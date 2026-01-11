Νετανιάχου: Το Ισραήλ παρακολουθεί την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν

Σύνοψη από το

  • Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.
  • Ο Νετανιάχου τόνισε ότι «οι διαδηλώσεις για την ελευθερία έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα» και πως «όλος ο κόσμος θαυμάζουν την τεράστια γενναιότητα των πολιτών του Ιράν».
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι «το περσικό έθνος θα απελευθερωθεί σύντομα από τον ζυγό της τυραννίας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

netanyahu Νετανιάχου

Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν. Οι διαδηλώσεις για την ελευθερία έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Ο λαός του Ισραήλ και βεβαίως, όλος ο κόσμος θαυμάζουν την τεράστια γενναιότητα των πολιτών του Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου στην έναρξη μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. «Όλοι ελπίζουμε ότι το περσικό έθνος θα απελευθερωθεί σύντομα από τον ζυγό της τυραννίας».

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρι έκανε σεξ μέσα σε μαγνητικό τομογράφο – Τι ανεξήγητο συνέβη, σύμφωνα με τους επιστήμονες;

Λίπος στην κοιλιά: Το μόνο που λειτουργεί για να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, σύμφωνα με ειδικό

Επιστροφή ενοικίου: Έρχεται νέα πληρωμή-Πότε θα γίνει και ποιους θα αφορά

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Αυτά είναι τα οφέλη του νέου σύστημα ιχνηλασιμότητας των αγροτικών προϊόντων για τους κατ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:58 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ισραήλ: Ο στρατός εξέδωσε προειδοποίηση για εκκένωση περιοχών στον Λίβανο – «Σύντομα θα χτυπηθούν στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ»

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους συγκεκριμένης περιοχής...
16:50 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Σάλος με τα «πορτάκια για σκύλους» στο τείχος στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού – «Κάποια ζώα απειλούνται ακόμη και με λιμοκτονία» προειδοποιούν οι ειδικοί στην άγρια ζώη

Εργολάβοι που έχουν προσληφθεί από το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) εγκαθισ...
16:34 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ραγδαίες εξελίξεις στην Κύπρο: Η σύζυγος του Νίκου Χριστοδουλίδη παραιτείται από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης – Καταγγέλλει «ανυπόστατες επιθέσεις»

Η Πρώτη Κυρία της Κύπρου και σύζυγος του Νίκου Χριστοδουλίδη Φιλίππα Καρσερά, ανακοίνωση την α...
16:18 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Φιντάν για Ιράν: Γνήσιες αλλά χειραγωγημένες από το Ισραήλ οι διαδηλώσεις – Η Μοσάντ προτρέπει σε εξέγερση

Tην ώρα που η αντίδραση των πολιτών στο Ιράν δείχνει να γιγαντώνεται και η κατάσταση να είναι ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι