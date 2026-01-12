ΕΕ: Η στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ

Enikos Newsroom

ΕΕ: Η στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ

Θα είναι το τέλος του ΝΑΤΟ αν οι ΗΠΑ καταλάβουν τη Γροιλανδία με τη βία και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) κληθούν να σπεύσουν σε βοήθεια της Δανίας σε περίπτωση στρατιωτικής επιθετικότητας, δήλωσε σήμερα, Δευτέρα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους.

Συνεχίζοντας τις απειλές κατά αυτού του αυτόνομου δανικού εδάφους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή,  ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο» επειδή «αν δεν την καταλάβουμε εμείς, θα την καταλάβουν η Ρωσία ή η Κίνα».

Την περασμένη εβδομάδα, και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν προειδοποίησε ότι μια επίθεση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ και της τάξης ασφαλείας που έχει εμπεδωθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Συμφωνώ με τη Δανή πρωθυπουργό ότι αυτό θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων θα είναι πολύ, πολύ αρνητικό», δήλωσε ο Κουμπίλιους στο Reuters μιλώντας από μια διάσκεψη για την ασφάλεια στη Σουηδία.

Ο Κουμπίλιους τόνισε επίσης ότι το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει τα κράτη μέλη να σπεύσουν σε βοήθεια της Δανίας σε περίπτωση στρατιωτικής επιθετικότητας.

«Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη Δανία, το πώς θα αντιδράσει, ποια θα είναι η θέση της, αλλά σίγουρα υπάρχει η υποχρέωση των κρατών μελών να σπεύσουν για αμοιβαία βοήθεια αν ένα άλλο κράτος μέλος βρεθεί αντιμέτωπο με στρατιωτική επιθετικότητα», είπε.

(Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ)

