Επίθεση της Ρωσίας στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Τον κατηγορεί για συμμαχίες με εθνικιστές και νεοναζί

Σύνοψη από το

  • Νέα εστία έντασης στις σχέσεις Κωνσταντινούπολης – Μόσχας μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
  • Η SVR αναφέρει ότι «Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον υποστηρίζουν ενεργά, τροφοδοτώντας ρωσοφοβικά αισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες».
  • Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος «βρήκε κοινό έδαφος με τις αρχές των χωρών της Βαλτικής σε μια προσπάθεια να σπείρει διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο», τονίζει το γραφείο Τύπου της Υπηρεσίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Στεφανία Κασίμη

διεθνή

Πατριάρχης

Νέα εστία έντασης στις σχέσεις Κωνσταντινούπολης – Μόσχας μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Όπως ανέφερε το γραφείο Τύπου της SVR, ειδικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου υποστηρίζουν με κάθε τρόπο τις ενέργειες του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου για τον εκτοπισμό της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

«Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον υποστηρίζουν ενεργά, τροφοδοτώντας ρωσοφοβικά αισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες», αναφέρει η SVR, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος «βρήκε κοινό έδαφος με τις αρχές των χωρών της Βαλτικής σε μια προσπάθεια να σπείρει διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο», τονίζει το γραφείο Τύπου της Υπηρεσίας.

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς συμμάχους του, που εκπροσωπούνται από τους τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας, παρασύροντας τους ιερείς και τα ποίμνιά τους σε θρησκευτικές δομές-μαριονέτες που έχουν δημιουργηθεί τεχνητά από την Κωνσταντινούπολη», προσθέτει.

 

 

 

 

 

