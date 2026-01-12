Ρούτε: «Το ΝΑΤΟ εξετάζει τα «επόμενα βήματα» για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Αρκτικής – Ο Τραμπ κάνει τα σωστά πράγματα για τη Συμμαχία»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρούτε: «Το ΝΑΤΟ εξετάζει τα «επόμενα βήματα» για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Αρκτικής – Ο Τραμπ κάνει τα σωστά πράγματα για τη Συμμαχία»

Το ΝΑΤΟ εργάζεται σχετικά με τα «επόμενα βήματα» για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, υπό τη σκιά των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία.

«Επί του παρόντος, εργαζόμαστε πάνω στα επόμενα βήματα για να διασφαλίσουμε ότι, συλλογικά, προστατεύουμε ό,τι διακυβεύεται», τόνισε ο Ρούτε σε συνέντευξη Τύπου στο Ζάγκρεμπ μαζί με τον Κροάτη πρωθυπουργό Αντρέι Πλένκοβιτς.

«Όλοι οι σύμμαχοι συμφωνούν για τη σημασία της Αρκτικής και της ασφάλειας της Αρκτικής, επειδή γνωρίζουμε ότι με το άνοιγμα θαλασσίων οδών, υπάρχει ο κίνδυνος οι Ρώσοι και οι Κινέζοι να είναι πιο δραστήριοι. Και όπως γνωρίζετε, υπάρχουν οκτώ χώρες της Αρκτικής» μέλη του ΝΑΤΟ – οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Σουηδία – ενώ η Ρωσία παραμένει η μόνη χώρα της Αρκτικής εκτός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, τόνισε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ. Η Κίνα, πρόσθεσε, έχει επίσης γίνει ένας ολοένα και πιο ενεργός παράγοντας στην περιοχή.

«Ήδη, η Κίνα έχει σχεδόν γίνει ένα είδος χώρας της Αρκτικής, και όχι γεωγραφικά, αλλά τουλάχιστον λόγω του μεγάλου αριθμού δραστηριοτήτων και του ενδιαφέροντος που έχει για την περιοχή», δήλωσε.

Σημείωσε ότι το ΝΑΤΟ ολοκλήρωσε πέρυσι εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των μελών του στην Αρκτική και τώρα εργάζεται πάνω σε «πρακτικά μέτρα παρακολούθησης».

Ο Ρούτε είπε ότι το ΝΑΤΟ έχει εμπλακεί περισσότερο στην ασφάλεια της Αρκτικής από το 2025 κατόπιν αιτήματος των επτά συμμάχων του στον Άπω Βορρά, αποκαλώντας την περιοχή «ζωτικό μέρος του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Τα σχόλιά του έγιναν εν μέσω αναφορών ότι μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών, με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, σχεδιάζει να επεκτείνει τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία.

 

«Έχετε δει κάποιες ανακοινώσεις από τους Βρετανούς και τους Γερμανούς», είπε ο Ρούτε. «Σήμερα εργαζόμαστε μαζί για να δούμε πώς μπορούμε ουσιαστικά ως συμμαχία… να χτίσουμε αυτό το επόμενο βήμα».

Όσον αφορά τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο Ρούτε απέρριψε τις ανησυχίες για εσωτερική κρίση εντός του ΝΑΤΟ, επαινώντας την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για υψηλότερες αμυντικές δαπάνες μεταξύ των συμμάχων.

«Πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει τα σωστά πράγματα για το ΝΑΤΟ ενθαρρύνοντάς μας όλους να ξοδεύουμε περισσότερα για να εξισορροπήσουμε αυτό που ξοδεύουν οι ΗΠΑ», είπε. «Όταν επαινώ κάποιον, το κάνω με βάση γεγονότα και πιστεύω ότι τα γεγονότα εκεί».

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

