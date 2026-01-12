Ισπανία: Κατασχέθηκαν σχεδόν 10 τόνοι κοκαΐνης σε φορτηγό πλοίο στην ανοιχτή θάλασσα

Σχεδόν 10 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε πλοίο που μετέφερε αλάτι στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, η αστυνομία στην Ισπανία, «στην μεγαλύτερη» κατάσχεση αυτού του είδους που έχουν κάνει ποτέ οι υπηρεσίες της χώρας στην ανοιχτή θάλασσα.

Η επιχείρηση διεξήχθη από τις ειδικές μονάδες της ισπανικής αστυνομίας, οι οποίες συνέλαβαν το φορτηγό πλοίο υπό σημαία Καμερούν στην θάλασσα. Το πλοίο συνδεόταν με «πολυεθνική οργάνωση» λαθρεμπορίου ναρκωτικών και είχε «προορισμό την Ευρώπη προερχόμενο από τη Βραζιλία», διευκρίνισε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Δεκατρείς άνθρωποι συνελήφθησαν στη διάρκεια της επιχείρησης και τα ναρκωτικά, που ήταν μοιρασμένα σε 294 σακιά, κατασχέθηκαν, όπως και ένα περίστροφο», πρόσθεσε η αστυνομία, σύμφωνα με την οποία η ακριβής ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας που βρισκόταν κρυμμένη σε φορτίο αλατιού στο πλοίο ανερχόταν σε ακριβώς 9.994 κιλά.

Πρόκειται για «την πιο μεγάλη κατάσχεση κοκαΐνης στην ανοιχτή θάλασσα που έχει κάνει η εθνική αστυνομία στη διάρκεια όλης της ιστορίας της», σημείωσε η ίδια, αναφερόμενη σε «ιστορικό πλήγμα» στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Πολυεθνική, αστυνομική συνεργασία

Η αμερικανική DEA, η ομοσπονδιακή υπηρεσία στις ΗΠΑ που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, όπως και οι γαλλικές, πορτογαλικές και βραζιλιάνικες αρχές «συνεργάστηκαν» για την επιτυχία της επιχείρησης, πρόσθεσε η ίδια στην ανακοίνωσή της.

Τον Οκτώβριο του 2025, η ισπανική αστυνομία είχε ανακοινώσει την κατάσχεση 6,5 τόνων κοκαΐνης σε πλοίο ανοιχτά των Καναρίων Νήσων, μετά τον εντοπισμό έναν χρόνο νωρίτερα 13 τόνων στο λιμάνι Αλχεθίρας, στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, που ήταν κρυμμένοι σε εμπορευματοκιβώτιο ανάμεσα σε μπανάνες.

Η κατάσχεση αυτή είχε παρουσιαστεί τότε από τις αρχές ως «η μεγαλύτερη (…) στην ιστορία του λαθρεμπορίου ναρκωτικών» στη χώρα. Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στην ανοιχτή θάλασσα που είχε γίνει προηγουμένως ήταν το 1999, όταν η ισπανική αστυνομία είχε κατασχέσει 7,5 τόνους σε πλοίο.

Η Ισπανία θεωρείται από τους ειδικούς στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών από τις βασικές πύλες εισόδου κοκαΐνης στην Ευρώπη, λόγω των δεσμών της με τη Λατινική Αμερική, όπου παράγεται η ναρκωτική ουσία, αλλά και λόγω της γεωγραφικής της θέσης, επισημαίνει το AFP.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, tο απόλυτο ρεκόρ σε μία μόνο κατάσχεση κοκαΐνης στην Ισπανία κατέχουν οι 13 τόνοι που ανακαλύφθηκαν τον Οκτώβριο του 2024 σε ένα εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες που έφτασε από τον Ισημερινό στο λιμάνι της Αλχεθίρας.

Πώς έγινε η επιχείρηση

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Ιανουαρίου, πράκτορες της Ομάδας Ειδικών Επιχειρήσεων (GEO) της Εθνικής Αστυνομίας επιβιβάστηκαν στο United S, 535 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού Ελ Ιέρο, και συνέλαβαν και τους 13 επιβαίνοντες: επτά Ινδούς υπηκόους, τέσσερις Τούρκους και δύο Σέρβους.

Ενήργησαν πριν οι εγκληματικές οργανώσεις που είχαν αγοράσει τα ναρκωτικά αρχίσουν να στέλνουν ταχύπλοα για να παραλάβουν τις μπάλες στη θάλασσα, μια κατάσταση που θα καθιστούσε την ανάκτηση μιας τόσο μεγάλης ποσότητας σχεδόν αδύνατη.

Μάλιστα, είχαν ήδη τοποθετηθεί 37 μπάλες βάρους σχεδόν ενός τόνου στη δεξιά πλευρά του πλοίου έτοιμες, για άμεση εκφόρτωση. Τα υπόλοιπα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε ένα από τα δύο αμπάρια του πλοίου, τοποθετημένα σε σειρές από μπάλες κοκαΐνης καλυμμένες με αλάτι, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την έρευνα.

Μια ομάδα πρακτόρων που συμμετείχαν στην επιχείρηση, με την επωνυμία White Tide, εξήγησε τις λεπτομέρειες της επέμβασης. Τα ναρκωτικά, σημειωμένα με αριθμούς και έως πέντε διαφορετικά χρώματα (ροζ, κίτρινο, πράσινο, μπλε και μοβ), εκτέθηκαν στο λιμάνι της Santa Cruz της Τενερίφης , ενώ επιδείχθηκε και το πλοίο που τα μετέφερε.

Η παρακολούθηση του πλοίου , ξεκίνησε κατά τη διάρκεια προηγούμενης έρευνας στην οποία, για να εντοπίσουν την πορεία του πλοίου, πράκτορες της Κεντρικής Ταξιαρχίας Δίωξης Ναρκωτικών της Εθνικής Αστυνομίας της Ισπανίας, ζήτησαν υποστήριξη από διάφορες διεθνείς υπηρεσίες. Το πλοίο αναχώρησε από την Τουρκία και ταξίδεψε στη Βραζιλία, όπου, αν και δεν έδεσε, πιστεύεται ότι παρέλαβε το φορτίο του στη θάλασσα. Από εκεί, ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής του προς ανατολάς.

Οι δύο συλληφθέντες Σέρβοι υπήκοοι θεωρούνται οι « συμβολαιογράφοι» του ταξιδιού, ένας ρόλος υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ασφάλειας του φορτίου κατά τη μεταφορά. Ένα πυροβόλο όπλο κατασχέθηκε από τον έναν εξ αυτών. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι είχαν απειλήσει το πλήρωμα.

Ο Επίτροπος Αλμπέρτο ​​Μοράλες, επικεφαλής της Κεντρικής Ταξιαρχίας Δίωξης Ναρκωτικών, τόνισε τη Δευτέρα τη σημασία της επιχείρησης τόσο για το «αποφασιστικό πλήγμα» που δέχτηκαν τα εγκληματικά δίκτυα που ασχολούνται με τη εμπορία ναρκωτικών, όσο και επειδή καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας στην καταπολέμηση της παγκόσμιας εμπορίας ναρκωτικών.

Η επιχείρηση, όπως συμβαίνει συχνά σε επεμβάσεις στη θάλασσα, είχε τις επιπλοκές της και γι’ αυτό καθυστέρησε να ανακοινωθεί. Οι αρχές έπρεπε να ρυμουλκήσουν το πλοίο στις Καναρίους Νήσους επειδή του είχαν τελειώσει τα καύσιμα και παρέμεινε ακυβέρνητο για σχεδόν 12 ώρες. Μόλις επιβιβάστηκαν, χρειάστηκαν την υποστήριξη της Ισπανικής Υπηρεσίας Ναυτικής Ασφάλειας και Διάσωσης (Sasemar).