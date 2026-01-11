Έλενα Παπαρίζου: Αποκάλυψε γιατί πήγε στο νοσοκομείο – «Πρέπει όλοι να προσέχουμε»

  • Η Έλενα Παπαρίζου μίλησε για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της σε συνέντευξη που παραχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής, αποκαλύπτοντας τον λόγο που οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.
  • Η αγαπημένη τραγουδίστρια δήλωσε ότι «έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα» και τόνισε πως «πρέπει όλοι να προσέχουμε».
  • Η ίδια εξήγησε ότι η υπερκόπωση οφείλεται στο ότι «δούλευα πάρα πολύ» και πρόσθεσε πως «είμαι και τελειομανής», κάτι που συνέβαλε στην κατάσταση της υγείας της.
Για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της μίλησε η Έλενα Παπαρίζου σε συνέντευξη που παραχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής (11/1) στην εκπομπή του ALPHA “Καλύτερα δε γίνεται”¨.

«Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Θέλει λίγη παρακολούθηση. Έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Η δουλειά είναι υγεία, αλλά… Το έπαθα γιατί δούλευα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά πράγματα. Ήταν όλα μαζί… Είμαι και τελειομανής. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε λίγο-πολύ, να είναι στη δουλειά μας όλα τακτοποιημένα, όχι μόνο για τον εαυτό μας αλλά και να είμαστε εντάξει προς τους συνεργάτες μας», είπε η αγαπημένη τραγουδίστρια, που πριν από περίπου έναν μήνα αναγκάστηκε να μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ύστερα από έντονη αδιαθεσία.

15:29 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

