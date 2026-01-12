Ελλάδα-Κύπρος: Σύσταση μόνιμης ομάδας εργασίας για την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών στον χώρο της Δικαιοσύνης

Η βούληση των δύο πλευρών για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο και της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία για το πρώτο εξάμηνο του 2026, διαπιστώθηκε κατά την συνάντηση που είχαν σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας με τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Φυτιρή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά τη συνάντηση, ο Έλληνας υπουργός Δικαιοσύνης ενημέρωσε για τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που συντελέστηκαν για τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Αναλυτικότερα, ο κ. Φλωρίδης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, αναφέρθηκε στην εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη της χώρας, με την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, την κατάργηση των Ειρηνοδικείων και την ένταξη περίπου χιλίων πρώην ειρηνοδικών στην ειδική επετηρίδα των πρωτοδικών καθώς και στην τακτική επετηρίδα.

Ακόμη, αναφέρθηκε στον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου των δικαστικών υποθέσεων, ενώ επισήμανε τις επικείμενες αλλαγές για έναν σύγχρονο Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, που θα προσφέρουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ένα σημαντικό εργαλείο για την επίλυση των διαφορών τους, σύντομα και ολιγοδάπανα.

«Οι μεταρρυθμίσεις της ελληνικής Δικαιοσύνης, οι οποίες εκκρεμούσαν περισσότερο από έναν αιώνα, ήδη έδωσαν τα πρώτα αποτελέσματα, καθώς ο μέσος χρόνος έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων στον πρώτο βαθμό, μειώθηκε από τα δύο χρόνια στον ένα χρόνο, ενώ σε όλα τα Πρωτοδικεία της χώρας, πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, βρίσκεται ήδη κάτω από τις 250 μέρες. Στο Πρωτοδικείο της Αθήνας ο χρόνος έκδοσης μειώθηκε από τα τέσσερα χρόνια στον ενάμιση», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Από την πλευρά του ο κ. Μπούγας αναφέρθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό με σαφείς στόχους και χρονοδιαγράμματα που ακολούθησε το υπουργείο για τον εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης, κάνοντας λόγο για έναν μεγάλο άθλο, με μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς και στη σημαντική συμβολή του ψηφιακού μετασχηματισμού στον χώρο της Δικαιοσύνης, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Κύπριος υπουργός εξήρε το μεταρρυθμιστικό έργο της πολιτικής ηγεσίας του ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης και ζήτησε την παροχή τεχνογνωσίας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος έκδοσης αποφάσεων της κυπριακής Δικαιοσύνης, η οποία, όπως ανέφερε, παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις.

«Πρόκειται για μεγάλες τομές, χρήσιμες για τις μεταρρυθμίσεις τής Δικαιοσύνης, και στην Κυπριακή Δημοκρατία» επισήμανε ο κ. Φυτιρής και πρότεινε τη σύσταση μόνιμης ομάδας εργασίας για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, η οποία θα συνεδριάζει ανά εξάμηνο. Πρόταση, η οποία έγινε αποδεκτή από την πολιτική ηγεσία του ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τον Κύπριο υπουργό συνόδευαν ο πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης, ο ανώτερος αστυνόμος, επικεφαλής Διεύθυνσης Δημόσιας Τάξης, Νίκος Χρυσοστόμου και συνεργάτες του γραφείου του.