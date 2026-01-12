Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αρμπελόα διάδοχος του Αλόνσο

Σύνοψη από το

  • Λίγο μετά την ανακοίνωση του «διαζυγίου» με τον Τσάμπι Αλόνσο, η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε τον διάδοχό του, τον τεχνικό της Β’ ομάδας του συλλόγου, Άλβαρο Αρμπελόα.
  • Ο Άλβαρο Αρμπελόα έχει περάσει ολόκληρη την προπονητική του καριέρα στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2020, κατακτώντας πολλά πρωταθλήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός τρεμπλ με την ομάδα Under-19.
  • Ως ποδοσφαιριστής, ο Αρμπελόα υπήρξε μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2009 έως το 2016, κατακτώντας 8 τρόπαια, ενώ με την εθνική Ισπανίας κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο και δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αρμπελόα διάδοχος του Αλόνσο

Μερικά λεπτά έμεινε χωρίς προπονητή η Ρεάλ Μαδρίτης. Λίγο μετά την ανακοίνωση του «διαζυγίου» με τον Τσάμπι Αλόνσο, η διοίκηση των «μερένχες» γνωστοποίησε τον διάδοχό του. Ο λόγος για τον τεχνικό της Β’ ομάδας του συλλόγου και πρώην κεντρικού αμυντικού, Άλβαρο Αρμπελόα.

Η ανακοίνωση

Ο Άλβαρο Αρμπελόα ήταν προπονητής της Καστίγια από τον Ιούνιο του 2025 και έχει περάσει ολόκληρη την προπονητική του καριέρα στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2020. Προπόνησε την ομάδα Under-14 A τη σεζόν 2020-2021, κατακτώντας το πρωτάθλημα, την ομάδα Under-16 τη σεζόν 2021-2022 και την ομάδα Under-19 από το 2022 έως το 2025. Ως προπονητής των Under-19, κατέκτησε το τρεμπλ τη σεζόν 2022-2023 (Πρωτάθλημα, Κύπελλο Ισπανίας και Champions Cup), καθώς και το πρωτάθλημα τη σεζόν 2024-2025.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Άλβαρο Αρμπελόα αποτέλεσε μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας της. Υπερασπίστηκε τη φανέλα μας από το 2009 έως το 2016, σε 238 επίσημους αγώνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατέκτησε 8 τρόπαια: 2 Κύπελλα Πρωταθλητριών Ευρώπης, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, 1 Σούπερ Καπ UEFA, 1 πρωτάθλημα LaLiga, 2 Κύπελλα Ισπανίας και 1 Ισπανικό Σούπερ Καπ.

Με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, ο Άλβαρο Αρμπελόα ήταν επίσης μέρος μιας ιστορικής εποχής, κατά την οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική και δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (2008 και 2012). Κατέγραψε συνολικά 56 συμμετοχές.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι έχετε πάθει burnout παρότι συνεχίζετε να λειτουργείτε «φυσιολογικά», σύμφωνα με ειδικό

ΕΟΦ: Εκτός ελληνικής αγοράς 230 φάρμακα-Τι σημαίνει για τους ασθενείς

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας: Αίτημα για νέα ρύθμιση των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, έως 120 δόσεις

«Κλείδωσε» στα 930 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Οι τελευταίες πληροφορίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:44 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

«Βόμβα»: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Αλόνσο

Ένα 24ωρο μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του ισπανικού Super Cup με 3-2, η διοί...
01:27 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Super League – Βαθμολογία: Μόνος στην κορυφή ο Ολυμπιακός – Στη 2η θέση ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, 6ος ο Παναθηναϊκός

Μετά την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής της Super League, ο Ολυμπιακός φιγουράρει μόνος στην ...
23:54 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Μαγικό ματς, «τρελή»… κούπα για τους Καταλανούς

Να μην τελείωνε ποτέ αυτό το ματς! Η ποδοσφαιρική πανδαισία που προσέφεραν Μπαρτσελόνα και Ρεά...
23:12 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0: «Ποδαρικό» στο 2026 με… τριάρα

Παίζοντας καλό και γρήγορο ποδόσφαιρο για ένα ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Πανσε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι