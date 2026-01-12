Χατζηδάκης: Στη Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση δίνει έμφαση με έργα

“Στη Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση δίνει έμφαση, με έργα” υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, επισκεπτόμενος στο μεσημέρι το εργοτάξιο του, υπό κατασκευή, Παιδιατρικού Νοσοκομείου στο Φίλυρο. Τον κ. Χατζηδάκη συνόδευαν ο υφυπουργός Εσωτερικών Εσωτερικών Μακεδονίας – Θράκης Κώστας Γκιουλέκας και ο δήμαρχος Πυλαίας- Xορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ενημερώθηκε από τους υπευθύνους της κατασκευάστριας εταιρείας για την εξέλιξη του έργου, που είναι δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και μίλησε συνολικά για τα έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη.

“Τα πιο εμβληματικά, τα πιο γνωστά, είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης και το Flyover, όπου οι εργασίες εξελίσσονται κανονικά. Η επέκταση (του Mετρό) προς την Καλαμαριά και η ολοκλήρωση του Flyover μέχρι τους πρώτους μήνες του 2027, αλλά δεν είναι μόνο αυτά” είπε ο κ. Χατζηδάκης και συνέχισε:

“Τα δυο νοσοκομεία που προχωρούν είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά έργα. Και το Θεαγένειο που είναι σε μια φάση πιο πίσω σε σχέση με το Παιδιατρικό αλλά φυσικά και το παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται. Ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί πλήρως και να παραδοθεί προς χρήση μέχρι τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2027. Είναι σημαντικό, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και για όλη την Ελλάδα, ότι θα είναι το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο των Βαλκανίων. Θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη συμβολή του και είμαι βέβαιος ότι, με τη βοήθεια των κατασκευαστικών εταιρείων που εμπλέκονται, θα προχωρήσουν όλα κανονικά”.

“Η Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση των έργων που προωθούνται συνολικά, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συνολικότερα, είτε με χορηγίες, όπως είναι του Ιδρύματος Νιάρχος, αποκτά μια τελείως διαφορετική εικόνα. Γίνεται μια πολύ σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη” πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ο κ. Χατζηδάκης θα επισκεφθεί και τον προαστιακό σιδηρόδρομο, ενώ απόψε θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση του ΕΒΕΘ.

Γκιουλέκας: Η Θεσσαλονίκη και με τα υπόλοιπα έργα που γίνονται, αλλάζει η σελίδα

“Είναι πολύ σημαντικό ότι η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση που παραδίδει έργα. Δεν είναι μια κυβέρνηση που υπόσχεται και που δεσμεύεται χωρίς αντίκρισμα” υπογράμμισε ο υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας – Θράκης Κώστας Γκιουλέκας και πρόσθεσε:

“Και η σημερινή επίσκεψη του αντιπρόεδρου της κυβερνήσεως, του Κ. Χατζηδάκη, εδώ στη Θεσσαλονίκη, δείχνει ακριβώς αυτό το έμπρακτο ενδιαφέρον. Τέτοιες επισκέψεις έχουν γίνει πολλές φορές και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Αυτό που μας ενδιαφέρει στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα είναι να αποκτήσουμε τις απαραίτητες υποδομές για να μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Χωρίς σύγχρονες υποδομές, κυκλοφοριακές, όπως είναι το μετρό, χωρίς σύγχρονες υποδομές όπως είναι τα νοσοκομεία, το Flyover, τέτοια έργα, κακά τα ψέματα, δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Ευτυχώς βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο που αυτά τα έργα παραδίδονται. Σήμερα οι Θεσσαλονικείς έχουν στη διάθεσή τους ένα Mετρό και είδαμε από το προσωρινό κλείσιμο του μετρό για να συνδεθεί ο κλάδος της Καλαμαριάς, πόσο απαραίτητο είναι για την καθημερινότητά μας και πόσο έλειψε, σε αυτή τη μικρή διακοπή που υπήρξε. Σε λίγους μήνες, μαζί με τον κλάδο της Καλαμαριάς, η Θεσσαλονίκη και με τα υπόλοιπα έργα τα οποία γίνονται, μπορούμε να πούμε ότι αλλάζει η σελίδα”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ