Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα για τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» προ ετών για το περιβάλλον του 16χρονου

Εισαγγελική έρευνα είναι σε εξέλιξη μετά τις δηλώσεις του προέδρου του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστα Γιαννόπουλου, ότι είχαν γίνει αναφορές από το 2022 για το προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου, που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες, ένα έγκλημα που σόκαρε το πανελλήνιο στην αρχή του 2026.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Σερρών, προκειμένου να ερευνηθούν αυτές οι καταγγελίες καθώς και οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών μετά τις αναφορές του Χαμόγελο του Παιδιού, σύμφωνα με τη voria.gr.

Όπως είχε πει σε δηλώσεις του ο κ. Γιαννόπουλος, σε συνεννόηση με την εισαγγελία είχε διαταχθεί τότε κατεπείγουσα έρευνα και τόνισε ότι το Χαμόγελο δεν έχει δικαίωμα να πάει σε σπίτι παρά τις καταγγελίες. Ωστόσο, όπως σημείωσε, παρά τις αναφορές δεν δόθηκε εντολή τα παιδιά να φύγουν από το σπίτι και να πάνε σε κάποιο προστατευτικό περιβάλλον, είτε είναι οικογενειακό, είτε είναι χώρος προστασίας.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί των Θεοφανίων, το πανελλήνιο πάγωσε στην είδηση του θανάτου του 17χρονου, που οι γονείς του αναζητούσαν με αγωνία από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας. Την ώρα που πήγαν να δηλώσουν την εξαφάνισή του, η αδερφή του βρήκε τον ανήλικο νεκρό στο υπόγειο του σπιτιού, με την υπόθεση να μετατρέπεται γρήγορα σε θρίλερ. Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου θύματος, ωστόσο ο 16χρονος που συνελήφθη, παραδέχθηκε πως τον χτύπησε μια φορά πάνω σε καβγά, επειδή έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, μαρτυρίες έκαναν λόγο για προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου, με τους γονείς του να κάνουν χρήση ναρκωτικών, ενώ ο ίδιος είχε εμφανίσει από μικρός παραβατική συμπεριφορά.

