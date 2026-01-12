Χατζηδάκης για αγρότες: Η στάση τους θυμίζει παιδικό παιχνίδι, την κολοκυθιά

«Θυμίζει ένα παιδικό παιχνίδι, την κολοκυθιά» είπε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στη στάση των αγροτών που προειδοποιούν ότι δεν θα πάνε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη αν δεν γίνει δεκτή η πρόταση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων ως προς τη σύνθεση των επιτροπών.

Ο κ. Χατζηδάκης μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «10 παντού» με τους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου είπε επίσης ότι «αν θέλαμε να τους διασπάσουμε, δεν θα δεχόμασταν να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις. Θα λέγαμε μία συνάντηση, θα την αρνούνταν και οι δύο πλευρές και θα μπορούσαμε να τους κατηγορούμε ότι δεν έρχονται».

Στο σχόλιο κάποιων αγροτών που μετέφερε ο Νίκος Στραβελάκης ότι για τα κάλαντα πάνε 100 άτομα και όχι μόνο 20 που ζητεί η κυβέρνηση, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι «δεν θα έρθουν για τα κάλαντα αλλά για μια συνάντηση που πρέπει να είναι παραγωγική και πρέπει να μείνουμε σε έναν αριθμό που να το επιτρέπει αυτό. Θα μιλήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί τους και όλα αυτά με καλή πίστη και κοινή λογική μπορούν να λυθούν».

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση από την αρχή έχει κρατήσει μία μετριοπαθή στάση γιατί από τη μία μεριά υπάρχουν πραγματικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν και από την άλλη πλευρά γιατί θέλει να διευκολύνει το να γίνει ο διάλογος. Αλλά για όλα αυτά χρειάζονται καλή πίστη και κοινή λογική».

Όπως είπε ο ίδιος, «ζητώ από τους αγροτοσυνδικαλιστές να το σκεφτούν ξανά και να μην έχουμε όλοι, θα πω εγώ, μία στάση που να ξεπερνά κάποια όρια».