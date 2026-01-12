Βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Ασπρόπυργο – 1 σύλληψη 

Τις πρωινές ώρες της 12ης Ιανουαρίου 2026, η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδίασε και υλοποίησε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα του Ασπροπύργου, περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένους δείκτες παραβατικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις από:

τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,

την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής,

την Ο.Π.Κ.Ε.,

την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.,

τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής,

την Ο.Ε.Π.Τ.Α. και

το Τμήμα Επιχειρησιακών Ομάδων και Ομάδων Διαμεσολάβησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής με βασικό στόχο:

την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων και

την πρόληψη και αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία, όπου εντοπίστηκαν:

1 κυνηγετική καραμπίνα

6 κάμερες παρακολούθησης

Σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντοπίστηκαν:

1 καταγραφικό σύστημα

2 κάμερες παρακολούθησης

Σύλληψη ενός ατόμου για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, το οποίο θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Έλεγχος 118 ατόμων και βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως:

στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

λοιπές παραβάσεις.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις αποτελέσουν μέρος μιας ευρύτερης παρέμβασης, με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, χθες το βράδυ, άτομα έβαλαν φωτιές σε αντικείμενα επί του οδοστρώματος της Λεωφόρου ΝΑΤΟ, έριξαν πέτρες σε διερχόμενο αστικό λεωφορείο καθώς και σε όχημα εταιρείας security, και στην συνέχεια σε διερχόμενα οχήματα της Ο.Π.ΔΙ. της Δ.Α.Ο.Ε. με αποτέλεσμα να τραυματιστεί αστυνομικός στο κεφάλι και να μεταφερθεί στο 401 Γενικό Νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την ΕΛ.ΑΣ.: