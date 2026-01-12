Βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας επιτίθεται σε γυναίκα που έκανε κατάδυση – «Ήξερα ότι με είχε δαγκώσει»

Την στιγμή που μια γυναίκα που έκανε καταδύσεις με αναπνευστήρα δέχτηκε επίθεση καρχαρία, ο οποίος την δάγκωσε στο πόδι, ενώ έκανε ελεύθερη κατάδυση στη Βραζιλία, κατέγραψαν οι κάμερες.

Το τρομακτικό βίντεο δείχνει αρκετούς καρχαρίες να κολυμπούν γύρω από την Tayane Dalazen πριν ένας από αυτούς ορμήσει προς το μέρος της και την αρπάξει από το πόδι. Η 36χρονη φαίνεται να κολυμπάει απεγνωσμένα προσπαθώντας να αποτινάξει το αρπακτικό που είχε αρχίσει να την τραβάει προς τον βυθό της θάλασσας.

Μιλώντας μετά την επίθεση, στο αρχιπέλαγος Fernando de Noronha της Βραζιλίας, η κ. Dalazen είπε ότι συνειδητοποίησε αμέσως τι είχε συμβεί και εξήγησε πώς το ζώο την κρατούσε από το πόδι.

Είπε: «Ήξερα ότι με είχε δαγκώσει. Ένιωσα ότι με κούναγε από το πόδι. Ο οδηγός έπρεπε να το χτυπήσει για να με αφήσει».

Η κ. Dalazen ήταν με δύο φίλους και συνοδευόταν από έναν ξεναγό όταν συνέβη η επίθεση. Αφού βγήκε από το νερό, την βοήθησαν ο οδηγός της κατάδυσης και οι ψαράδες που βρίσκονταν σε κοντινές βάρκες, πριν της προσφέρει πρώτες βοήθειες ο φίλος της δερματολόγος, ο οποίος καθάρισε το τραύμα.

Η 36χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου έλαβε θεραπεία και αργότερα πήρε εξιτήριο. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν μετά δείχνουν το τραύμα, το οποίο, σύμφωνα με την κ. Dalazen, δεν ήταν πολύ βαθύ.