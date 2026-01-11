Ισραήλ: Ο στρατός εξέδωσε προειδοποίηση για εκκένωση περιοχών στον Λίβανο – «Σύντομα θα χτυπηθούν στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ»

Σύνοψη από το

  • Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους της Kfar Hatta στο νότιο Λίβανο, πριν από προγραμματισμένα πλήγματα κατά υποδομών της Χεζμπολάχ.
  • Οι ισραηλινές δυνάσεις θα χτυπήσουν σύντομα στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή, με στόχο την αποτροπή ανοικοδόμησης χώρων για «τρομοκρατικές ανάγκες». Οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν τουλάχιστον 300 μέτρα.
  • Η προειδοποίηση εκδίδεται εν μέσω σχεδόν καθημερινών επιχειρήσεων των IDF εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, για να αποτραπεί η επαναφορά στρατιωτικών θέσεων κοντά στα σύνορα.
Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους συγκεκριμένης περιοχής στο χωριό Κφαρ Χάτα στον νότιο Λίβανο, πριν από τη διεξαγωγή προγραμματισμένων πληγμάτων κατά αυτού που περιγράφει ως υποδομή της Χεζμπολάχ.

Οπως αναφέρει η ιστοσελίδα Times of Israel, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Συνταγματάρχης Avichay Adraee, εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση εκκένωσης προς τους κατοίκους της Kfar Hatta στο νότιο Λίβανο, λέγοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα χτυπήσουν σύντομα τις στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Adraee αναφέρει ότι η προγραμματισμένη επίθεση στοχεύει στην αποτροπή της Χεζμπολάχ από την ανοικοδόμηση χώρων που χρησιμοποιούνται για «τρομοκρατικές ανάγκες» και προτρέπει τους πολίτες σε κτίρια που σημειώνονται σε συνοδευτικό χάρτη – και όσους βρίσκονται κοντά – να φύγουν αμέσως και να μετακινηθούν τουλάχιστον 300 μέτρα μακριά.

Η Times of Israel αναφέρει ότι η προειδοποίηση έρχεται εν μέσω σχεδόν καθημερινών επιχειρήσεων εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, καθώς οι IDF επιδιώκουν να αποτρέψουν την ομάδα από το να επαναφέρει στρατιωτικές θέσεις κοντά στα σύνορα, παρά τον ισχυρισμό της Βηρυτού ότι αφόπλισε την τρομοκρατική ομάδα νότια του ποταμού Litani.

 

 

17:15 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Νετανιάχου: Το Ισραήλ παρακολουθεί την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν

Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουρ...
16:50 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Σάλος με τα «πορτάκια για σκύλους» στο τείχος στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού – «Κάποια ζώα απειλούνται ακόμη και με λιμοκτονία» προειδοποιούν οι ειδικοί στην άγρια ζώη

Εργολάβοι που έχουν προσληφθεί από το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) εγκαθισ...
16:34 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ραγδαίες εξελίξεις στην Κύπρο: Η σύζυγος του Νίκου Χριστοδουλίδη παραιτείται από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης – Καταγγέλλει «ανυπόστατες επιθέσεις»

Η Πρώτη Κυρία της Κύπρου και σύζυγος του Νίκου Χριστοδουλίδη Φιλίππα Καρσερά, ανακοίνωση την α...
16:18 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Φιντάν για Ιράν: Γνήσιες αλλά χειραγωγημένες από το Ισραήλ οι διαδηλώσεις – Η Μοσάντ προτρέπει σε εξέγερση

Tην ώρα που η αντίδραση των πολιτών στο Ιράν δείχνει να γιγαντώνεται και η κατάσταση να είναι ...
