Σύνοψη από το

  • Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει τις άθλιες και πολύμορφες μεθοδεύσεις της για να υπονομεύσει και να διασπάσει τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων».
  • Το κόμμα αναφέρει πως η κυβέρνηση οργανώνει «άρον άρον διάλογο» με κάποιους, ενώ βάζει «προσκόμματα» στη συνάντηση με τους εκλεγμένους εκπροσώπους του αγροτικού κινήματος, με σκοπό να τους συκοφαντήσει ως «αδιάλλακτους».
  • Το ΚΚΕ τονίζει ότι «οι αγρότες με την ενότητά τους και την αλληλεγγύη όλου του λαού, μπορούν να ξεπεράσουν τις μηχανορραφίες σε βάρος τους και να κατακτήσουν την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους».
Enikos Newsroom

πολιτική

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεθοδεύσεις της για να υπονομεύσει και να διασπάσει τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών

«Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις άθλιες και πολύμορφες μεθοδεύσεις της για να υπονομεύσει και να διασπάσει τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων, με τελευταίο “επεισόδιο” την οργάνωση άρον άρον διαλόγου με αυτούς που την παρακαλούν εδώ και ένα μήνα, βάζοντας προσκόμματα για άλλη μια φορά στη συνάντηση με τους εκλεγμένους εκπροσώπους του αγροτικού κινήματος, με σκοπό να τους συκοφαντήσει ως “αδιάλλακτους”», επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του και τονίζει καταλήγοντας:

«Οι αγρότες με την ενότητά τους και την αλληλεγγύη όλου του λαού, μπορούν να ξεπεράσουν τις μηχανορραφίες σε βάρος τους και να κατακτήσουν την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους».

