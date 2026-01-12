Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Όπως αναμενόταν η φωτοβολίδα εξελίσσεται σε στρακαστρούκα…» – Συνεχίζεται η κόντρα των μετεωρολόγων 

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφερόμενος στις «πολικές φωτοβολίδες», όρο τον οποίο είχε χρησιμοποιήσει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, για να περιγράψει τον καιρό των επόμενων ημερών, μπαίνοντας στο στόχαστρο άλλων μετεωρολόγων.

Υπενθυμίζεται ότι ο μετεωρολόγος του OPEN το πρωί της Παρασκευής απάντησε μέσω της εκπομπής «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, στα «καρφιά» συναδέλφων του λέγοντας ότι «έχω μάθει να κοιτάω πού θέλω να πάω γιατί αλλιώς θα πάω εκεί που κοιτάω οπότε μην με αναγκάζετε να κοιτάω αλλού».

Ο ίδιος επέμεινε στον χαρακτηρισμό «πολικές φωτοβολίδες» γιατί, όπως είπε, «θα περάσουν σύντομα στον χρόνο αλλά θα έχουν αξιόλογη ένταση». Υποστήριξε, δε, ότι «η δεύτερη θα δώσει χιόνι στα χαμηλά υψόμετρα αλλά και σε παραθαλάσσιες εκτάσεις που δεν είναι συνηθισμένο».

Η σημερινή ανάρτηση του Τσατραφύλλια

Σήμερα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, στην ανάρτησή του έγραψε: «Όπως αναμενόταν η φωτοβολίδα εξελίσσεται σε στρακαστρούκα…».

Οι παλαιότερες αναρτήσεις Κολυδά και Τσατραφύλλια

Είχαν προηγηθεί οι αντιδράσεις από τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, και τον μετεωρολόγο του Alpha, Γιώργο Τσατραφύλλια, που άφησαν αιχμές.

Ο Θεόδωρος Κολυδάς σε ανάρτησή του με τίτλο «χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα», ανέφερε: «Κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα.

Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά γιατί είναι πολλές μέρες μπροστά».

«Εκείνο το οποίο κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να “προεξοφλήσουμε”, είναι η αισθητή – αλλά πρόσκαιρη- πτώση της θερμοκρασίας από Κυριακή έως και την Τρίτη. Από εκεί και μετά τείνει να επανέλθει σε κανονικές τιμές», σημείωσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, είχε αναφερθεί τόσο στις «προγνώσεις» όσο και σε σχετικά δημοσιεύματα, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του πως «ο καιρός δεν είναι clickbait»:

«O καιρός δεν είναι clickbait. Υπερβολικές ”προγνώσεις”, που ανακυκλώνονται τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες, για τα κλικ, δεν είναι ενημέρωση. Είναι παραπληροφόρηση. Η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που τα γράφουν, αλλά και σε όσους τα δημοσιεύουν γνωρίζοντας ότι υπερβάλλουν. Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές. Και ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια, φέρνει σύγχυση. Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα».

