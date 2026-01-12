Αγρότες: Εμπλοκή με τη συνάντηση της Τρίτης στο Μαξίμου – Κρίσιμες συνελεύσεις στα μπλόκα, ποιοι αποφάσισαν να πάνε στο ραντεβού

Στον «αέρα» βρίσκεται ακόμη και τώρα, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αγρότες που εκπροσωπεί η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, καθώς οι τελευταίοι εμφανίζονται ανυποχώρητοι στις θέσεις τους σε σχέση με τον αριθμό και τη σύνθεση των επιτροπών που έχουν προτείνει για το αυριανό ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου. Το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών και ακόμη 17 σε ολόκληρη τη χώρα, έχουν αποφασίσει να μεταβούν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να μην προσέλθουν οι υπόλοιποι αγρότες στην άλλη συνάντηση. Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν σε συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν στα μπλόκα το απόγευμα.

«Μας ένωσαν τα κοινά προβλήματα αλλά από τις 12 Δεκέμβρη διαφοροποιήθηκαν οι θέσεις. Είναι πολύ αργά πλέον να κάνουμε νούμερα για το αν θα πάμε ή όχι στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό», τόνισε στο ΕΡΤnews ο Δημήτρης Τσίλιας, που εκπροσωπεί τους αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια, οι οποίοι από την περασμένη Τετάρτη τάχθηκαν υπέρ διαλόγου με ανοιχτούς δρόμους, τηρώντας αποστάσεις από την Πανελλαδική.

«Η κυβέρνηση θέλει από τη μία από όλες τις περιοχές να εκπροσωπούνται στη συνάντηση και από την άλλη δέχεται αντιπροσωπεία από ένα σημείο της χώρας. Δεν είναι συνάντηση του αγροτικού κινήματος αλλά πανηγυράκι αυτό που πάει να κάνει», είπε από την πλευρά του o αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

«Για εμάς κόκκινη γραμμή είναι οι αποφάσεις της Πανελλαδικής των μπλόκων και τάση είναι ότι αν δεν δεχτούν τις επιτροπές που εμείς έχουμε καθορίσει δηλαδή 25 στη μία και 10 στην άλλη, δεν θα προσέλθουμε στο αυριανό ραντεβού», είπε ο Σωκράτης Αλειφτήρας.

Αυτοί που δεν ερχόντουσαν στην Πανελλαδική σύσκεψη που εκπροσωπεί 60 μπλόκα να μην λένε τώρα ότι δεν είναι θεσμοθετημένο όργανο, πρόσθεσε ο κ. Αλειφτήρας, απευθυνόμενος στον Γραμματέα Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Τσίλια, ο οποίος επέμεινε ότι η Πανελλαδική δεν έχει Καταστατικό Χάρτη.

Συνελεύσεις το απόγευμα στα μπλόκα

Με 25 μέλη εκπροσωπούνται 62 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα και άλλοι εκπροσωπούν τον εαυτό τους. Αυτά δεν γίνονται, τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και της Πανελλαδικής Συντονιστικής των Μπλόκων.

«Από 62 μπλόκα ήθελαν Επιτροπή 20 μελών και επίσης ζήτησαν από την Κυβέρνηση για τα έξι μπλόκα που εκπροσωπούν μόνο 1-2 περιοχές. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να συναντήσει όποιον θέλει, όποτε θέλει, αλλά δεν μπορεί να ξαναγίνει Πανελλαδική και ζητήσαμε συνελεύσεις το απόγευμα στα μπλόκα», τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας. «Αν δεν πάμε και οι 35 που αποφασίσαμε, η τάση είναι να μην πάμε καθόλου. Ήξεραν ότι θα βγάλουμε δύο επιτροπές, όμως μόλις ανακοινώσαμε επιτροπή 25 μελών και δεύτερη με 10 μέλη άρχισαν τα όργανα. Είναι επικοινωνιακό παιχνίδι της Κυβέρνησης για να μιλήσει για τις διαφωνίες μας», συμπλήρωσε.

«Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα» λέει η κυβέρνηση

Διευκρινίσεις για τις δύο συναντήσεις στις οποίες έχει προσκαλέσει τους αγρότες η κυβέρνηση έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης, στη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. «Θα είναι δύο συναντήσεις επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με κάποιους άλλους, όμως η κυβέρνηση και πολύ παραπάνω ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων. Ο στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων, οπότε είναι δύο οι συναντήσεις που είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε, παρουσία του Πρωθυπουργού», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση με αφορμή τοποθετήσεις αγροτοσυνδικαλιστών που διαμηνύουν ότι δεν θα πάνε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αν δεν γίνει δεκτή η πρότασή τους για την εκπροσώπηση στα ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Η πρώτη είναι με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων, όπως έχει ζητηθεί και η δεύτερη με τους υπόλοιπους, που οι πρώτοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή. Άρα είναι είναι δύο συναντήσεις και η επιθυμία είναι να γίνουν αύριο. Περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων για προφανείς λόγους ασφαλείας, πρέπει να δοθούν εγκαίρως από εκείνους. Ακόμη, έχουμε διαμηνύσει μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, για λόγους ασφαλείας επίσης και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι ένα πανηγύρι όπου δεν θα βγαίνει άκρη, να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων σε κάθε συνάντηση. Αναμένουμε τα ονόματα, ώστε αύριο, πιθανότατα γύρω στη 1 το μεσημέρι να γίνει η πρώτη συνάντηση και αμέσως μετά η δεύτερη» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε επίσης τι θα γίνει αν στην συνάντηση δεν προσέλθουν εκπρόσωποι από το μπλόκο της Νίκαιας, που είναι και το μεγαλύτερο στη χώρα.

«Δεν μπορώ να σας απαντήσω για κάτι που αφορά την άλλη πλευρά. Η πρόσκληση είναι με τον όρο να είναι αντιπροσωπευτικές οι παρουσίες. Θεωρώ ότι όσο πιο αντιπροσωπευτική είναι η παρουσία των αγροτών, τόσο πιο ουσιαστική είναι η συνάντηση. Το να γίνει μία συνάντηση – έστω και μία από τις δύο – με ανθρώπους που εκπροσωπούν το όλον, τότε αυτό αδικεί και τα αιτήματα των ανθρώπων αυτών. Επίσης, το να αρνείται κάποιος να προσέλθει στον διάλογο δείχνει πολλά για τις προθέσεις του όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Στον διάλογο δεν προσέρχεται όποιος δεν πιστεύει σε αυτά τα οποία ζητάει και δεν πιστεύει στη λύση. Θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας θα καταλάβουν ότι του κλάδου τους, όλων των ανθρώπων κι όχι μόνο εκείνων που είναι στις κινητοποιήσεις, των περίπου 400.000 αγροτών και κτηνοτρόφων που υπάρχουν στη χώρα, είναι να προσέλθουν επιτέλους στον διάλογο, ύστερα από ακόμη μία έκκληση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού», είπε, ωστόσο σημείωσε πως δεν μπορεί να απαντήσει εάν θα γίνουν τελικά οι συναντήσεις (σ.σ. στην περίπτωση που δεν προσέλθουν οι αγρότες της Νίκαιας) καθώς είναι κάτι που δεν αποφασίζει εκείνος.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «10 παντού» με τους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου, αναφερόμενος στη στάση των αγροτών, σχολίασε ότι «θυμίζει ένα παιδικό παιχνίδι, την κολοκυθιά». «Αν θέλαμε να τους διασπάσουμε, δεν θα δεχόμασταν να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις. Θα λέγαμε μία συνάντηση, θα την αρνούνταν και οι δύο πλευρές και θα μπορούσαμε να τους κατηγορούμε ότι δεν έρχονται», τόνισε, καλώντας τους αγροτοσυνδικαλιστές να το σκεφτούν ξανά και να μην έχουμε όλοι, θα πω εγώ, μία στάση που να ξεπερνά κάποια όρια».

Το χρονικό του θρίλερ

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων είχε προτείνει εξ αρχής να πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου δύο επιτροπές: Μία που θα απαρτίζεται από 25 αγρότες, και άλλη μία, 10 ατόμων, που θα περιλαμβάνονται κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να παρουσιάσουν στον Πρωθυπουργό τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι τους, αλλά και τα επιμέρους αιτήματά τους.

Ωστόσο, αργά το απόγευμα της Κυριακής (11/01), κυβερνητικά στελέχη έκαναν λόγο για δύο συναντήσεις με εκπροσώπους των αγροτών που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, η πρώτη στις 13:00 και η δεύτερη στις 15:00-15:30. Όπως ανέφεραν, πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, «δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη». Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα.

Οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, από το βράδυ της Κυριακής, που έγινε γνωστή η συγκεκριμένη εξέλιξη, άρχισαν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το ποιοι θα είναι σε αυτές τις δύο συναντήσεις, καθώς υποστήριζαν πως στην πράξη το αίτημά τους δεν έγινε αποδεκτό. Μάλιστα, εκπρόσωποι των αγροτοσυνδικαλιστών τόνιζαν σε δηλώσεις τους από το πρωί της Δευτέρας, πως σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η πρότασή τους για τη σύνθεση των επιτροπών, ενδέχεται να μην πάνε στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Οι αγρότες θεωρούν την πρόταση «20+20» της κυβέρνησης προσχηματική, καθώς εκτιμούν ότι έτσι «κλείνουν το μάτι» σε μπλόκα που είχαν διαχωρίσει τη θέση τους από την Πανελλαδική Επιτροπή, όπως το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια και ορισμένοι Κρητικοί, οι οποίοι μάλιστα είχαν συναντηθεί και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής κάνουν λόγο για προσπάθεια «διχοτόμησης» των αγροτών προκειμένου να εμφανιστούν ως «σκληροί» και «αδιάλλακτοι» όσοι απαιτήσουν την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων που θα θέσουν ή δεν δεχτούν όσα πει ο Πρωθυπουργός σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους.