Χειροπέδες σε 19χρονο και 31χρονο που έκαναν χρήση φωτοβολίδων κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου στο Ο.Α.Κ.Α.

Enikos Newsroom

κοινωνία

οακα

Στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου στο γήπεδο «Ο.Α.Κ.Α.», συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ο.Α.Κ.Α. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, 2 ημεδαποί, ηλικίας 31 και 19 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους και παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων.

Συγκεκριμένα, οι 2 κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του γηπέδου να κάνουν χρήση φωτοβολίδων χειρός.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

