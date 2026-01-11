Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ζητά αλλαγή της νομοθεσίας για τις προσφορές

Σύνοψη από το

  • Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ) ζητά άμεση αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις προσφορές, τονίζοντας ότι «το βασικό εργαλείο ρευστοποίησης κινδυνεύει».
  • Ο ΕΣΑ επισημαίνει ότι ο νόμος 4965 του 2022 απελευθέρωσε πλήρως τις προσφορές, δημιουργώντας ένα «άναρχο περιβάλλον διαρκών εκπτώσεων και προσφορών» που υπονομεύει τον θεσμό.
  • Προτείνει τον περιορισμό των προσφορών σε δύο ανά σεζόν για κάθε επιχείρηση και τη θέσπιση ενός συντεταγμένου τριημέρου προσφορών στο τέλος Νοεμβρίου, «ώστε η Black Friday να περιοριστεί χρονικά».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

εκπτώσεις

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο θεσμός των εκπτώσεων, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών (ΕΣΑ), ο οποίος ζητά άμεση αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις προσφορές.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση σήμερα Κυριακή, με αφορμή την αυριανή έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, η φετινή εμπορική σεζόν δεν εξελίχθηκε θετικά, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις των περιφερειακών αγορών, καθιστώντας τις εκπτώσεις την «τελευταία ελπίδα ρευστοποίησης των αποθεμάτων».

Οι φετινές εκπτώσεις, όπως υπογραμμίζεται, αναμένεται να είναι μεγάλες -σε πολλές περιπτώσεις άνω του 50%- και, όπως τονίζεται, πραγματικές. Ο ΕΣΑ καλεί τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν την ευκαιρία, στηρίζοντας παράλληλα τα καταστήματα των τοπικών αγορών, διότι διατηρούν ζωντανές τις πόλεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανανεώσουν τα αποθέματά τους.

Ωστόσο, ο σύλλογος εκτιμά ότι «το βασικό εργαλείο ρευστοποίησης κινδυνεύει» καθώς, όπως εξηγεί, από το 2022 με την ψήφιση του νόμου 4965, απελευθερώθηκαν πλήρως οι προσφορές, κι έχει διαμορφωθεί -όπως υποστηρίζει- ένα άναρχο περιβάλλον διαρκών εκπτώσεων και προσφορών με συνέπεια την σταδιακή αποδυνάμωση και υπονόμευση του ίδιου του θεσμού των εκπτώσεων, με τον καταναλωτή να βρίσκεται σε μόνιμη σύγχυση και την αξία των προϊόντων να απαξιώνεται.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει ότι «έχει ζητήσει, επανειλημμένα, συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, χωρίς μέχρι στιγμής ανταπόκριση», προκειμένου να συζητηθεί συγκεκριμένη πρόταση αλλαγών χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Όπως γνωστοποιεί ο σύλλογος, προτείνει τον περιορισμό των προσφορών σε δύο ανά σεζόν για κάθε επιχείρηση -μία στη μέση της σεζόν και μία στο τέλος των εκπτώσεων- καθώς και τη θέσπιση ενός συντεταγμένου τριημέρου προσφορών στο τέλος Νοεμβρίου (Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή), «ώστε η Black Friday να περιοριστεί χρονικά και να μη διαρκεί, όπως σήμερα, σχεδόν δυόμισι μήνες». Παράλληλα, ζητείται απόλυτος και διαρκής έλεγχος στο διαδίκτυο, μετά την αλλαγή του πλαισίου, για την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών.

Σύμφωνα με τον ΕΣΑ, χωρίς σαφείς κανόνες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δέχονται ασφυκτική πίεση από πανίσχυρους παίκτες της αγοράς, τόσο από μεγάλες αλυσίδες με φυσική παρουσία όσο και από κυρίαρχες ψηφιακές πλατφόρμες. «Όταν όλα είναι σε προσφορά όλο τον χρόνο, δεν υπάρχει έκπτωση», τονίζεται χαρακτηριστικά, με τον σύλλογο να ζητά από την πολιτεία να σταθεί σύμμαχος.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε να μάθετε αν κάποιος σας ακούει πραγματικά; Μετρήστε πόσες φορές ανοιγοκλείνει τα μάτια του

Ζευγάρι έκανε σεξ μέσα σε μαγνητικό τομογράφο – Τι ανεξήγητο συνέβη, σύμφωνα με τους επιστήμονες;

Νέες ασφαλιστικές εισφορές: Τι πρέπει να γνωρίζουν για τη σύνταξη τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες

Επιστροφή ενοικίου: Έρχεται νέα πληρωμή-Πότε θα γίνει και ποιους θα αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:45 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Νέες αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου αναμένονται το 2026 – Τον Μάρτιο οι πρώτες αξιολογήσεις από Moody’s, DBRS και Scope

Οι αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης ...
13:30 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Επιστροφή ενοικίου: Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους

Την Πέμπτη 15/1/2026 θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οι τελευταίες ...
12:55 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Χιονοδρομικά κέντρα: Η επισκεψιμότητα την εορταστική περίοδο – «Στροφή» στη λειτουργία τους όλο τον χρόνο με παράλληλες δράσεις και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Παρά τις ήπιες καιρικές συνθήκες και την έλλειψη επαρκούς χιονόπτωσης στις περισσότερες περιοχ...
11:12 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Αρχίζουν αύριο οι χειμερινές εκπτώσεις – Τι πρέπει να προσέχετε στις αγορές σας και ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Αύριο, Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου θα κάνουν πρεμιέρα οι χειμερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήμ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι