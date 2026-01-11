Θεσσαλονίκη: Χαρίζει ζωή με τον θάνατό του 64χρονος που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Παπανικολάου

Σύνοψη από το

  • Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών από 64χρονο δότη που νοσηλευόταν στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».
  • Πραγματοποιήθηκε η λήψη ήπατος, νεφρού και κερατοειδών, χάρη στη γενναία απόφαση της οικογένειας, με τα μοσχεύματα να μεταφέρονται σε κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.
  • Οι μεταμοσχευτικές επεμβάσεις έγιναν σε «Ιπποκράτειο», Λαϊκό και ΑΧΕΠΑ, ενώ η Διοίκηση του «Γ. Παπανικολάου» εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια και το προσωπικό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών από 64χρονο δότη που νοσηλευόταν στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Ιανουαρίου 2026, κατά τις οποίες ολοκληρώθηκε το χειρουργείο.

Με ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2026 η λήψη ήπατος, νεφρού και κερατοειδών, χάρη στη γενναία και ανιδιοτελή απόφαση της οικογένειας του εκλιπόντος. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Οι μεταμοσχευτικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις εξειδικευμένες ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», του Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, και της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Η Διοίκηση του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» εκφράζει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού, Παθολογοανατομικού, Κυτταρολογικού Εργαστηρίου, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 κρυφά red flags στις σχέσεις που φαίνονται μόνο πάνω στο σεξ

Θαμπό και ταλαιπωρημένο δέρμα μετά τις γιορτές; Πώς να αποκτήσετε ξανά νεανική και σφριγηλή επιδερμίδα

Πάσχα 2026: Πότε πέφτει φέτος και τι ισχύει για τις αμοιβές των εργαζομένων

Moody’s, DBRS και Scope: Πότε θα γίνουν οι νέες αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:05 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Αγωνία για την 16χρονη Λόρα που αγνοείται – Το ραντεβού με ηλικιωμένο άνδρα και η έκκληση της οικογένειάς της

Ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, η οποία ήρθε με την οικογένειά της από...
19:23 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Έπεσε το πρώτο χιόνι και στα ορεινά της Χαλκιδικής – Δείτε βίντεο

Οι πρώτες νιφάδες άρχισαν να πέφτουν και στα ορεινά της Χαλκιδικής μετά την απότομη μεταβολή τ...
18:02 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Αλεξανδρούπολη: Μετεωρολόγος εξηγεί πώς προκλήθηκε το καιρικό φαινόμενο που έπληξε την πόλη – Οι ριπές ανέμου έφτασαν τα 154.5 χλμ./ώρα

Ο συντονισμός, η επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι απαιτούμενες άμεσες ενέργειες για την προστασία ...
17:52 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Σε εξέλιξη η ψυχρή εισβολή με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας – «Πλήρης ασυμφωνία των μοντέλων για χιόνια στην Αττική»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, η οποία θα διαρκέσει για το επόμενο τριήμερ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι