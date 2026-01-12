Τραγωδία στην Πάτρα: 50χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του με κουζινομάχαιρο 

Νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος βρέθηκε σήμερα ένας 50χρονος, σε διαμέρισμα στην οδό Κορίνθου, στην Πάτρα.

Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα της συζύγου του στην Αστυνομία, η οποία ενημέρωσε πως στο τελευταίο τηλεφώνημά του είχε απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει, ενώ τα ίχνη του είχαν χαθεί από την Παρασκευή.

Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο διαμέρισμα διαπίστωσαν πως η πόρτα ήταν κλειδωμένη και για να ανοίξει χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός με τραύμα στην κοιλιά και δίπλα του ένα κουζινομάχαιρο, όπως μεταδίδει το tempo24.