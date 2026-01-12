Τραγωδία στην Πάτρα: 50χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του με κουζινομάχαιρο 

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo

Νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος βρέθηκε σήμερα ένας 50χρονος, σε διαμέρισμα στην οδό Κορίνθου, στην Πάτρα.

Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα της συζύγου του στην Αστυνομία, η οποία ενημέρωσε πως στο τελευταίο τηλεφώνημά του είχε απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει, ενώ τα ίχνη του είχαν χαθεί από την Παρασκευή.

Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο διαμέρισμα διαπίστωσαν πως η πόρτα ήταν κλειδωμένη και για να ανοίξει χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός με τραύμα στην κοιλιά και δίπλα του ένα κουζινομάχαιρο, όπως μεταδίδει το tempo24.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι έχετε πάθει burnout παρότι συνεχίζετε να λειτουργείτε «φυσιολογικά», σύμφωνα με ειδικό

ΕΟΦ: Εκτός ελληνικής αγοράς 230 φάρμακα-Τι σημαίνει για τους ασθενείς

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας: Αίτημα για νέα ρύθμιση των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, έως 120 δόσεις

«Κλείδωσε» στα 930 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Οι τελευταίες πληροφορίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:54 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Κλειστό το Τελωνείο Προμαχώνα για φορτηγά επ’ αόριστον

Οι αγρότες από το μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να κλείσει ο μεθοριακός σταθμός αύριο στις 1...
20:42 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Καρυστιανού: Την παραίτησή της ζήτησε το ΔΣ του Συλλόγου των Τεμπών

Να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, έχουν ζητήσει τα μέλη...
20:03 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Νίκαια και Καρδίτσα λένε «όχι» στην αυριανή συνάντηση με Μητσοτάκη – «Μας εμπαίζουν»

Σε ναυάγιο οδεύει η αυριανή συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, καθώς οι αγρότες σε Νίκα...
19:56 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Βόρεια Ελλάδα: «Βουτιά» του υδραργύρου στους -14 βαθμούς Κελσίου έφερε η κακοκαιρία – Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

Πολικές θερμοκρασίες έφερε η κακοκαιρία «εξπρές» που έπληξε σήμερα τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ αντιο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι