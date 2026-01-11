Έπεσε το πρώτο χιόνι και στα ορεινά της Χαλκιδικής – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Οι πρώτες νιφάδες χιονιού άρχισαν να πέφτουν και στα ορεινά της Χαλκιδικής, μετά την απότομη μεταβολή του σκηνικού του καιρού.
  • Το πυκνό χιόνι ξεκίνησε να σκεπάζει δρόμους, στέγες σπιτιών στην Αρναία και αυτοκίνητα, συνθέτοντας ένα χειμωνιάτικο σκηνικό που αποτυπώνεται σε βίντεο στα social media.
  • Νωρίτερα, η ΕΜΥ είχε εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, με κύρια χαρακτηριστικά τις χαμηλές θερμοκρασίες, τις ισχυρές ριπές ανέμου και τα χιόνια στα ορεινά της χώρας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Έπεσε το πρώτο χιόνι και στα ορεινά της Χαλκιδικής – Δείτε βίντεο

Οι πρώτες νιφάδες άρχισαν να πέφτουν και στα ορεινά της Χαλκιδικής μετά την απότομη μεταβολή του σκηνικού του καιρού το τελευταίο 24ωρο σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το πυκνό χιόνι ξεκίνησε να πέφτει νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και άρχισε να σκεπάζει τους δρόμους, στέγες των σπιτιών στην Αρναία, τα κλαδιά των δέντρων και να ντύνει στα λευκά τα αυτοκίνητα όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media συνθέτοντας ένα χειμωνιάτικο σκηνικό.

 

Σημειώνεται πως το πρωί της Κυριακής η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, τις ισχυρές ριπές ανέμου και τα χιόνια στα ορεινά της χώρας.

20:05 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

