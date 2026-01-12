Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντα από την δράση συμμορίας ανηλίκων που έκλεβε μοτοσικλέτες στα Χανιά – 19 συλλήψεις 

Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντα από την δράση συμμορίας ανηλίκων που έκλεβε μοτοσικλέτες στα Χανιά – 19 συλλήψεις 

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές μοτοσικλετών. To enikos.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντα απο την δράση της συμμορίας.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν, 10 μέλη της ομάδας-συμμορίας ηλικίας από 16 έως 19 ετών (9 ημεδαποί και αλλοδαπός) σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας από άτομα που οργανώθηκαν για να διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση.

Επιπλέον συνελήφθησαν 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Πώς δρούσε η συμμορία

Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα και εμπεριστατωμένη προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας, στο πλαίσιο της οποίας προέκυψε ότι οι συλληφθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 18.11.2025 έως 10.01.2026 έχοντας συστήσει εγκληματική ομάδα-συμμορία, με διαρκή δράση και με διαφορετική κατά περίπτωση σύνθεση, νυχτερινές ώρες διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές μοτοσικλετών από διάφορες περιοχές των Χανίων.

Ειδικότερα, αφού εντόπιζαν τα δίκυκλα, κατόπτευαν τους χώρους όπου αυτά φυλάσσονταν και παρακάμπτοντας τα διάφορα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν, τα αφαιρούσαν.

Στο πλαίσιο αυτό από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, βραδινές ώρες της 10.01.2026 εντοπίστηκαν τέσσερις εκ των συλληφθέντων κατά το χρόνο που αφαίρεσαν δίκυκλη μοτοσυκλέτα και συνελήφθησαν, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι.

Όπως προέκυψε από την μέχρι στιγμής διενεργούμενη έρευνα, οι ανωτέρω αφαίρεσαν 27 μοτοσικλέτες, εκ των οποίων βρέθηκαν οι 25 οι οποίες και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα κάνναβης και μία μάσκα τύπου «fullface.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Δείτε βίντεο του enikos.gr από την δράση τους:

