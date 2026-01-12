Κατερίνα Καινούργιου: «Πρέπει κι εγώ λίγο να κάτσω, θα έχετε την καλύτερη παρέα» – Όσα είπε για την αποχώρησή της από την εκπομπή λόγω εγκυμοσύνης

  • Η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία διανύει προχωρημένη εγκυμοσύνη, αναφέρθηκε μέσα από το «Super Κατερίνα», στην επικείμενη αποχώρησή της από την εκπομπή.
  • Η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε ότι «Πρέπει κι εγώ να κάτσω να αφοσιωθώ και λίγο, πριν αλλά και μετά, να είμαι εκεί», εξηγώντας την ανάγκη της να απέχει από την εκπομπή λόγω της εγκυμοσύνης της.
  • Η δημοσιογράφος της εκπομπής, Ελισάβετ Οικονόμου, εξέφρασε τη χαρά της για την παρουσιάστρια, τονίζοντας: «Νιώθουμε όλοι αυτή τη χαρά σου, γιατί σε αγαπάμε πάρα πολύ και είναι ευλογημένη στιγμή, όταν θα γίνεις μανούλα. Δεν θέλουμε να σκεφτούμε πότε θα φύγεις».
Enikos Newsroom

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία διανύει προχωρημένη εγκυμοσύνη, αναφέρθηκε μέσα από το «Super Κατερίνα», στην επικείμενη αποχώρησή της από την εκπομπή.

Η παρουσιάστρια του ALPHA θα χρειαστεί να απέχει από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της για κάποιο χρονικό διάστημα όταν θα φέρει στον κόσμο το παιδί της.

«Νιώθουμε όλοι αυτή τη χαρά σου, γιατί σε αγαπάμε πάρα πολύ και είναι ευλογημένη στιγμή, όταν θα γίνεις μανούλα. Δεν θέλουμε να σκεφτούμε πότε θα φύγεις», τόνισε η δημοσιογράφος της εκπομπής, Ελισάβετ Οικονόμου.

«Τι να κάνω; Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο, θα έχετε την καλύτερη παρέα. Πρέπει να κάτσω να αφοσιωθώ και λίγο, πριν αλλά και μετά, να είμαι εκεί. Θέλω τις ημέρες που θα κάτσω στο σπίτι με το μωράκι μου να είμαι εκεί αφοσιωμένη», απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής της.

 

