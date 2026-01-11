Έλενα Παπαρίζου: Αποκάλυψε γιατί πήγε στο νοσοκομείο – «Πρέπει όλοι να προσέχουμε»

Για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της μίλησε η Έλενα Παπαρίζου σε συνέντευξη που παραχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής (11/1) στην εκπομπή του ALPHA “Καλύτερα δε γίνεται”¨.

«Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Θέλει λίγη παρακολούθηση. Έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Η δουλειά είναι υγεία, αλλά… Το έπαθα γιατί δούλευα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά πράγματα. Ήταν όλα μαζί… Είμαι και τελειομανής. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε λίγο-πολύ, να είναι στη δουλειά μας όλα τακτοποιημένα, όχι μόνο για τον εαυτό μας αλλά και να είμαστε εντάξει προς τους συνεργάτες μας», είπε η αγαπημένη τραγουδίστρια, που πριν από περίπου έναν μήνα αναγκάστηκε να μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ύστερα από έντονη αδιαθεσία.