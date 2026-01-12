Πιερρακάκης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι»

Τις κεντρικές προτεραιότητες του οικονομικού επιτελείου για το νέο έτος αναδεικνύει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον απόηχο της σημερινής συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο ίδιος, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, ο υπουργός είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Πρόεδρο «για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας στο πεδίο της οικονομίας», θέτοντας το πλαίσιο της τρέχουσας συγκυρίας.

Εξειδικεύοντας τη στόχευση του οικονομικού επιτελείου, ο κ. Πιερρακάκης τονίζει ότι «στόχος μας είναι το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι», αποτυπώνοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να συνδέσει τις μακροοικονομικές επιδόσεις με την καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης απαριθμεί τους βασικούς άξονες για την επίτευξη αυτού του σκοπού, οι οποίοι περιλαμβάνουν «στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, πάταξη της φοροδιαφυγής, προσέλκυση επενδύσεων και καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας».