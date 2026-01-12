Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Αντώνης Μωυσίδης: Ποτέ δεν είχα δεχθεί πίεση

«Είναι προφανές ότι τα ΚΥΔ και o τεχνικός σύμβουλος λειτουργούσε σαν μια “μέγγενη” έναντι των αγροτών. Ο Οργανισμός θα μπορούσε να σταθεί στα πόδια του με την συνδρομή του κράτους. Η Κύπρος για παράδειγμα είχε 50.000 ΑΦΜ να ελέγξει με 170 -180 εργαζόμενους. Εμείς είχαμε 715.000 ΑΦΜ με 500 εργαζόμενους, δεν βγαίνει», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (την περίοδο 21/4/2015 μέχρι 23/6/2016), Αντώνης Μωϋσίδης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Παράλληλα επεσήμανε ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν ένας οργανισμός που ασκεί πολιτική».

«Ούτε σχεδιάζει, ούτε ασκεί πολιτική. Είναι για να εφαρμόζει ειλημμένες αποφάσεις. Και όχι απαραίτητα από την χώρα», υπογράμμισε ο κ. Μωϋσίδης προσθέτοντας ότι στο διάστημα των 14 μηνών της θητείας του, «η διοίκηση του Οργανισμού κατέβαλε πολλές προσπάθειες για εκσυγχρονισμό του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο μηχανισμός του οποίου είχε σοβαρή έλλειψη αποθηκάριων».

«Ήταν μια ιδιόμορφη και δύσκολη χρονιά. Ήταν η έναρξη της νέας ΚΑΠ και της περιόδου 2014-προσπαθούσαμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την ανασύνταξη του αγροτικού τομέα. Ήταν η μόνη χρονιά που δεν υπήρξαν δημοσιονομικές διορθώσεις ή πρόστιμα», ανέφερε ο μάρτυρας.

Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη γιατί επιλέχθηκε η διαδικασία προσωρινών δικαιωμάτων, απάντησε ότι «εμείς με την τεχνική λύση δεν ασχοληθήκαμε, την πήραμε ως δεδομένη για να την εφαρμόσουμε».

-Συμφωνείτε με την τεχνική λύση που εφαρμόστηκε επί ημερών σας; ρώτησε ο κ. Λαζαρίδης.

« Φαίνεται ότι στη συγκεκριμένη στιγμή δεν ήταν λάθος διότι δεν θα πληρωνόταν ένας συγκεκριμένος αριθμός κτηνοτρόφων…» απάντησε.

-Απευθείας αναθέσεις υπογράψατε; ρωτήθηκε και η απάντηση του ήταν «Όχι».

-Είπατε αισθανθήκατε περικύκλωση από εξωτερικούς παράγοντες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιους; επέμεινε ο κ. Λαζαρίδης με τον κ. Μωϋσίδη να διευκρινίζει:

«Εννοώ τον Φορέα Διαχείρισης και τον τεχνικό σύμβουλο που ενώνονται και μπορεί αυτό να οδηγήσει σε υποκατάσταση του Οργανισμού. Προσωπικός μου φόβος ήταν να μην αποδειχθεί ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και να δημιουργηθεί κόντρα με την «ΓΑΙΑ Επιχειρείν», η οποία μαζί με τα ΚΥΔ, κάνανε όλη τη δουλειά και ήλεγχε όλες τις αιτήσεις. Εμείς δεν το θέλαμε αυτό. Θέλαμε να το κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το κράτος, για να σπάσουμε το μονοπώλιο με διαγωνισμό. Τώρα από τα 120 ΚΥΔ πως φτάσαμε μετά στα 500 δεν γνωρίζω…».

-Είχατε δεχθεί πιέσεις από το υπουργείο για να ευνοήσετε ΚΥΔ ή να διευκολύνεται φακέλους ενισχύσεων; ρωτήθηκε από τον κ. Λαζαρίδη.

«Με πάσα ειλικρίνεια, ποτέ μα ποτέ ο Υπουργός της εποχής εκείνης (Βαγγέλης Αποστόλου), δεν παρενέβη στο έργο του ΟΠΕΚΕΠΕ… Αν ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπόλογος νομικά, ποινικά, δεν γίνεται να οφείλει να κάνει αυτά που θέλει ο υπουργός. Δεν μπορεί να εξαρτάται ο Οργανισμός από το υπουργείο. Οφείλει να μην εξαρτάται», τόνισε ο μάρτυρας.

Όπως είπε στη συνέχεια ο κ. Μωϋσίδης, «δεν γίνεται πέντε πρόεδροι σε πέντε χρόνια να αλλάζουν συνέχεια», ενώ επεσήμανε ότι «άκουγα διάφορα για προβλήματα, αλλά ποτέ στη θητεία μου δεν άκουσα για κύκλωμα».

«Σε σχέση με τα ΚΥΔ, δεν είχα ακούσει τότε αυτά που ακούγονται σήμερα. Αυτά που λέγονται σήμερα είναι ανήκουστα σε σχέση με τέτοιου ήθους, μεγέθους και σύνθεσης ενός προβλήματος. Δεν νομίζω να υπήρξε ποτέ», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, απάντησε ότι επί θητείας του στον Οργανισμό «ποτέ δεν επιτρέψαμε ατομικές επισκέψεις για προσωπικά ζητήματα».

Σε άλλη ερώτηση ανέφερε ότι συνεργάστηκε με τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, και «τα θέματα που ήταν στο επίκεντρο ήταν οι έγκαιρες πληρωμές των αγροτών και οι βοσκότοποι».

«Κάναμε διάφορες προσπάθειες για να μπορεί ο αγρότης να υποβάλει την αίτηση του μόνος του, μακριά από ΚΥΔ.

Το 2015-2016 ζητήθηκαν από την διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ εκθέσεις, σε σχέση με τη λειτουργία των ΚΥΔ, για να βεβαιωθεί ότι όλα αυτά γίνονται για το δημόσιο συμφέρον.

Αυτές οι εκθέσεις παραδόθηκαν στους επόμενους. Το πόρισμα της έκθεσης για την ψηφιακή πλατφόρμα ανέφερε ότι χρησιμοποιούνταν η βάση των δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ με μη θεμιτό τρόπο.

Υπήρχε μία περικύκλωση του ΟΠΕΚΕΠΕ από εξωτερικούς παράγοντες, που απέβλεπαν στα δις εκατομμύρια του Οργανισμού. Μετά τη δική μου θητεία δεν ασχολήθηκα.

Υπήρχε πράγματι ένας προβληματισμός για το πώς και ποιος παρεμβαίνει στο σύστημα», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μωϋσίδης απαντώντας στην κ. Αποστολάκη.

Ακόμα, ανέφερε ότι η παραίτηση του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ «δεν είχε να κάνει με πιέσεις που του είχαν ασκηθεί ή για τις πληρωμές, αλλά με προσωπικούς λόγους».

«Μπορεί να μην ήμουν ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Κάναμε προσπάθειες να βελτιώσουμε, να αναδομήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένιωσα ότι πρέπει να επιστρέψω σπίτι μου και στο πανεπιστήμιο μου γιατί δεν ήταν όλα όπως τα περίμενε κανείς. Με τον κ. Αποστόλου είχαμε μικρές διαφωνίες, ποτέ όμως δεν ζήτησε κάτι κόντρα στη βούληση του ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστήριξε.

Σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, αν κατά τη θητεία του είχε ανθρώπους να τον πιέζουν, να εκβιάζουν ή να απειλούν απάντησε αρνητικά.

«Όχι, δεν είχα. Μένω έκπληκτος με όλα όσα ακούγονται στην Εξεταστική Επιτροπή. Πάντα υπήρχαν κάποιες ομάδες αγροτών, παραγωγών που έθεταν ζητήματα του κλάδου τους και ζητούσαν λύσεις, όπως για παράδειγμα οι παραγωγοί τρυφιλιού, που ήρθαν εκπρόσωποί τους και με συνάντησαν θέτοντας τα προβλήματα τους, αλλά αυτό το πράγμα, όπως ακούγεται από τις επισυνδέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ποτέ δεν έγινε» είπε χαρακτηριστικά.

-Υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ; ρωτήθηκε από τον Κόκκαλη.

«Αν ισχύουν αυτά που έβγαλε η ευρωπαϊκή εισαγγελία μέσω επισυνδέσεων, θα ήταν αστείο να το αρνηθώ. Όταν εμφανίζονται το 2025 7,5 εκ πρόβατα -από ενάμιση που ήταν πριν- τότε είναι θέμα. Κάποιος το επέτρεψε, κάτι γίνεται προφανώς», είπε ο κ. Μωϋσίδης.

Απαντώντας στη βουλευτή του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, σχετικά με τους λόγους που δεν προχώρησε η εναλλακτική λύση που ζητούσε αντικατάσταση του τεχνικού συμβούλου και την απεξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε καταρχήν ότι «διαπιστώθηκε ότι οι προσλήψεις για την στελέχωση του Οργανισμού ήταν μια μακροπρόθεσμη ιστορία».

«Είπαμε τότε, αφού δεν μπορούν να γίνουν να πάμε σε άλλη πρόταση, να σπάσουμε το πρόγραμμα στα τρία, σε μικρότερα ποσά και να επιτρέψει και σε άλλους ανταγωνιστές για να σπάσουμε το μονοπώλιο. Σε αυτή την κατεύθυνση δουλέψαμε και την δουλειά την παραδώσαμε στην επόμενη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το πρόβλημα ήταν ότι ο Οργανισμός είχε όλα τα στοιχεία, αλλά τα είχαν και τα ΚΥΔ και το «ΓΑΙΑ Επιχειρείν», τα οποία δεν είδαν ευχάριστα τις διάφορες προσπάθειες μου να σπάσει το μονοπώλιο» επεσήμανε και πρόσθεσε:

«Προτρέψαμε να γίνουν ΚΥΔ -για να σπάσει το μονοπώλιο- προβλέποντας αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για τους υποψήφιους. Αν τηρούνταν όλα αυτά δεν θα υπήρχαν τα 500 ΚΥΔ. Αλλά φαντάζομαι ότι από τα 500 ΚΥΔ πόσα είναι τα αμαρτωλά, 20, 30, 40, 50. Δεν πιστεύω ότι είναι η πηγή του κακού. Η πηγή του κακού είναι αλλού. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να απεμπλακεί από τα ιδιωτικά συμφέροντα, δύσκολο, αλλά αν υπήρχε η κατάλληλη πολιτική βούληση μπορούσε να γίνει. Είναι προφανές ότι όσο πιο δύσκολη κάνεις τη διαδικασία, τόσο βρίσκεται πρόσφορο έδαφος για επιτήδειους, αλλά αν είναι απλή η αίτηση, τότε διευκολύνεται ο αγρότης και δεν προσφεύγει σε βοήθεια», σημείωσε ο κ. Μωϋσίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ