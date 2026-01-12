Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: Σκληρός χούλιγκαν και αρχηγός συμμορίας ο 39χρονος που τραυματίστηκε – Το ψευδώνυμο «θείος», οι επιθέσεις και οι ξυλοδαρμοί

Enikos Newsroom

κοινωνία

Περιπολικό

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο, όπου τραυματίστηκε ο 70χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς και ο 39χρονος γιος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 39χρονος γιος του ιδιοκτήτη είναι γνώριμος στις Αρχές, καθώς έχει παρελθόν σε επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα και τραυματισμούς αστυνομικών σε επεισόδια στο περιθώριο διαδηλώσεων.

Αναλυτικά, ο 39χρονος, αλβανικής καταγωγής, που τραυματίστηκε στο πόδι, φέρεται να είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης στο Μπραχάμι, σκληρός χούλιγκαν μεγάλης αθηναϊκής ομάδας,  σύμφωνα με την αστυνομία.

Είχε συλληφθεί και ήταν ελεύθερος με όρους ο 39χρονος  – Το ψευδώνυμο «θείος» ή «boss»

Ο 39χρονος γνωστός με το ψευδώνυμο «θείος» ή «boss» είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο για βαριά αδικήματα και ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η εγκληματική οργάνωση στην οποία φέρεται ως αρχηγός ευθύνεται για πολλές επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα, ξυλοδαρμούς, συμμετοχή σε επεισόδια σε βάρος αστυνομικών, όπως αυτά που είχαν γίνει στο Σύνταγμα κατά τις συγκεντρώσεις για την επέτειο του δυστυχήματος των Τεμπών.

Πώς έγινε το αιματηρό επεισόδιο

Τα ξημερώματα ένα πολυτελές SUV με 4 άτομα σταμάτησε έξω από το κατάστημά του στο Μπραχάμι, ένα άτομο κατέβηκε και φώναξε τον ιδιοκτήτη. Μόλις ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω δέχθηκε πυροβολισμούς στο πόδι. Ο 70χρονος πατέρας του που βγήκε από το κατάστημα δέχθηκε και αυτός πυρά στο πόδι.

Ο δράστης των πυροβολισμών μπήκε στο κατάστημα χτύπησε ένα άτομο που βρισκόταν μέσα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο και διέφυγε.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ΙΧ σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Μάλιστα, στο παρελθόν ο 39χρονος είχε δεχθεί επιθέσεις τόσο στο κατάστημά του όσο και έξω απο το σπίτι του.

Εντοπίστηκαν 4 κάλυκες – Αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν 4 κάλυκες των 9 χιλιοστών, ενώ την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής βίας.

Οι αστυνομικοί αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής και θεωρούν ως πιθανότερο οι δράστες, οι οποίοι ακόμη αναζητούνται, να είχαν οπαδικά κίνητρα, χωρίς να αποκλείουν και άλλα ενδεχόμενα.

20:54 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

