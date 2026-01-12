Τροχαίο με παράσυρση ανήλικης στη Λάρισα – Μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο – ΦΩΤΟ

Τροχαίο με παράσυρση ανήλικης στη Λάρισα – Μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ενός κοριτσιού περίπου 10-12 ετών από αυτοκίνητο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, εντός της πόλης της Λάρισας.

Όπως μεταδίδει το onlarissa, το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Καρδίτσης και Σκοπάδων. Άμεσα σήμανε άμεσα συναγερμός στις Αρχές, με την αστυνομία, μια μηχανή του ΕΚΑΒ και ένα ασθενοφόρο να σπεύδουν στο σημείο.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο τραυματισμένο κορίτσι και το μετέφεραν στα επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, το οποίο εφημερεύει.

