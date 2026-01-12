Μητσοτάκης: Σήμερα οι χώρες του Νότου πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξη της ΕΕ – Σάντσεθ: Η Ελλάδα από την κρίση του ευρώ, έφτασε να προεδρεύει στο Eurogroup

Οι σχέσεις Ελλάδα και Ισπανίας είναι πολύ ισχυρές και στηρίζονται σε κοινές εμπειρίες και αντιλήψεις για το μέλλον της Ευρώπης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, αμέσως μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν.

Κατά τις δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα θέματα που συζήτησε με τον Ισπανό ομόλογό του και είπε ότι η συνάντηση έγινε σε μια στιγμή πρωτοφανούς διεθνούς αβεβαιότητας, τονίζοντας ότι επανέλαβαν την στήριξη τους στον ουκρανικό λαό, κάτι που όπως είπε, αφορά και την αξιοπιστία της ΕΕ ως γεωπολιτικό παίκτη.

Κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με την στάση των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Γροιλανδίας, είπε ότι το μέλλον της Γροιλανδίας αφορά αποκλειστικά την Γροιλανδία και τη Δανία. Σημείωσε, επίσης, ότι στην πρώτη γραμμή πρέπει να βρίσκεται η Ευρώπη για την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των μελών της.

«Και θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν λύσεις οι οποίες να είναι αμοιβαία συμφέρουσες σε σχέση με την ασφάλεια στην Αρκτική, οι οποίες μπορεί να εμπλέξουν τις ΗΠΑ αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα το ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί κάτι το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, ζητήματα ασφάλειας στην Αρκτική, χωρίς να συζητούμε για λύσεις οι οποίες παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο. Πιστεύω, λοιπόν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι απολύτως ενωμένη στο ζήτημα αυτό και θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα πρυτανεύσει η λογική και θα καταλήξουμε σε λύσεις οι οποίες θα είναι αμοιβαία ωφέλιμες και οι οποίες δεν θα θέσουν και σε αμφισβήτηση την αρχιτεκτονική ασφάλειας των ευρωατλαντικών σχέσεων, όπως αυτές οικοδομήθηκαν τουλάχιστον μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον κ. Σάντσεθ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι τόνισε τη συμβολή της Ελλάδος στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας μέσω των κάθετων διαδρόμων που δρομολογεί, ενώ σχετικά με τη Μέση Ανατολή είπε ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στην ειρήνη εκφράζοντας τη στήριξη του στο σχέδιο ειρήνευσης, ενώ τόνισε ότι «θεωρούμε τον αφοπλισμό της Χαμάς απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει ασφάλεια».

Σημείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να δώσει ενεργά το παρών στην επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή και την εδραίωση της ειρήνης, και είπε ότι η επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας με στόχο δυο κράτη είναι κλειδί για μια βιώσιμη ειρήνη.

Σχετικά με τη Βενεζουέλα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι προτεραιότητα είναι η αποκλιμάκωση της έντασης και η ομαλή μετάβαση σε μια κυβέρνηση με δημοκρατική νομιμοποίηση, ενώ πρόσθεσε ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να συμπεριφερθεί με υπευθυνότητα και ρεαλισμό που να στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επίσης, είπε, ότι αναφέρθηκαν στην ανάγκη ενδυνάμωσης της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισπανίας, υπογράμμισε ότι ανακάμπτουν δυναμικά οι δυο χώρες, και συμπλήρωσε ότι συμφώνησαν πως η ανάπτυξη πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη. Εκτίμησε ότι υπάρχουν περιθώρια για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου, ενώ σημείωσε ότι έθιξαν και το θέμα του πολυετούς οικονομικού πλαισίου, προσθέτοντας ότι «θα είμαστε προσηλωμένοι στη στήριξη της κοινωνικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής που ενδιαφέρουν τις χώρες του νότου». Είπε επίσης ότι έχουν οι δυο ηγέτες κοινές θέσεις για τα συμπεράσματα εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα, ενώ έθιξαν και το μεταναστευτικό για την εφαρμογή του νέου συμφώνου και για το άσυλο, ενώ συζήτησαν και για την καθημερινότητα των πολιτών.

«Το αυξημένο κόστος ζωής πολιορκεί όλες τις χώρες τις Ευρώπης. Εκτός από την ανάγκη στοχευμένων πολιτικών πρέπει να συζητήσουμε για μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή στήριξη, ώστε η ανάπτυξη να μην αφήνει κανένα πίσω» είπε ο κ. Μητσοτάκης ευχαριστώντας τον κ. Σάντσεθ για τα καλά του λόγια για την βοήθεια που έδωσε η Ελλάδα στην Ισπανία πέρσι στις πυρκαγιές.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με ενδεχόμενες κοινές πρωτοβουλίες χωρών του νότου για ισχυρότερη φωνή στην ΕΕ είπε ότι πριν από 15 χρόνια οι χώρες του νότου παρουσιάζονταν ως ο μεγάλος ασθενής της ΕΕ και σήμερα η εποχή αυτή παρήλθε ανεπιστρεπτί, αφού οι χώρες αυτές πρωταγωνιστούν στην ΕΕ με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μειώνουν το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και δανείζονται με επιτόκια χαμηλότερα από άλλες χώρες.

Όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, η αξιοπιστία των χωρών του νότου είναι εξαιρετικά αυξημένη, και με την Ισπανία μοιραζόμαστε αυτή την φιλοδοξία για ένα πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή με την πρόταση για ένα κοινό οικονομικό εργαλείο για χρηματοδότηση της άμυνας για να γίνει πράξη η στρατηγική αυτονομία και κατέληξε λέγοντας ότι η ΕΕ δεν πρέπει να είναι γεωπολιτικά αφελής, εκτιμώντας ότι Ισπανία και Ελλάδα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της ευρωπαϊκής συζήτησης που είναι πιο επίκαιρη σήμερα από ποτέ.

Σάντσεθ: Είναι πολύ σημαντική η ευρωπαϊκή ασπίδα ασφάλειας

«Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αναφέρονταν στις χώρες μας, στην Ελλάδα και στην Ισπανία, ως αδύναμους κρίκους, κάτι που δεν ισχύει καθόλου σήμερα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Είμαστε, επίσης, και στην περιοχή της Μεσογείου, στο Νότο, επιτρέψτε μου να πω, την προηγούμενη Παρασκευή συνάφθηκε μια συμφωνία πολύ σημαντική, η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρ», τόνισε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ στις κοινές δηλώσεις του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναφερόμενος στη συμφωνία ΕΕ-Μερκοσούρ (Mercosur) είπε ότι όσοι θέλουν να παραμείνουν ανοιχτοί στις οικονομίες τους, η συμφωνία αυτή θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευημερία, μεγαλύτερη συνεργασία με αυτή την περιοχή, την Νότια Αμερική και την Καραϊβική. «Μιλάμε για τέσσερα δισ. δασμούς για τις επιχειρήσεις μας, αλλά και για μια συνεργασία διαπεριφερειακή, που θα επιτρέψουν να οικοδομηθεί η κοινή ευημερία», είπε.

«Ελλάδα και Ισπανία μοιραζόμαστε καλές σχέσεις, αλλά και πολύ καλά οικονομικά δεδομένα», τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η Ελλάδα πέρασε από την κρίση του ευρώ και έφτασε στο να προεδρεύει στο Eurogroup. Οι πολύ καλές επιδόσεις στην οικονομία είναι πολύ σημαντικές για τις χώρες μας και για τις χώρες του ευρώ. Η ανάπτυξη στην Ισπανία είναι 2,3% και 2,1% στην Ελλάδα. Μιλάμε για την ανάπτυξη των χωρών μας, η οποία συμβαίνει σχεδόν παράλληλα, αντιμετωπίζοντας και το εξωτερικό μας χρέος, οπότε κανείς πια δεν μιλά για κίνδυνο για την Ελλάδα ή για την Ισπανία», συμπλήρωσε.

«Ισπανία και η Ελλάδα θεωρούμε ότι το κοινό κεκτημένο της Ευρώπης, όπως, για παράδειγμα, η κοινή ασφάλεια, η διαχείριση των περιφερειών, η πολιτική για τον άνθρακα και η Κοινή Γεωργική Πολιτική, είναι πολύ σημαντικοί άξονες», ανέφερε ο κ. Σάντσεθ.

«Είμαστε τα νότια σύνορα της Ένωσης και διαθέτουμε έναν πλήρως λειτουργικό αμυντικό μηχανισμό, καθώς και μέτρα για τη μετανάστευση, γιατί η αλληλεγγύη και η ευθύνη πρέπει να πηγαίνουν χέρι χέρι. Θέλουμε ένα μεταναστευτικό πλαίσιο συνεκτικό και ασφαλές, κάτι που επιχειρεί να προωθήσει και η Ισπανική Προεδρία», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην κλιματική κρίση, ο Ισπανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι για τις κοινωνίες της Μεσογείου είναι πολύ σημαντικές οι πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. «Η Ισπανία υποφέρει από τα αποτελέσματά της. Το προηγούμενο καλοκαίρι η Ισπανία υπέφερε από καταστροφικές πυρκαγιές και υποδεχθήκαμε τους Έλληνες πυροσβέστες, που μας βοήθησαν. Είναι εξαιρετικός ο επαγγελματισμός με τον οποίο συνεργάστηκαν με τους Ισπανούς», είπε.

«Και οι δύο χώρες, επιμένουμε πολύ στο εξής: να μιλάμε για δημοκρατία, για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και για τα κοινωνικά δίκτυα. Είναι πολύ σημαντική η ευρωπαϊκή ασπίδα ασφάλειας και το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κοινωνικά μέσα. Αυτό που επίσης επιζητούμε είναι να υπάρχει μια ασπίδα προστασίας για τα παιδιά και τους νέους μας σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην κοινωνική δικτύωση», προσέθεσε ο κ. Σάντσεθ.