Συναγερμός στη Νορβηγία: Έκλεισε διάδρομος στο αεροδρόμιο του Όσλο μετά τον εντοπισμό drone

  • Το κεντρικό αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε σήμερα Κυριακή έναν από τους διαδρόμους του, μετά τον εντοπισμό ενός drone που πετούσε στην περιοχή του αεροδρομίου, ανέφερε η αστυνομία της Νορβηγίας.
  • Συχνά τους τελευταίους μήνες, πολλά αεροδρόμια στην Ευρώπη έχουν αναγκαστεί να κλείσουν αεροδιάδρομούς τους λόγω πτήσης ή θέασης drone.
  • Η Γερμανία κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό θεάσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από στρατιωτικές βάσεις τον Οκτώβριο, με αυξανόμενη έμφαση στις ναυτικές εγκαταστάσεις.
Το κεντρικό αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε σήμερα Κυριακή έναν από τους διαδρόμους του, μετά τον εντοπισμό ενός drone που πετούσε στην περιοχή του αεροδρομίου, ανέφερε σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία της Νορβηγίας.

Υπενθυμίζεται ότι συχνά τους τελευταίους μήνες, πολλά αεροδρόμια στην Ευρώπη έχουν αναγκαστεί να κλείσουν αεροδιάδρομούς τους λόγω πτήσης ή θέασης drone.

Μάλιστα, η Γερμανία είναι η χώρα εκείνη που κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό θεάσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από στρατιωτικές βάσεις τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τις δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου των μυστικών υπηρεσιών, με αυξανόμενη έμφαση στις ναυτικές εγκαταστάσεις.

Drones είχαν εντοπιστεί συχνά πάνω από βάσεις του στρατού και της αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκπαιδεύουν ουκρανικά στρατεύματα.

 

17:15 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

