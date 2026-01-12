Χατζηδάκης για αγρότες: Η στάση τους θυμίζει παιδικό παιχνίδι, την κολοκυθιά

Σύνοψη από το

  • Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτήρισε τη στάση των αγροτών «παιδικό παιχνίδι, την κολοκυθιά». Η δήλωση έγινε αναφορικά με την προειδοποίησή τους να μην πάνε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
  • Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν θα προσέλθουν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν δεν γίνει δεκτή η πρόταση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων ως προς τη σύνθεση των επιτροπών. Αυτή η προϋπόθεση αποτελεί το βασικό τους αίτημα.
  • Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Χατζηδάκης απέρριψε τις κατηγορίες περί διάσπασης, λέγοντας ότι «αν θέλαμε να τους διασπάσουμε, δεν θα δεχόμασταν να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

πολιτική

Χατζηδάκης

«Θυμίζει ένα παιδικό παιχνίδι, την κολοκυθιά» είπε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στη στάση των αγροτών που προειδοποιούν ότι δεν θα πάνε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη αν δεν γίνει δεκτή η πρόταση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων ως προς τη σύνθεση των επιτροπών.

Ο κ. Χατζηδάκης μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «10 παντού» με τους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου είπε επίσης ότι «αν θέλαμε να τους διασπάσουμε, δεν θα δεχόμασταν να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις. Θα λέγαμε μία συνάντηση, θα την αρνούνταν και οι δύο πλευρές και θα μπορούσαμε να τους κατηγορούμε ότι δεν έρχονται».

Στο σχόλιο κάποιων αγροτών που μετέφερε ο Νίκος Στραβελάκης ότι για τα κάλαντα πάνε 100 άτομα και όχι μόνο 20 που ζητεί η κυβέρνηση, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι «δεν θα έρθουν για τα κάλαντα αλλά για μια συνάντηση που πρέπει να είναι παραγωγική και πρέπει να μείνουμε σε έναν αριθμό που να το επιτρέπει αυτό. Θα μιλήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί τους και όλα αυτά με καλή πίστη και κοινή λογική μπορούν να λυθούν».

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση από την αρχή έχει κρατήσει μία μετριοπαθή στάση γιατί από τη μία μεριά υπάρχουν πραγματικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν και από την άλλη πλευρά γιατί θέλει να διευκολύνει το να γίνει ο διάλογος. Αλλά για όλα αυτά χρειάζονται καλή πίστη και κοινή λογική».

Όπως είπε ο ίδιος, «ζητώ από τους αγροτοσυνδικαλιστές να το σκεφτούν ξανά και να μην έχουμε όλοι, θα πω εγώ, μία στάση που να ξεπερνά κάποια όρια».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Οδηγίες για ασφαλή χρήση φαρμάκου για την επιληψία σε νεογνά- Κίνδυνος σοβαρών παρενεργειών

Νεογνικός γενωμικός έλεγχος για σπάνιες παθήσεις στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Συνολικά 120 νέες μόνιμες προσλήψεις σε φορέα του Δημοσίου: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Ορόσημο το 2026 για την εμπέδωση της Ελλάδας ως ενεργειακή πύλη της ΝΑ Ευρώπης

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:53 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Μαρινάκης: Ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων – Περιμένουμε τα ονόματα των αγροτών που θα συμμετέχουν στις 2 συναντήσεις

Διευκρινίσεις για τις δύο συναντήσεις στις οποίες έχει προσκαλέσει τους αγρότες η κυβέρνηση έδ...
10:10 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Το βίντεο για μίζες φέρνει πολιτικό «σεισμό» στην Κύπρο

Πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Κύπρο ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύω...
22:08 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ανδρουλάκης στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δ. Μακεδονίας: Οι επόμενες εκλογές είναι ιστορική μάχη – Να ηττηθεί η αλαζονεία και η διαφθορά της ΝΔ

«Οι επόμενες εκλογές είναι μία μάχη ιστορική για την παράταξη που εμπέδωσε τη Δημοκρατία στην ...
21:30 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

«Καρφιά» Γεωργιάδη: Ας μην δεχόμαστε κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, εμείς που δίνουμε μάχη

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε το παρών στην κοπή της πίτας της οργάνωσης της ΝΔ Βρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι