Πάτρα: «Πήγε στο σχολείο και δεν γύρισε» λέει ο πατέρας της 16χρονης που εξαφανίστηκε – Το βίντεο, οι καταθέσεις και οι μαρτυρίες

Ώρες αγωνίας ζει η οικογένεια της 16χρονης, η οποία εξαφανίστηκε από το σπίτι της το πρωί της Πέμπτης (08/01) από την περιοχή της Πάτρας, και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, την ίδια ημέρα, έφτασε με ταξί στην Αθήνα. Μέχρι στιγμής, η Λόρα παραμένει άφαντη με τους δικούς της ανθρώπους να απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να ενημερώσει τις αρχές.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε, η Λόρα φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα.

Η 16χρονη Λόρα ζει τα τελευταία τρία χρόνια στην Πάτρα. Οι γονείς της διαπίστωσαν την απουσία της το μεσημέρι, όταν δεν επέστρεψε σπίτι. Τότε είναι που σήμανε συναγερμός.

«Η κοπέλα εδώ ήταν το πρωί, είδα έναν κύριο με γυαλιά μυωπίας, την πήρε; Ήρθαν και την πήραν; Ήταν στο κινητό και μιλούσαν με την εφαρμογή που κάνει μετάφραση», λέει στην εκπομπή LIVE NEWS ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε.

«Τίποτα δεν μας έχουν ενημερώσει τίποτα και δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι το κορίτσι έφυγε και τέλος. Δεν έχουμε κανένα σημείο ζωής. Δεν έχουμε τίποτα δυστυχώς», ανέφερε φίλος της οικογένειας.

Το βίντεο με τον άνδρα – μυστήριο

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, υπάρχει βίντεο το οποίο δείχνει τη Λόρα το πρωί της εξαφάνισης, να συναντιέται με έναν άνδρα 60-65 ετών, με άσπρα μαλλιά, που είχε μαζί του ακόμη ένα ανήλικο κορίτσι.

«Το κορίτσι πήγε, πήρε το λεωφορείο, κατέβηκε από το λεωφορείο στο σχολείο του και μετά έκανε μία συνάντηση με κάποιον, που το είπανε αυτόπτες μάρτυρες. Απέναντι από το σχολείο, κοντά σε ένα μέρος που πηγαίνουν τα παιδιά και τρώγανε πρωινό. Αυτός ο άνθρωπος που συνάντησε είχε μαζί του μία συνομήλικη, την οποία δεν τη γνώριζαν τα παιδιά», τόνισε φίλος της οικογένειας.

«Δεν υπάρχει αγόρι. Οι φίλες της που μιλήσαμε, μου είπαν ότι δεν έχει αγόρι. Θα της είπε: “έλα να έχουμε από τώρα την ελευθερίας μας, και να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να είμαστε ανεξάρτητες, να ανοίξουμε επιχείρηση, να πουλάμε πράγματα στο ίντερνετ”. Ξέρω εγώ τι της είπε; Και αυτή πήγε να τη συναντήσει με το κοριτσάκι. Με το κοριτσάκι, νόμιζε ότι ήταν ο μπαμπάς της, συναντήθηκαν, και την πήραν», συμπλήρωσε.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η εισαγγελία Πάτρας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Καταθέσεις «κλειδιά» συμμαθητών της 16χρονης

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η εκπομπή, υπάρχουν καταθέσεις «κλειδιά» από συμμαθητές του κοριτσιού.

1η Κατάθεση: Αγόρασε πριν λίγες ημέρες κινητό με sim

2η κατάθεση: Μάζευε χρήματα για να φύγει στη Γερμανία και να βρει τον αδελφό της (δεν είναι αδέλφια εξ αίματος).

Έχει πάρει μαζί της διαβατήριο

Πούλησε κοσμήματα σε ενεχυδανειστήριο

Στο βίντεο φαίνεται κάτι να δίνει και να παίρνει

Δεν έχει ταυτοποιηθεί το ΙΧ του άγνωστου άνδρα

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα

Ο πατέρας της 16χρονης: Κανονικά δεν επιτρέπεται ένας ταξιτζής να πάει ένα παιδί μόνο του στην Αθήνα

Στην εκπομπή μίλησε ο πατέρας της 16χρονης, λέγοντας:

«Πήγε στο σχολείο και δεν γύρισε. Φίλοι της λένε πως πήγε στην Αθήνα με ταξί. Πήγαμε αμέσως στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για μερικές μέρες. Όταν δημοσιεύτηκε στην τηλεόραση και οι δημοσιογράφοι μίλησαν για το θέμα, τότε έκαναν ανάλυση του υλικού της κάμερας στο σχολείο. Δεν ξέρω γιατί περίμεναν τόσο. Κανονικά δεν επιτρέπεται ένας ταξιτζής να πάει ένα παιδί μόνο του στην Αθήνα».

Φίλη της 16χρονης: «Μας έλεγε ότι την δυσκόλευε η αλλαγή από τη Γερμανία στην Ελλάδα»

Μία φίλη της Λόρα μίλησε επίσης στην εκπομπή.

«Δεν έχω δυστυχώς καμία επικοινωνία. Προσπαθώ μέσω του Tik Tok να επικοινωνήσω μαζί της γιατί δεν το έχει σβήσει. Παρόλα αυτά άλλαξε κινητό και δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Μας είχε αναφέρει πολλές φορές ότι η αλλαγή από Γερμανία στην Ελλάδα την δυσκόλευε πάρα πολύ. Και μέχρι να μάθει τη γλώσσα. Μαζί με όλα αυτά ακολούθησαν δυσκολίες και στο σχολείο. Δεν τα πήγαινε καλά στο σχολείο με αποτέλεσμα να της έχουν περιορίσει τον χρόνο στο διαδίκτυο», ανέφερε φίλη της 16χρονης.

«Ξέρουμε ότι πουλούσε πολλά πράγματά της, ρούχα τσάντες, καλλυντικά. Όταν τη ρώτησα γιατί τα δίνει, μου είπε ότι δεν τα θέλει πια και δεν την χαρακτηρίζουν», συνέχισε.