Αγρότες: Στις 13:00 η συνάντηση με τον Μητσοτάκη την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου – Γενική συνέλευση στη Νίκαια την επόμενη μέρα

Για τις 13:00 το μεσημέρι φαίνεται πως «κλείδωσε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την Τρίτη (13/01) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως ανέφεραν, στο Μαξίμου θα διεκδικήσουν την επιβίωσή τους, και αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την Τετάρτη. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, σε δηλώσεις του ανέφερε πως την επόμενη ημέρα της συνάντησης, θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 το απόγευμα γενική συνέλευση στη Νίκαια, όπου «θα αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, η οποία έχουμε την πληροφορία ότι θα γίνει στις 13:00 το μεσημέρι».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρούδα, οι εκπρόσωποι του μπλόκου της Νίκαιας στη συνάντηση είναι ο ίδιος, ο Σωκράτης Αλειφτήρας και ο Ιορδάνης Ιωαννίδης. Το μπλόκο Τρικάλων θα εκπροσωπήσει ο Παύλος Σπυρόπουλος.

Σημειώνεται ότι το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών και άλλα 17 μπλόκα δεν προτίθενται να συναντήσουν τον πρωθυπουργό μαζί με τους συναδέλφους τους από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Παράλληλα, μέχρι στιγμής, ανοιχτή παραμένει η πρόταση των αγροτών ότι θέλουν να προσέλθουν δύο επιτροπές στο διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ζητούν να υπάρχουν κάμερες στη συνάντηση, ή να γίνει απομαγνητοφώνηση και να κρατηθούν όλα τα πρακτικά.

Αναλυτικά, όπως αποφασίστηκε στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου θα συναντηθούν δύο επιτροπές: Μια 25μελης για αγροτικά ζητήματα και μια 10μελης για θέματα κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.

To σκεπτικό είναι να συζητηθούν σε μεγαλύτερη έκταση και ξεχωριστά τα θέματα που αφορούν τον κτηνοτροφικό κλάδο, καθώς όπως υποστηρίζουν, «η κυβέρνηση την περασμένη Τετάρτη στα μέτρα που εξειδίκευσε δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτά». Γνωστοποίησαν μάλιστα την απόφαση πρόταση στο Μαξίμου και περιμένουν απάντηση.

Σε περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική, τότε θα αποφασίσουν τι θα κάνουν, πάντα σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αγροτών από την Κεντρική Μακεδονία. Από τους επτά νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας ορίστηκαν πέντε εκπρόσωποι από Σέρρες, Χαλκιδική, Μάλγαρα, Κουλούρα και Ευζώνους.

«Τα δίκαια αιτήματά μας να τα θέσουμε ξανά στον πρωθυπουργό, γιατί οι απαντήσεις της κυβέρνησης, οι εξαγγελίες και οι διευκρινιστικές εξαγγελίες της, την Τετάρτη κανένα δεν ικανοποιούν. Ίσα – ίσα ανοίγουν τον δρόμο για μεγαλύτερο και πιο γρήγορο ξεκλήρισμα χιλιάδων αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων από εμάς. Και πρέπει να ανατραπούν αυτά τα μέτρα αν θέλουμε να έχουμε πρωτογενή τομέα, ελληνική ύπαιθρο, αγροτικό εισόδημα και τα ποιοτικά τρόφιμα που μπορούμε να παράγουμε, αλλά και όλα τα άλλα προϊόντα για τη μεταποιητική βιομηχανία που μπορούμε να παράξουμε.

Ζητάμε και σε αυτή τη συνάντηση, εμείς δεν φοβόμαστε να υπάρχει και δημοσιοποίηση. Να υπάρχουν, να κρατηθούν και τα πρακτικά από αυτή τη συνάντηση που θα κάνουμε, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για το τι έχει συζητηθεί με την κυβέρνηση. Για να υπάρχει και το τι έχει ειπωθεί από την κάθε πλευρά, ώστε να μπορούμε όλοι μαζί οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς που θα αποτελούν την επιτροπή που θα αποφασίσουμε σε λίγο, γιατί δεν έχει αποφασιστεί ούτε καμία επιτροπή, γιατί ακούσαμε ότι έχουν βγει και ονόματα στη δημοσιότητα» ανέφερε ο κ. Μαρούδας σε χθεσινές δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια.