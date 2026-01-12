Τέμπη – Δίκη για τα χαμένα βίντεο: Δεκτή η υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφων

Για διαγραμμένα βίντεο έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης το βράδυ του δυστυχήματος των Τεμπών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα larissanet.gr, ο κ. Βελόπουλος είναι ο πρώτος μάρτυρας που εξετάζεται στην υπόθεση και όπως κατέθεσε στο δικαστήριο και επανέλαβε αργότερα σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, «την επομένη μέρα του δυστυχήματος των Τεμπών έσβηναν χειροκίνητα τα βίντεο μέσα από το κοντρόλ. Τα βίντεο της 28ης Φεβρουαρίου είναι ανύπαρκτα».

Μάλιστα επικαλέστηκε έγγραφο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικού Ελέγχου που αποδεικνύει, όπως ο ίδιος αναφέρει, τα λεγόμενά του.

Όταν ρωτήθηκε από την εισαγγελέα για τους λόγους που αποφάσισε να ασχοληθεί με την υπόθεση και να καταθέσει μήνυση για τα βίντεο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απάντησε πως το έκανε επειδή έχασε στο δυστύχημα τον φίλο του και όταν στη συνέχεια έμαθε για χημικά εγκαύματα τραυματιών κατέθεσε στη Βουλή σχετική ερώτηση για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

«Υποσχέθηκα στον εαυτό μου να το ψάξω» κατέθεσε ο κ. Βελόπουλος ενώ για τη συγκεκριμένη υπόθεση ανέφερε πως δεν γνωρίζει κάτι. Η εξέταση του θα συνεχιστεί στις 23 Ιανουαρίου.

Νωρίτερα και πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος για λόγους αοριστίας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προσκόμισαν μεταξύ άλλων έγγραφο της Hellenic Train που κατατέθηκε το Νοέμβριο του 2025 στον εφέτη ανακριτή της βασικής υπόθεσης για τη σύγκρουση όπου εκεί αναφέρεται ότι η φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας δεν έγινε στον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης αλλά στον χώρο «τρίγωνο» που ανήκει στην ιταλική εταιρεία. Ένα σημείο 600 μέτρων από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί η ένσταση αναφέροντας πως το αδίκημα της υπεξαγωγής όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο είναι έγκλημα ενέργειας. Για τους υπόλοιπους ισχυρισμούς των συνηγόρων επεσήμανε πως είναι θέματα ουσίας, τα οποία θα προκύψουν κατά την αποδεικτική διαδικασία. Με τη σειρά της η πρόεδρος απέρριψε το αίτημα.

Υπενθυμίζεται ότι με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης η πρόεδρος αποφάνθηκε επι του αιτήματος αποβολής από τη δίκη όσων δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τελικά η πρόεδρος αποφάσισε να γίνει δεκτή η υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφων, να αποβάλλει τρία άτομα λόγω μη προσκόμισης του τέλους παράστασης και όλους ανεξαιρέτως για το αδίκημα της απείθειας.

Κατηγορούμενοι στη δίκη είναι δύο πρώην πρόεδροι του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, οι οποίοι παραπέμφθηκαν για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).