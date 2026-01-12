Βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας επιτίθεται σε γυναίκα που έκανε κατάδυση – «Ήξερα ότι με είχε δαγκώσει»

Σύνοψη από το

  • Μια 36χρονη γυναίκα δέχτηκε επίθεση καρχαρία στο πόδι κατά τη διάρκεια ελεύθερης κατάδυσης στη Βραζιλία, με την τρομακτική στιγμή να καταγράφεται από κάμερες.
  • Η 36χρονη κολυμπούσε απεγνωσμένα προσπαθώντας να αποτινάξει το αρπακτικό που την τραβούσε προς τον βυθό, ενώ ο οδηγός της κατάδυσης χρειάστηκε να χτυπήσει τον καρχαρία για να την απελευθερώσει.
  • Αφού βγήκε από το νερό, της προσφέρθηκαν πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έλαβε θεραπεία και πήρε εξιτήριο, καθώς το τραύμα «δεν ήταν πολύ βαθύ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας επιτίθεται σε γυναίκα που έκανε κατάδυση – «Ήξερα ότι με είχε δαγκώσει»

Την στιγμή που μια γυναίκα που έκανε καταδύσεις με αναπνευστήρα δέχτηκε επίθεση καρχαρία, ο οποίος την δάγκωσε στο πόδι, ενώ έκανε ελεύθερη κατάδυση στη Βραζιλία, κατέγραψαν οι κάμερες.

Το τρομακτικό βίντεο δείχνει αρκετούς καρχαρίες να κολυμπούν γύρω από την Tayane Dalazen πριν ένας από αυτούς ορμήσει προς το μέρος της και την αρπάξει από το πόδι.  Η 36χρονη φαίνεται να κολυμπάει απεγνωσμένα προσπαθώντας να αποτινάξει το αρπακτικό που είχε αρχίσει να την τραβάει προς τον βυθό της θάλασσας.

Μιλώντας μετά την επίθεση, στο αρχιπέλαγος Fernando de Noronha της Βραζιλίας, η κ. Dalazen είπε ότι συνειδητοποίησε αμέσως τι είχε συμβεί και εξήγησε πώς το ζώο την κρατούσε από το πόδι.

Είπε: «Ήξερα ότι με είχε δαγκώσει. Ένιωσα ότι με κούναγε από το πόδι. Ο οδηγός έπρεπε να το χτυπήσει για να με αφήσει».

Η κ. Dalazen ήταν με δύο φίλους και συνοδευόταν από έναν ξεναγό όταν συνέβη η επίθεση.  Αφού βγήκε από το νερό, την βοήθησαν ο οδηγός της κατάδυσης και οι ψαράδες που βρίσκονταν σε κοντινές βάρκες, πριν της προσφέρει πρώτες βοήθειες ο φίλος της δερματολόγος, ο οποίος καθάρισε το τραύμα.

Η 36χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου έλαβε θεραπεία και αργότερα πήρε εξιτήριο.  Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν μετά δείχνουν το τραύμα, το οποίο, σύμφωνα με την κ. Dalazen, δεν ήταν πολύ βαθύ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο προσκήνιο το ζήτημα ένταξης των νοσοκομειακών Φυσικοθεραπευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Δεύτερο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο-Σε πίεση το ΕΣΥ

Έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την εορταστική αγορά: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις πωλήσεις και την επισκεψιμότητα

Χρυσός και ασήμι: Τιμές – ρεκόρ για τα πολύτιμα μέταλλα – Νέες αναλύσεις για την πορεία τους το επόμενο διάστημα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:23 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Κομισιόν για Ιράν: «Είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε νέες, αυστηρότερες κυρώσεις μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων»

«Είναι απολύτως απαράδεκτο άνθρωποι που διαδηλώνουν ειρηνικά για την ελευθερία τους να συλλαμβ...
16:12 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

ΕΕ: Η στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ

Θα είναι το τέλος του ΝΑΤΟ αν οι ΗΠΑ καταλάβουν τη Γροιλανδία με τη βία και τα κράτη μέλη της ...
15:06 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Χιλιάδες φιλοκυβερνητικοί διαδηλώνουν στην Τεχεράνη υπέρ της Ισλαμικής Δημοκρατίας – Βίντεο

Χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν σήμερα μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της Τεχεράνης για να εκφράσουν...
13:30 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Πακιστάν: Έκρηξη από φιάλη υγραερίου έπειτα από γαμήλια δεξίωση – Νεκροί οι νεόνυμφοι και άλλα 6 άτομα

Μια ημέρα οικογενειακής χαρά στην πρωτεύουσα του Πακιστάν μετατράπηκε σε τραγωδία τα ξημερώματ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι