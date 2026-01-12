Τροχαίο στη Χαλκίδα: Τούμπαρε αυτοκίνητο, τραυματίστηκε ο οδηγός

Ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (12/1) στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, ένα αυτοκίνητο τούμπαρε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας για να καταγράψουν το συμβάν και τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο.

Οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια τους έντρομοι και είδαν το αυτοκίνητο να έχει τουμπάρει. Σύμφωνα με μαρτυρίες ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε.