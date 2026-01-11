Πάτρα: Αγωνία για την 16χρονη Λόρα που αγνοείται – Το ραντεβού με ηλικιωμένο άνδρα και η έκκληση της οικογένειάς της

Σύνοψη από το

  • Ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, η οποία χάθηκε το πρωί της Πέμπτης (08/01) από την Πάτρα και έφτασε με ταξί στην Αθήνα.
  • Υπάρχουν στοιχεία ότι η ανήλικη συναντήθηκε με έναν ηλικιωμένο άνδρα 60-65 ετών, με άσπρα μαλλιά, ενώ βίντεο δείχνει τη Λόρα να τον συναντά το πρωί της εξαφάνισης.
  • Την υπόθεση έχει αναλάβει πλέον η Εισαγγελία Εφετών και Πρωτοδικών Πάτρας, ενώ η οικογένειά της απευθύνει έκκληση στην ανήλικη: «Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί σου… Είναι σημαντικό για εμάς να ξέρουμε ότι είσαι ζωντανή και ασφαλής».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα: Αγωνία για την 16χρονη Λόρα που αγνοείται – Το ραντεβού με ηλικιωμένο άνδρα και η έκκληση της οικογένειάς της

Ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, η οποία ήρθε με την οικογένειά της από την Γερμανία στην χώρα μας, και τα τελευταία τρία χρόνια ζουν μόνιμα στην Πάτρα. Η ανήλικη, χάθηκε το πρωί της Πέμπτης (08/01) από την περιοχή, και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, την ίδια ημέρα, έφτασε με ταξί στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει φίλη της οικογένειας στον Alpha, «η Λόρα είναι ένα πολύ ήσυχο κορίτσι, άβγαλτο. Δεν μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Εξαφανίστηκε την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία και οι γονείς της το ανακάλυψαν το μεσημέρι, όταν την περίμεναν να γυρίσει με το σχολικό, αλλά δεν επέστρεψε. Υπάρχουν στοιχεία ότι συναντήθηκε με έναν ηλικιωμένο άνδρα» .

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ίδιου τηλεοπτικού μέσου, υπάρχει βίντεο που δείχνει την Λόρα το πρωί της εξαφάνισης, να συναντιέται με έναν άνδρα 60-65 ετών, με άσπρα μαλλιά, που είχε μαζί του ένα ακόμη ανήλικο κορίτσι.

«Αυτοί έφυγαν με το αυτοκίνητο, ενώ η Λόρα έφυγε με ταξί. Όλες αυτές τις κάμερες, τις έχουμε βρει μόνοι μας, εγώ και οι γονείς της. Έχω πάρει τόσες φορές τηλέφωνο στην αστυνομία για το αρχείο που φαίνεται ο άνδρας, προκειμένου να πάνε να το πάρουν».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του «Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος, ανέφερε πως «δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Πλέον, την υπόθεση την έχει αναλάβει η Εισαγγελία Εφετών και Πρωτοδικών Πάτρας, και δεν θα είναι πλέον στα χέρια κάποιου που την έχει στα συρτάρια και περιμένει».

Η οικογένειά της, μέσω του Alpha, απευθύνθηκε με ένα μήνυμά της στην ανήλικη: «Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί σου. Δεν θα υπάρξει καμία τιμωρία παιδί μου. Είναι σημαντικό για εμάς να ξέρουμε ότι είσαι ζωντανή και ασφαλής. Μπορείς απλώς να μας δώσεις ένα σημάδι. Περιμένουμε. Σε αγαπάμε».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 κρυφά red flags στις σχέσεις που φαίνονται μόνο πάνω στο σεξ

Θαμπό και ταλαιπωρημένο δέρμα μετά τις γιορτές; Πώς να αποκτήσετε ξανά νεανική και σφριγηλή επιδερμίδα

Πάσχα 2026: Πότε πέφτει φέτος και τι ισχύει για τις αμοιβές των εργαζομένων

Moody’s, DBRS και Scope: Πότε θα γίνουν οι νέες αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:23 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Έπεσε το πρώτο χιόνι και στα ορεινά της Χαλκιδικής – Δείτε βίντεο

Οι πρώτες νιφάδες άρχισαν να πέφτουν και στα ορεινά της Χαλκιδικής μετά την απότομη μεταβολή τ...
18:02 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Αλεξανδρούπολη: Μετεωρολόγος εξηγεί πώς προκλήθηκε το καιρικό φαινόμενο που έπληξε την πόλη – Οι ριπές ανέμου έφτασαν τα 154.5 χλμ./ώρα

Ο συντονισμός, η επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι απαιτούμενες άμεσες ενέργειες για την προστασία ...
17:52 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Σε εξέλιξη η ψυχρή εισβολή με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας – «Πλήρης ασυμφωνία των μοντέλων για χιόνια στην Αττική»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, η οποία θα διαρκέσει για το επόμενο τριήμερ...
17:39 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Διάσωση αλόγων σε πλημμυρισμένο δασάκι στην Καστοριά – Συγκινητικό βίντεο

Εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων σε περιοχές του νομού Καστοριάς τα ποτάμια φούσκωσαν και δημ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι