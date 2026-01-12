Με τον Βασιλιά Φελίπε συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνοψη από το

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ισπανία εδώ και 13 χρόνια, συναντώντας τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ στα βασιλικά ανάκτορα της Μαδρίτης.
  • Είχε προηγηθεί συνάντηση με τον Ισπανό ομόλογό του, Πέδρο Σάντσεθ, σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, όπου οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας.
  • Η ατζέντα των συνομιλιών περιλάμβανε εκτεταμένα γεωπολιτικά ζητήματα και θέματα οικονομίας, με τους πρωθυπουργούς να συμφωνούν ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να είναι «πιο φιλόδοξος».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Με τον Βασιλιά Φελίπε συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στη Μαδρίτη βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ισπανία εδώ και 13 χρόνια.

Το απόγευμα της Δευτέρας (12/1) ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον βασιλιά της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ΄, στο Βασιλικό Ανάκτορο Θαρθουέλα, συνοδευόμενος από την ελληνική αντιπροσωπεία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας και εντάσσεται στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του πρωθυπουργού στη χώρα, μετά τις επαφές που είχε με την πολιτική ηγεσία της Ισπανίας.

Η συνάντηση με Σάντσεθ

Είχε προηγηθεί συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Ισπανό ομόλογό του, Πέδρο Σάντσεθ, κατά τη διάρκεια της οποίας επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και της άμυνας, καθώς και για ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα αμοιβαίου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με έμφαση στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε ο συντονισμός Ελλάδας και Ισπανίας σε ζητήματα που αφορούν τη στήριξη της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και την υλοποίηση των συστάσεων της έκθεσης Ντράγκι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στη βάση των εκθέσεων Ντράγκι και Λέττα, δίνοντας έμφαση στον τομέα της άμυνας και κοινών αμυντικών έργων, όπως μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συλλογικής ασφάλειας, καθώς και διερεύνησης προοπτικής ελληνοϊσπανικών συνεργειών στην άμυνα.

Συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα και πρωτοβουλίες των δύο χωρών που αφορούν την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση την κατάσταση στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων για τη Γάζα, καθώς και για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

 

