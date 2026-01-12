Ελλάδα-Κύπρος: Σύσταση μόνιμης ομάδας εργασίας για την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών στον χώρο της Δικαιοσύνης

Σύνοψη από το

  • Η Ελλάδα και η Κύπρος συμφώνησαν στη σύσταση μόνιμης ομάδας εργασίας για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών στον χώρο της Δικαιοσύνης, πρόταση που έγινε αποδεκτή από την ελληνική πλευρά. Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των σχέσεων και της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026.
  • Ο Έλληνας υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ενημέρωσε για τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που συντελέστηκαν, όπως ο Δικαστικός Χάρτης και ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Αυτές οι τομές έχουν ήδη μειώσει τον μέσο χρόνο έκδοσης δικαστικών αποφάσεων στον πρώτο βαθμό.
  • Ο Κύπριος ομόλογος, Κωνσταντίνος Φυτιρής, εξήρε το ελληνικό μεταρρυθμιστικό έργο και ζήτησε τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση καθυστερήσεων στην κυπριακή Δικαιοσύνη. Χαρακτήρισε τις ελληνικές μεταρρυθμίσεις ως «μεγάλες τομές, χρήσιμες για τις μεταρρυθμίσεις τής Δικαιοσύνης, και στην Κυπριακή Δημοκρατία».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Ελλάδα-Κύπρος: Σύσταση μόνιμης ομάδας εργασίας για την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών στον χώρο της Δικαιοσύνης

Η βούληση των δύο πλευρών για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο και της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία για το πρώτο εξάμηνο του 2026, διαπιστώθηκε κατά την συνάντηση που είχαν σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας με τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Φυτιρή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά τη συνάντηση, ο Έλληνας υπουργός Δικαιοσύνης ενημέρωσε για τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που συντελέστηκαν για τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Αναλυτικότερα, ο κ. Φλωρίδης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, αναφέρθηκε στην εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη της χώρας, με την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, την κατάργηση των Ειρηνοδικείων και την ένταξη περίπου χιλίων πρώην ειρηνοδικών στην ειδική επετηρίδα των πρωτοδικών καθώς και στην τακτική επετηρίδα.

Ακόμη, αναφέρθηκε στον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου των δικαστικών υποθέσεων, ενώ επισήμανε τις επικείμενες αλλαγές για έναν σύγχρονο Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, που θα προσφέρουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ένα σημαντικό εργαλείο για την επίλυση των διαφορών τους, σύντομα και ολιγοδάπανα.

«Οι μεταρρυθμίσεις της ελληνικής Δικαιοσύνης, οι οποίες εκκρεμούσαν περισσότερο από έναν αιώνα, ήδη έδωσαν τα πρώτα αποτελέσματα, καθώς ο μέσος χρόνος έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων στον πρώτο βαθμό, μειώθηκε από τα δύο χρόνια στον ένα χρόνο, ενώ σε όλα τα Πρωτοδικεία της χώρας, πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, βρίσκεται ήδη κάτω από τις 250 μέρες. Στο Πρωτοδικείο της Αθήνας ο χρόνος έκδοσης μειώθηκε από τα τέσσερα χρόνια στον ενάμιση», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Από την πλευρά του ο κ. Μπούγας αναφέρθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό με σαφείς στόχους και χρονοδιαγράμματα που ακολούθησε το υπουργείο για τον εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης, κάνοντας λόγο για έναν μεγάλο άθλο, με μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς και στη σημαντική συμβολή του ψηφιακού μετασχηματισμού στον χώρο της Δικαιοσύνης, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Κύπριος υπουργός εξήρε το μεταρρυθμιστικό έργο της πολιτικής ηγεσίας του ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης και ζήτησε την παροχή τεχνογνωσίας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος έκδοσης αποφάσεων της κυπριακής Δικαιοσύνης, η οποία, όπως ανέφερε, παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις.

«Πρόκειται για μεγάλες τομές, χρήσιμες για τις μεταρρυθμίσεις τής Δικαιοσύνης, και στην Κυπριακή Δημοκρατία» επισήμανε ο κ. Φυτιρής και πρότεινε τη σύσταση μόνιμης ομάδας εργασίας για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, η οποία θα συνεδριάζει ανά εξάμηνο. Πρόταση, η οποία έγινε αποδεκτή από την πολιτική ηγεσία του ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τον Κύπριο υπουργό συνόδευαν ο πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης, ο ανώτερος αστυνόμος, επικεφαλής Διεύθυνσης Δημόσιας Τάξης, Νίκος Χρυσοστόμου και συνεργάτες του γραφείου του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο προσκήνιο το ζήτημα ένταξης των νοσοκομειακών Φυσικοθεραπευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Δεύτερο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο-Σε πίεση το ΕΣΥ

Έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την εορταστική αγορά: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις πωλήσεις και την επισκεψιμότητα

Χρυσός και ασήμι: Τιμές – ρεκόρ για τα πολύτιμα μέταλλα – Νέες αναλύσεις για την πορεία τους το επόμενο διάστημα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:40 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Ιωάννης Καργιώτης: Προσπαθήσαμε να κάνουμε τον οργανισμό όσο γίνεται πιο αυτοδύναμο

Η «τεχνική λύση» δεν θα ήταν αναγκαία εάν είχαν προηγηθεί προετοιμασίες για «στοιχεία» που θα ...
17:25 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Δένδιας: Η γνώση, η πληροφορία, η επεξεργασία της είναι τα πυρομαχικά του 21ου αιώνα

Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις είναι για την πατρίδα μας αναγκαία προϋπόθεση επιβίωσης. Η γνώση, ...
17:10 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Το Σάββατο η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη είναι ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Η παρ...
17:05 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Αντώνης Μωυσίδης: Ποτέ δεν είχα δεχθεί πίεση

«Είναι προφανές ότι τα ΚΥΔ και o τεχνικός σύμβουλος λειτουργούσε σαν μια “μέγγενη”...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι