Ισραήλ: Ο στρατός εξέδωσε προειδοποίηση για εκκένωση περιοχών στον Λίβανο – «Σύντομα θα χτυπηθούν στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ»

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους συγκεκριμένης περιοχής στο χωριό Κφαρ Χάτα στον νότιο Λίβανο, πριν από τη διεξαγωγή προγραμματισμένων πληγμάτων κατά αυτού που περιγράφει ως υποδομή της Χεζμπολάχ.

Οπως αναφέρει η ιστοσελίδα Times of Israel, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Συνταγματάρχης Avichay Adraee, εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση εκκένωσης προς τους κατοίκους της Kfar Hatta στο νότιο Λίβανο, λέγοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα χτυπήσουν σύντομα τις στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Adraee αναφέρει ότι η προγραμματισμένη επίθεση στοχεύει στην αποτροπή της Χεζμπολάχ από την ανοικοδόμηση χώρων που χρησιμοποιούνται για «τρομοκρατικές ανάγκες» και προτρέπει τους πολίτες σε κτίρια που σημειώνονται σε συνοδευτικό χάρτη – και όσους βρίσκονται κοντά – να φύγουν αμέσως και να μετακινηθούν τουλάχιστον 300 μέτρα μακριά.

Η Times of Israel αναφέρει ότι η προειδοποίηση έρχεται εν μέσω σχεδόν καθημερινών επιχειρήσεων εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, καθώς οι IDF επιδιώκουν να αποτρέψουν την ομάδα από το να επαναφέρει στρατιωτικές θέσεις κοντά στα σύνορα, παρά τον ισχυρισμό της Βηρυτού ότι αφόπλισε την τρομοκρατική ομάδα νότια του ποταμού Litani.