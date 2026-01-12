IRIS: Τι αλλάζει από τις 15 Ιανουαρίου στις άμεσες πληρωμές

Σύνοψη από το

  • Από τις 15 Ιανουαρίου, το ημερήσιο όριο για μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS μεταξύ φυσικών προσώπων αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, ενώ το ίδιο όριο ισχύει και για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Οι συναλλαγές μεταξύ ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων θα είναι χωρίς μηνιαίο όριο.
  • Η χρήση της υπηρεσίας IRIS εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 68% το 2025, με 126 εκατομμύρια συναλλαγές αξίας 11 δισ. ευρώ από 4,2 εκατομμύρια πελάτες.
  • Μέχρι τον Ιούνιο του 2026, οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες πληρωμές μέσω IRIS και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και να δέχονται πληρωμές από το εξωτερικό, με την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EuroPA.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

κινητό

Nέα δεδομένα από την Πέμπτη, 15 Ιανουάριου στις άμεσες πληρωμές μέσω IRIS. Ουσιαστικά αυτό που θα αλλάξει είναι πως οι πολίτες θα μπορούν να μεταφέρουν μεγαλύτερα ποσά απευθείας από το κινητό σε φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες από ό,τι σήμερα αλλά και να πληρώσουν ελεύθερους επαγγελματίες μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS.

Τα νέα όρια

Το ημερήσιο όριο για μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ από 500 ευρώ που είναι σήμερα. Το ίδιο ημερήσιο όριο ισχύει για πληρωμές προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Αλλαγή υπάρχει και στο μηνιαίο συνολικό όριο των 5.000 ευρώ για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών, καθώς θα είναι χωρίς μηνιαίο όριο οι συναλλαγές μεταξύ ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Η χρήση της εν λόγω υπηρεσίας εκτιμάται πως αυξήθηκε κατά 68% το 2025. Συγκεκριμένα, 126 εκατομμύρια συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν αξίας 11 δισ. από 4,2 εκατομμύρια πελάτες.

Άνοιγμα στην Ευρώπη

Την ίδια ώρα, μέχρι τον Ιούνιο του 2026, οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες πληρωμές μέσω IRIS και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και να δέχονται αντίστοιχες πληρωμές από το εξωτερικό.  Η δυνατότητα αυτή θα ενεργοποιηθεί με την ολοκλήρωση της ένταξης της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία European Payments Alliance (EuroPA).

Έτσι, οι ταξιδιώτες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν πληρωμές IRIS χωρίς πρόσθετες χρεώσεις, ακόμη και εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, οι Έλληνες επιχειρηματίες θα μπορούν να δέχονται πιο εύκολα πληρωμές από ξένους τουρίστες.

Η πρωτοβουλία αρχίζει με τη συμμετοχή 10 χωρών και περίπου 100 εκατ. χρηστών. Με την προσθήκη των χρηστών του IRIS, η συνολική βάση αναμένεται να ξεπεράσει τα 105 εκατ. σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Πολωνία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία και Ανδόρρα. Η ένταξη της Ελλάδας, αρχικά για P2P συναλλαγές, προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Εκτός ελληνικής αγοράς 230 φάρμακα-Τι σημαίνει για τους ασθενείς

Στο προσκήνιο το ζήτημα ένταξης των νοσοκομειακών Φυσικοθεραπευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Συνάντηση Τασούλα-Πιερρακάκη: Τι συζήτησαν για την ελληνική οικονομία

Νέα έρευνα της Kaspersky αποκαλύπτει πόσο ασφαλείς είναι οι online αγορές στις εκπτώσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:13 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Εκπτώσεις: Έρευνα για την ασφάλεια των online αγορών – Πώς να προστατευτείτε

Νέα διεθνής έρευνα αποκαλύπτει πως το 65% των χρηστών, παγκοσμίως, που πραγματοποιούν διαδικτυ...
17:30 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Πιερρακάκης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι»

Τις κεντρικές προτεραιότητες του οικονομικού επιτελείου για το νέο έτος αναδεικνύει ο υπουργός...
07:14 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

ΔΥΠΑ: Επιδοτήσεις 17.500 ευρώ σε ανέργους για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση – Όλες οι λεπτομέρειες

Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να προκηρυχθεί από τη ΔΥΠΑ το νέο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμ...
18:18 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ζητά αλλαγή της νομοθεσίας για τις προσφορές

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο θεσμός των εκπτώσεων, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνώ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι