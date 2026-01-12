Πιερρακάκης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι»

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για «τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας στο πεδίο της οικονομίας».
  • Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, «στόχος μας είναι το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι», συνδέοντας τις μακροοικονομικές επιδόσεις με την καθημερινότητα των πολιτών.
  • Οι βασικοί άξονες για την επίτευξη αυτού του σκοπού περιλαμβάνουν «στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, πάταξη της φοροδιαφυγής, προσέλκυση επενδύσεων και καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

Πιερρακάκης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι»

Τις κεντρικές προτεραιότητες του οικονομικού επιτελείου για το νέο έτος αναδεικνύει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον απόηχο της σημερινής συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο ίδιος, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, ο υπουργός είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Πρόεδρο «για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας στο πεδίο της οικονομίας», θέτοντας το πλαίσιο της τρέχουσας συγκυρίας.

Εξειδικεύοντας τη στόχευση του οικονομικού επιτελείου, ο κ. Πιερρακάκης τονίζει ότι «στόχος μας είναι το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι», αποτυπώνοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να συνδέσει τις μακροοικονομικές επιδόσεις με την καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης απαριθμεί τους βασικούς άξονες για την επίτευξη αυτού του σκοπού, οι οποίοι περιλαμβάνουν «στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, πάταξη της φοροδιαφυγής, προσέλκυση επενδύσεων και καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο προσκήνιο το ζήτημα ένταξης των νοσοκομειακών Φυσικοθεραπευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Δεύτερο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο-Σε πίεση το ΕΣΥ

Έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την εορταστική αγορά: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις πωλήσεις και την επισκεψιμότητα

Χρυσός και ασήμι: Τιμές – ρεκόρ για τα πολύτιμα μέταλλα – Νέες αναλύσεις για την πορεία τους το επόμενο διάστημα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:14 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

ΔΥΠΑ: Επιδοτήσεις 17.500 ευρώ σε ανέργους για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση – Όλες οι λεπτομέρειες

Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να προκηρυχθεί από τη ΔΥΠΑ το νέο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμ...
18:18 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ζητά αλλαγή της νομοθεσίας για τις προσφορές

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο θεσμός των εκπτώσεων, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνώ...
15:45 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Νέες αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου αναμένονται το 2026 – Τον Μάρτιο οι πρώτες αξιολογήσεις από Moody’s, DBRS και Scope

Οι αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης ...
13:30 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Επιστροφή ενοικίου: Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους

Την Πέμπτη 15/1/2026 θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οι τελευταίες ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι