το σημείο και μετά, η κατάσταση δεν βελτιώθηκε, με το κλίμα να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο.

«Βόμβα»: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Αλόνσο

Όπως αναφέρουν τα ίδια ρεπορτάζ, ο σεβασμός χάθηκε πλήρως ανάμεσα στον Αλόνσο και σε μερίδα ποδοσφαιριστών, οι οποίοι δεν ακολουθούσαν τις οδηγίες του ούτε στις προπονήσεις. Υπήρχαν παίκτες που κινούνταν νωχελικά στο προπονητικό κέντρο, άλλοι που καθυστερούσαν να εμφανιστούν στην ώρα τους και κάποιοι που αποχωρούσαν αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο ίδιος ο Τσάμπι Αλόνσο μαζί με τους συνεργάτες του αναγκάζονταν να ζητούν από παίκτες να τηρήσουν τις ασκήσεις τακτικής, να πιέσουν στον αγωνιστικό χώρο ή να δουλέψουν περισσότερο στο γυμναστήριο. Η εικόνα αυτή επιβεβαίωνε καθημερινά ότι το χάσμα δεν έκλεινε.

Η απουσία σεβασμού προς το πρόσωπό του και η αδιαφορία απέναντι στις τακτικές του ιδέες τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε προοπτική συνέχειας. Έτσι, όταν η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης πρότεινε τη λύση της συνεργασίας, ο Ισπανός τεχνικός δεν έφερε αντιρρήσεις, με το διαζύγιο να ολοκληρώνεται κατόπιν κοινής συναίνεσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι έχετε πάθει burnout παρότι συνεχίζετε να λειτουργείτε «φυσιολογικά», σύμφωνα με ειδικό

ΕΟΦ: Εκτός ελληνικής αγοράς 230 φάρμακα-Τι σημαίνει για τους ασθενείς

Conde Nast Traveller: Αυτά είναι τα ελληνικά νησιά που θα κυριαρχήσουν το 2026 – Στην κορυφή της λίστας η Πάρος

Ανακαίνιση σπιτιού: Πότε πρέπει να βγάζουμε άδεια από πολεοδομία – Λίστα με τις εργασίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:12 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

«Οκτώ ομάδες έχουν καταθέσει αίτημα για συμβόλαιο τύπου Α στη EuroLeague» σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Ισραήλ

Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται στη EuroLeague, καθώς, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Ισραήλ, ...
20:30 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αρμπελόα διάδοχος του Αλόνσο

Μερικά λεπτά έμεινε χωρίς προπονητή η Ρεάλ Μαδρίτης. Λίγο μετά την ανακοίνωση του «διαζυγίου» ...
19:44 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

«Βόμβα»: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Αλόνσο

Ένα 24ωρο μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του ισπανικού Super Cup με 3-2, η διοί...
01:27 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Super League – Βαθμολογία: Μόνος στην κορυφή ο Ολυμπιακός – Στη 2η θέση ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, 6ος ο Παναθηναϊκός

Μετά την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής της Super League, ο Ολυμπιακός φιγουράρει μόνος στην ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι