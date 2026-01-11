Τρεις συλλήψεις για επικίνδυνη οδήγηση και σούζες στη λεωφόρο Αθηνών – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στην Αττική, καθώς έκαναν σούζες σε κεντρικούς οδικούς άξονες, έχοντας αναδιπλώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό την αποφυγή εντοπισμού τους.
  • Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έδρασε άμεσα, οργανώνοντας ειδική εξόρμηση μετά από διερεύνηση περιστατικών επίδειξης ελιγμών εντυπωσιασμού (σούζες) από οδηγούς δικύκλων, οι οποίοι συγκεντρώνονται μέσω καλεσμάτων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Οι τρεις οδηγοί, μεταξύ των οποίων και ο 33χρονος οργανωτής, συνελήφθησαν και κατηγορούνται για επικίνδυνη οδήγηση. Οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες τους κατασχέθηκαν, ενώ ο 33χρονος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διέγερση σε εγκλήματα και έλλειψη άδειας οδήγησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τρεις συλλήψεις για επικίνδυνη οδήγηση και σούζες στη λεωφόρο Αθηνών – Δείτε βίντεο

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στην Αττική, καθώς έκαναν σούζες στην λεωφόρο Αθηνών, στην Περιφερειακή Αιγάλεω και στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, έχοντας αναδιπλώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό την αποφυγή εντοπισμού τους.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έπειτα από διερεύνηση περιστατικών επίδειξης ελιγμών εντυπωσιασμού (σούζες) από οδηγούς δικύκλων μεγάλου κυβισμού, οι οποίοι συγκεντρώνονται μέσα από καλέσματα συμμετοχής σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινούμενοι στο οδικό δίκτυο της Αττικής, έδρασε άμεσα οργανώνοντας ειδική εξόρμηση για τον εντοπισμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. βραδινές ώρες χθες (10/01) επί της Λεωφ. Αθηνών και επί της Περιφερειακής Αιγάλεω σε Χαϊδάρι και Ασπρόπυργο, -3- οδηγοί δίκυκλων, ανάμεσά τους και ο 33χρονος οργανωτής του διαδικτυακού καλέσματος, να προβαίνουν σε κατ’ εξακολούθηση επικίνδυνους ελιγμούς και ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες), κινούμενοι με υπερβολική ταχύτητα και έχοντας αναδιπλώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό την αποφυγή εντοπισμού τους.

Δείτε βίντεο του enikos.gr:

Αστυνομικοί έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση με όλα τα μέτρα ασφαλείας τις δίκυκλες μοτοσικλέτες σε όλη την κίνησή τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό των αναβατών και συνέλαβε τους -3- ημεδαπούς οδηγούς, έναν 33χρονο και δύο 27χρονους.

Το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση ενώ σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων.

Επισημαίνεται ότι ο 33χρονος συλληφθείς προέβαινε σε κατ’ εξακολούθηση δημοσιεύσεις οπτικοακουστικού υλικού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου πραγματοποιούσε ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες) οδηγώντας δίκυκλο μεγάλου κυβισμού σε οδικούς άξονες της Αττικής και επιπρόσθετα δεν κατείχε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Οι -3- δίκυκλες μοτοσυκλέτες κατασχέθηκαν ενώ οι 3 οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ανάλογες εξορμήσεις θα οργανώνονται συνεχώς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρι έκανε σεξ μέσα σε μαγνητικό τομογράφο – Τι ανεξήγητο συνέβη, σύμφωνα με τους επιστήμονες;

Λίπος στην κοιλιά: Το μόνο που λειτουργεί για να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, σύμφωνα με ειδικό

Επιστροφή ενοικίου: Έρχεται νέα πληρωμή-Πότε θα γίνει και ποιους θα αφορά

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Αυτά είναι τα οφέλη του νέου σύστημα ιχνηλασιμότητας των αγροτικών προϊόντων για τους κατ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:13 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Δήμος Αθηναίων: Έκτακτα μέτρα για άστεγους και ευάλωτους συμπολίτες μας λόγω χαμηλών θερμοκρασιών 

Σε επιφυλακή τίθεται ο Δήμος Αθηναίων λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, που αναμένονται τις επόμε...
14:57 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ρόδος: Ένοχος κρίθηκε διευθυντής ξενοδοχείου για τον θάνατο 3χρονου σε πισίνα το 2020

Το απόγευμα της Παρασκευής, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου έκρινε ένοχο διευθυντή ξενοδοχε...
14:41 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Κορυδαλλός: Συνελήφθη 40χρονος για διατάραξη κοινής ησυχίας – Κατασχέθηκαν 6 ηχεία υψηλής ισχύος 

Σε κατάσχεση έξι ηχείων υψηλής ισχύος και δύο ενισχυτών ήχου προχώρησαν αστυνομικοί στον Κορυδ...
14:17 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Δυτική Μακεδονία: Τα σημεία του οδικού δικτύου όπου η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με αντιολισθητικές αλυσίδες 

Αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων λόγω παγετού διεξά...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι